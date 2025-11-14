Όμιλος ΔΕΗ: Νέος φωτοβολταϊκός σταθμός 130 MW ενισχύει το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ στη Ρουμανία

Ο Όμιλος ΔΕΗ επεκτείνει δυναμικά την παρουσία του στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη Ρουμανία, προσθέτοντας στο ενεργειακό του χαρτοφυλάκιο ακόμη ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό έργο ισχύος 130 MW. Η νέα εγκατάσταση, που βρίσκεται στην περιοχή Călugăreni, περίπου 40 χλμ. νότια του Βουκουρεστίου, έχει πλέον συνδεθεί με το τοπικό δίκτυο και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.

Για την υλοποίηση του έργου εγκαταστάθηκαν περισσότερα από 227.240 διπλής όψης φωτοβολταϊκά πάνελ, τεχνολογία που επιτρέπει την αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας και από τις δύο πλευρές, αυξάνοντας σημαντικά την απόδοση.

Η ετήσια παραγωγή του νέου σταθμού εκτιμάται ότι θα υπερβαίνει τις 193 GWh, ποσότητα που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες περίπου 48.500 νοικοκυριών. Παράλληλα, η λειτουργία του έργου αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών, αποτρέποντας περίπου 116.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ Ομίλου ΔΕΗ, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, δήλωσε: «Παραμένουμε πιστοί στη στρατηγική του Ομίλου να είμαστε κυρίαρχος ενεργειακός πυλώνας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο νέος φωτοβολταϊκός σταθμός στη Ρουμανία έρχεται για να επιβεβαιώσει την κυρίαρχη θέση μας στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Ρουμανίας. Ενισχύουμε συνεχώς το πράσινο χαρτοφυλάκιό μας, με γεωγραφική και τεχνολογική διασπορά, για να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη από την πράσινη μετάβαση και τη διασυνδεδεμένη αγορά ενέργειας».

Ο νέος φωτοβολταϊκός σταθμός αποτελεί μέρος συμφωνίας του Ομίλου ΔΕΗ με την Metlen Energy & Metals για έργα ΑΠΕ. Συνολικά, 460 MW φωτοβολταικών πάρκων, μέρος συμφωνίας με την Metlen Energy & Metals, αναμένεται να έχουν κατασκευαστεί έως το τέλος του έτους.

Ο Όμιλος ΔΕΗ προχωρά δυναμικά με την ανάπτυξη νέων έργων ΑΠΕ, καθώς νέα αιολικά και φωτοβολταϊκά προστίθενται συνεχώς στα υφιστάμενα έργα της εταιρείας. Με την προσθήκη του νέου ΦΒ Σταθμού η εγκατεστημένη ισχύς θα ξεπεράσει τα 6,5 GW. Από αυτά, περίπου 1,5 GW βρίσκονται στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με το τριετές στρατηγικό σχέδιο, μέχρι και το 2027 ο Όμιλος ΔΕΗ θα αναπτύξει επιπλέον έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ να ανέλθει σε 11,8 GW το 2027. Ήδη, σήμερα, πάνω από το 60% των ΑΠΕ που θα προστεθούν είναι σε φάση κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή.

