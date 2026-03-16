EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Όμιλος ΔΕΗ: Σημαντική αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας – Τι σημαίνει το νέο σκορ

ΔΕΥΤΕΡΑ | 16.03.2026
AutoTypos Team
Ο Όμιλος ΔΕΗ ανέβασε τη βαθμολογία του στην EcoVadis το 2025, μπαίνοντας στο κορυφαίο 28% των εταιρειών που αξιολογήθηκαν παγκοσμίως.

Ο Όμιλος ΔΕΗ κατέγραψε σημαντική βελτίωση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την EcoVadis για το 2025, ενισχύοντας τη θέση του σε έναν από τους πιο αναγνωρισμένους διεθνώς μηχανισμούς αξιολόγησης ESG επιδόσεων. Η νέα βαθμολογία διαμορφώθηκε στο 65/100, από 57/100 ένα χρόνο πριν, δηλαδή με άνοδο 8 μονάδων.

Η επίδοση αυτή φέρνει τον Όμιλο ΔΕΗ στο κορυφαίο 28% των εταιρειών παγκοσμίως που αξιολογήθηκαν μέσα στο 2025, ενώ ταυτόχρονα τον τοποθετεί 3 μονάδες πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου των εταιρειών ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού.

Τι μετρά η EcoVadis

Η EcoVadis θεωρείται μία από τις σημαντικότερες διεθνείς πλατφόρμες αξιολόγησης επιχειρηματικής βιωσιμότητας, με εμπειρία άνω των 17 ετών και δίκτυο που ξεπερνά τις 130.000 εταιρείες.

Η μεθοδολογία της βασίζεται σε διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας και εξετάζει το πόσο ουσιαστικά έχουν ενσωματωθεί τα κριτήρια ESG στο επιχειρηματικό μοντέλο και στις λειτουργίες μιας εταιρείας, σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

  • περιβάλλον

  • εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα

  • επιχειρηματική ηθική

  • βιώσιμες προμήθειες


Πού αποδίδεται η βελτίωση της ΔΕΗ

Η φετινή καλύτερη επίδοση συνδέεται με πιο ενισχυμένη τεκμηρίωση και πληρέστερη παρουσίαση δράσεων σε σειρά κρίσιμων πεδίων. Στην εικόνα αυτή συνέβαλαν επιπλέον στοιχεία για δράσεις που αφορούν το περιβάλλον, τα εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα.

Στην ίδια κατεύθυνση λειτούργησαν:

  • εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες

  • εσωτερικές επικοινωνίες και διαδικασίες

  • δημοσιοποίηση πρόσθετων KPIs, ιδιαίτερα στον πυλώνα της βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας

  • πρόσθετες πιστοποιήσεις ISO, όπως η ISO 45001 για τη διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία

Το αποτέλεσμα είναι ότι η πρόοδος δεν αποτυπώνεται μόνο σε επίπεδο στρατηγικής, αλλά και σε επίπεδο διαδικασιών, λειτουργίας και παρακολούθησης επιδόσεων σε όλη την αλυσίδα αξίας.

Η βιωσιμότητα στο κέντρο του μετασχηματισμού

Η βελτίωση στην αξιολόγηση έρχεται σε μια περίοδο όπου η ΔΕΗ συνεχίζει τον ευρύτερο μετασχηματισμό της με βασικό άξονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση.

Στο επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 2026-2028, ο Όμιλος επιταχύνει τις επενδύσεις σε:

  • ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

  • ευέλικτη παραγωγή

  • σύγχρονες ενεργειακές υποδομές

  • τεχνολογίες καινοτομίας σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων

Παράλληλα, στοχεύει στην πλήρη απολιγνιτοποίηση το 2026, σε σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και σε ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ενεργειακού συστήματος.

Δίκτυα, εξηλεκτρισμός και ψηφιακή μετάβαση

Πέρα από τις επενδύσεις στις ΑΠΕ, ο Όμιλος δίνει βάρος και στον εκσυγχρονισμό των δικτύων, αλλά και στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες. Η στρατηγική αυτή συνδέεται άμεσα με τον εξηλεκτρισμό και την ψηφιακή μετάβαση, δύο τομείς που θα καθορίσουν την επόμενη φάση της ενεργειακής αγοράς.

Τι κρατάμε;

  • Ο Όμιλος ΔΕΗ ανέβασε τη βαθμολογία του στην EcoVadis από 57/100 σε 65/100

  • Η επίδοση τον φέρνει στο κορυφαίο 28% των εταιρειών που αξιολογήθηκαν παγκοσμίως το 2025

  • Η βαθμολογία είναι 3 μονάδες πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου

  • Η βελτίωση συνδέεται με ενισχυμένη τεκμηρίωση ESG δράσεων, νέα KPIs και πρόσθετες πιστοποιήσεις όπως η ISO 45001

  • Στο πλάνο 2026-2028 η ΔΕΗ επιταχύνει επενδύσεις σε ΑΠΕ, υποδομές και καινοτομία, με στόχο και την πλήρη απολιγνιτοποίηση το 2026

