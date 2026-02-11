OMODA 5 SHS-H: Στην Ελλάδα το Super Hybrid που κάνει 1.000 km – Τιμή κάτω από 25.000 ευρώ

Νέο OMODA 5 SHS-H στην Ελλάδα: full hybrid χωρίς φόρτιση, έως 1.000 km αυτονομία WLTP και τιμή από 24.900 €.

Η OMODA & JAECOO ανοίγει το 2026 με ένα μοντέλο που στοχεύει ξεκάθαρα στο value-for-money κομμάτι των υβριδικών crossover: το OMODA 5 SHS-H, μια πλήρως υβριδική (HEV) έκδοση χωρίς ανάγκη φόρτισης, με έμφαση στην κατανάλωση και στην αυτονομία. Η υπόσχεση είναι συνδυαστική αυτονομία έως 1.000 km, με τιμή που ξεκινά από 24.900 €.

Πίσω από το “SHS-H” κρύβεται το Super Hybrid System (SHS), δηλαδή μια αρχιτεκτονική που διαχειρίζεται αυτόματα το πότε το αυτοκίνητο κινείται ηλεκτρικά, πότε με τον θερμικό κινητήρα και πότε σε υβριδική λειτουργία, με στόχο να κρατά την κατανάλωση χαμηλά χωρίς να ζητά «μαθήματα» από τον οδηγό.

Τι είναι το SHS και γιατί έχει σημασία ότι είναι HEV

Το OMODA 5 SHS-H έρχεται ως HEV (full hybrid). Δεν χρειάζεται πρίζα, δεν έχει διαδικασία φόρτισης, δουλεύει με ανάκτηση ενέργειας και έξυπνη διαχείριση του συστήματος κίνησης. Η λογική είναι να προσφέρει μεγάλο μέρος της «ηλεκτρικής αίσθησης» (ηλεκτρική εκκίνηση, ομαλές μεταβάσεις) χωρίς τη συνήθεια φόρτισης που απαιτεί ένα plug-in.

Στην πράξη, το σύστημα επιλέγει λειτουργία ανάλογα με το φορτίο και τις συνθήκες: στην πόλη δίνει προτεραιότητα σε ηλεκτρική/υβριδική λειτουργία χαμηλού φορτίου, ενώ σε σταθερές ταχύτητες ή μεγαλύτερες διαδρομές ο βενζινοκινητήρας δουλεύει στη ζώνη που αποδίδει καλύτερα, με τη μπαταρία να υποστηρίζει όπου χρειάζεται.

Κινητήριο σύνολο: 1.5 turbo, δύο ηλεκτροκινητήρες και ειδικό κιβώτιο DHT

Στον πυρήνα του SHS υπάρχει ένας turbo βενζινοκινητήρας 1.5 TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες, μπαταρία 1,8 kWh και ένα ειδικά σχεδιασμένο κιβώτιο DHT.

Η συνολική απόδοση ανακοινώνεται στα 165 kW (224 PS). Ο ηλεκτροκινητήρας φτάνει τα 150 kW (204 PS) και αποδίδει 310 Nm, κάτι που εξηγεί το πλεονέκτημα στην απόκριση και στην αίσθηση «γραμμικής» επιτάχυνσης που συνήθως περιμένεις από υβριδικά με ισχυρό ηλεκτρικό μέρος.

Από πλευράς επιδόσεων, τα νούμερα που δίνονται είναι:

0–100 km/h σε 7,9 δλ.

Τελική ταχύτητα 175 km/h

Χωρίς να είναι “hot” έκδοση, οι επιδόσεις αυτές το τοποθετούν στα πιο γρήγορα της κατηγορίας των οικογενειακών full hybrid crossover.

Κατανάλωση και αυτονομία: το ζητούμενο των 1.000 km

Το βασικό αφήγημα του OMODA 5 SHS-H είναι η αποδοτικότητα. Για τον θερμικό κινητήρα αναφέρεται θερμική απόδοση 44,5%, ενώ για το DHT γίνεται λόγος για απόδοση μετάδοσης 98,5%. Αυτά τα δύο μεγέθη εξηγούν πώς «χτίζεται» η χαμηλή κατανάλωση σε πραγματική χρήση.

Η δηλωμένη κατανάλωση είναι 5,3 lt/100 km, με συνδυαστική αυτονομία έως 1.000 km. Με απλά λόγια, το αυτοκίνητο στοχεύει να μειώσει τη συχνότητα ανεφοδιασμού, κάτι που για τον μέσο οδηγό μεταφράζεται σε λιγότερα “σταμάτα-βάλε” μέσα στον μήνα, ειδικά όταν οι μετακινήσεις είναι μικτές (πόλη + περιφερειακός/εθνική).

Το OMODA 5 SHS-H είναι ρυθμισμένο ώστε η εκκίνηση να γίνεται ηλεκτρικά και οι μεταβάσεις μεταξύ electric και hybrid λειτουργίας να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλές. Επιπλέον, υπάρχουν προγράμματα Eco και Sport, ώστε να αλλάζει ο χαρακτήρας ανάλογα με το σενάριο (οικονομία ή απόκριση).

Ασφάλεια: 5 αστέρια, ADAS και 7 αερόσακοι

Στο κομμάτι της ασφάλειας, αναφέρεται ότι το OMODA 5 έχει 5 αστέρια Euro NCAP και ότι το SHS-H εξοπλίζεται με έως 20 συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS). Μεταξύ αυτών κατονομάζονται:

Adaptive Cruise Control (ACC)

Automatic Emergency Braking (AEB)

Blind Spot Detection (BSD)

Επίσης γίνεται αναφορά σε υποβοήθηση για στάθμευση και ελιγμούς, όπως προειδοποίηση οπίσθιας εγκάρσιας κυκλοφορίας (RCTA) και πανοραμική απεικόνιση.

Σε παθητική ασφάλεια, το αυτοκίνητο διαθέτει 7 αερόσακους, δομή τύπου «κλωβού» με χάλυβα υψηλής αντοχής, καθώς και ειδική προστασία για το υβριδικό σύστημα υψηλής τάσης ώστε να αποφεύγεται διαρροή ρεύματος.

Αναφέρονται επίσης δοκιμές σε ακραίες θερμοκρασίες από -30°C έως 50°C και δοκιμές ανθεκτικότητας 100.000 km, ως μέρος της διαδικασίας εξέλιξης/επικύρωσης.

Εσωτερικό και χαρακτήρας: ψηφιακό περιβάλλον με πιο «premium» στόχευση

Σχεδιαστικά, το OMODA 5 SHS-H κινείται σε σύγχρονη, “tech” λογική. Στην καμπίνα έχουμε μαύρο εσωτερικό, σπορ καθίσματα και διάταξη διπλής οθόνης (κυρτή διάταξη). Για τη βασική έκδοση αναφέρεται επένδυση από ύφασμα και δερματίνη, με στόχο να δίνει αίσθηση πιο ποιοτικού/“premium” περιβάλλοντος χωρίς να ανεβάζει το κόστος κτήσης.

Το ισχυρό χαρτί του μοντέλου είναι ότι «πατάει» κάτω από το όριο των 25.000 ευρώ:

Τιμή από 24.900 €

Στο πακέτο υποστήριξης περιλαμβάνονται:

7ετής εργοστασιακή εγγύηση οχήματος

8ετής εγγύηση για μπαταρία και εξαρτήματα υψηλής τάσης

7 χρόνια οδική βοήθεια

Υπάρχει επίσης αναφορά σε χρηματοδοτικά προγράμματα με επιτόκιο από 6,9%.

Δίκτυο στην Ελλάδα και σημεία για test drive

Στην Ελλάδα, η OMODA & JAECOO εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον Emil Frey, εισαγωγέα της Mercedes-Benz και της smart στη χώρα.

Το OMODA 5 SHS-H είναι διαθέσιμο για test drive σε 9 σημεία: Νέα Κηφισιά, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο.

Τι κρατάμε;