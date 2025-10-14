OMODA & JAECOO I.U.S 2025: Ταξιδεύουμε στη Κίνα για να γνωρίσουμε τα μοντέλα –και τη κουλτούρα– της μάρκας

Η OMODA & JAECOO ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του International User Summit 2025 στη Wuhu της Κίνας, ένα παγκόσμιο ραντεβού που δεν επικεντρώνεται μόνο σε παρουσιάσεις μοντέλων, αλλά στην ίδια τη σχέση ανάμεσα στους χρήστες, την τεχνολογία και τη φιλοσοφία της μάρκας.

Κι εκεί θα είμαστε και εμείς: το περιοδικό Quattroruote και το Autotypos.gr, καλεσμένοι για να ζήσουμε από μέσα την εμπειρία, όχι απλώς ως θεατές προϊόντων, αλλά ως παρατηρητές κουλτούρας – της αυτοκινητικής, αλλά και της κοινωνικής ταυτότητας μιας χώρας που πλέον διαμορφώνει τάσεις παγκοσμίως.

Σε μια εποχή όπου η Κίνα δεν εξάγει μόνο αυτοκίνητα αλλά και αισθητική, τεχνολογική πρόταση και νέο τρόπο σκέψης γύρω από τη μετακίνηση, το ταξίδι στη Wuhu γίνεται κάτι πολύ περισσότερο από ένα press event. Είναι μια εμβάθυνση στον κόσμο της OMODA & JAECOO, από την αρχιτεκτονική SNA (Super Next Architecture) και τα Super Hybrid System, μέχρι τη φιλοσοφία ESG και “Co-Create Co-Define” που βάζει στο επίκεντρο τον χρήστη ως συνδιαμορφωτή των προϊόντων.

Με τρεις θεματικούς άξονες – NEXT SHOW, NEXT DRIVE και NEXT COOL – το Summit λειτουργεί σαν ζωντανό εργαστήριο. Από την αποκάλυψη της OMODA 3 και του πρωτότυπου OMODA 6, μέχρι τη συμμετοχή σε co-creation camps όπως το «OMODA 7 Intelligent Co-Creation Camp» και το «Hybrid Gemini Camp», η μάρκα δεν περιορίζεται σε κλασικές παρουσιάσεις αλλά ανοίγει διαδικασίες εξέλιξης προς το κοινό. Κι εκεί ακριβώς βρίσκεται το ενδιαφέρον της αποστολής μας: να δούμε πώς μια κινεζική εταιρεία μετατρέπει τους χρήστες σε ενεργό κομμάτι του προϊόντος.

Θα παρακολουθήσουμε από κοντά την εφαρμογή της φιλοσοφίας ESG, την τεχνολογική προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμα και την παρουσίαση του ανθρωποειδούς ρομπότ της AiMOGA, που η OMODA & JAECOO παρουσιάζει ως προέκταση της ιδέας «άνθρωπος και μηχανή σε συνύπαρξη». Με άλλα λόγια, δεν μιλάμε για ένα ακόμα ταξίδι παρουσίασης μοντέλων – αλλά για ένα πεδίο παρατήρησης μιας πλήρους κουλτούρας αυτοκινήτου που γεννιέται στην Ανατολή και διεκδικεί ρόλο στην παγκόσμια σκηνή.

Και καθώς η μάρκα αναπτύσσει το δίκτυό της στην Ελλάδα με τον Όμιλο Emil Frey, ανοίγει εργοστάσια logistics, ενισχύει after-sales δομή και φέρνει μοντέλα όπως τα JAECOO 7 SHS και OMODA 9 SHS με 5 αστέρια Euro NCAP, το ενδιαφέρον δεν είναι πια θεωρητικό – είναι άμεσο, πρακτικό και αφορά την πραγματική ελληνική αγορά.

Το Quattroruote και το Autotypos.gr θα βρίσκονται εκεί – όχι μόνο για να οδηγήσουν, αλλά για να παρατηρήσουν. Την τεχνολογία, τη γλώσσα του design, τον τρόπο που μια μάρκα από την Κίνα επιχειρεί να “μεταφράσει” την ταυτότητά της στη διεθνή σκηνή αυτοκινήτου. Θα μεταφέρουμε εικόνες, ατμόσφαιρα, ακόμα και ανθρώπινες στιγμές – γιατί αυτό είναι που τελικά καθορίζει μια μάρκα: η κουλτούρα πίσω από τα προϊόντα της.

Περισσότερα, όταν προσγειωθούμε στη Κίνα!

