EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

OMODA & JAECOO Technology Night: H υβριδική τεχνολογία συναντά το μέλλον της εμπειρίας χρήσης

ΚΥΡΙΑΚΗ | 19.10.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
omoda-jaecoo-technology-night-h-yvridiki-technologia-synanta-to-mellon-tis-ebeirias-chrisis-779856

Η βραδιά τεχνολογίας της OMODA & JAECOO στην Κίνα ήταν ένα επί σκηνής statement ότι η νέα γενιά κινεζικών brands δεν αρκείται πλέον στο «φθηνό και πλούσια εξοπλισμένο», αλλά επιχειρεί να περάσει στο επόμενο επίπεδο: αυτό της τεχνολογικής υπεροχής και της εμπειρίας χρήσης που σχεδιάζεται από κοινού με τους ίδιους τους οδηγούς.

Στο πλαίσιο του International User Summit 2025, το International Technology Night αποτέλεσε την κορύφωση των παρουσιάσεων, συνδυάζοντας επιδόσεις, ηλεκτροκίνηση, υβριδικά συστήματα και AI, με τρόπο που περισσότερο θύμιζε παρουσίαση της Apple παρά κλασική αυτοκινητική εκδήλωση.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η ανάδειξη των τεχνολογιών κίνησης. Η μητρική εταιρεία παρουσίασε την εξέλιξη των υβριδικών της συστημάτων, με το νέο σύνολο SHS Super Hybrid να υπόσχεται μεικτό κόσμο: ηλεκτρική ησυχία στην πόλη, θερμική ισχύ σε ανοιχτές διαδρομές και κατανάλωση που, θεωρητικά, μπορεί να ξεκινά ακόμη και με «1,» μπροστά. Η θερμική απόδοση του κινητήρα αγγίζει το εντυπωσιακό 48%, όταν ο μέσος όρος της αγοράς περιορίζεται σημαντικά χαμηλότερα. Ακούγεται σαν τεχνικό στοιχείο για μηχανικούς, αλλά στην πράξη σημαίνει ένα πράγμα: λιγότερα καύσιμα, περισσότερη αυτονομία και αίσθηση ενεργειακής ελευθερίας.

Η OMODA & JAECOO επιχειρούν να φτιάξουν όχι μόνο αυτοκίνητο, αλλά ένα μικροσύστημα που να συνομιλεί με τον χρήστη, να προσαρμόζεται επάνω του και να ζει μαζί του. Η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζει μια κουλτούρα «co-create», όπου ο οδηγός δεν είναι απλός αγοραστής, αλλά ενεργός συνδιαμορφωτής της εμπειρίας.

Στην εκδήλωση βραβεύτηκαν και διεθνείς δημιουργοί που ανέδειξαν το brand μέσα από τη δική τους οπτική. Δεν ήταν απλώς PR κίνηση, αλλά επιβεβαίωση πως η μάρκα ποντάρει πολλά στη δύναμη της κοινότητας. Από influencers της Μέσης Ανατολής μέχρι δημοσιογράφους από την Τουρκία, η σκηνή της International Technology Night έμοιαζε περισσότερο με παγκόσμια σύνοδο ανθρώπων που μοιράζονται την ίδια προοπτική για το αυτοκίνητο του αύριο.

Συνολικά, η International Technology Night λειτούργησε σαν teaser ενός μέλλοντος όπου οι υβριδικές τεχνολογίες δεν είναι απλώς «μεταβατικές λύσεις», αλλά πλήρως ανεπτυγμένα οικοσυστήματα κίνησης. Και η OMODA & JAECOO δείχνουν να μην αρκούνται στο να ακολουθήσουν την αγορά – θέλουν να μπουν μπροστά και να την αναδιαμορφώσουν.

Τι κρατάμε;

  • Η θερμική απόδοση 48% σε υβριδικό κινητήρα αποτελεί τεχνολογικό άλμα.
  • Το υβριδικό σύστημα SHS εστιάζει σε ελευθερία χρήσης και χαμηλή κατανάλωση.
  • Η μάρκα επενδύει σε οικοσύστημα και όχι μόνο σε αυτοκίνηση, με AI και ρομποτική υποστήριξη.
  • Η φιλοσοφία «co-create» μετατρέπει τον χρήστη από πελάτη σε ενεργό συνεργάτη.

Πωλήσεις αυτοκινήτων: Νέο best-seller στην Ελλάδα για το 2025 – Ποιο SUV εκθρόνισε το Peugeot 2008;

Το KIA των 15.890 ευρώ που πουλάει περισσότερο από Toyota C-HR στην Ελλάδα

29ος Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Δες ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
Πρόσφατες Ειδήσεις