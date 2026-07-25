Opel Corsa GSE με 281 PS: Το hot-hatch που συνεχίζει την παράδοση

Η Opel ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των σπορ μικρών μοντέλων της, παρουσιάζοντας το νέο Corsa GSE

H Opel παρουσιάζει το νέο Corsa GSE, το ηλεκτρικό hot-hatch της που συνδυάζει κορυφαίες επιδόσεις με μηδενικές εκπομπές ρύπων. Το μοντέλο θα λανσαριστεί αργότερα μέσα στη χρονιά, ενώ η πρώτη δημόσια εμφάνισή του θα πραγματοποιηθεί στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον Οκτώβριο.

Με απόδοση 281 ίππων και 345 Nm ροπής, το νέο Corsa GSE είναι το ισχυρότερο Corsa παραγωγής που έχει κατασκευάσει ποτέ η Opel. Παράλληλα, αποτελεί και το ταχύτερο μοντέλο παραγωγής της μάρκας σε επιτάχυνση, καθώς ολοκληρώνει το 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, αποδίδοντας την ίδια ισχύ με το νέο Opel Mokka GSE.

Το νέο ηλεκτρικό hot hatch της Opel

Το νέο Opel Corsa GSE αποτελεί τον φυσικό διάδοχο των ιστορικών εκδόσεων OPC, μεταφέροντας τη φιλοσοφία των hot hatch στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Με αναλογία 181 ίππων ανά τόνο, το νέο μοντέλο συνδυάζει υψηλές επιδόσεις με προηγμένα μηχανικά χαρακτηριστικά, όπως διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης Torsen πολλαπλών δίσκων, χαμηλωμένη σπορ ανάρτηση με ειδικά εξελιγμένους άξονες, αντιστρεπτικές δοκούς, υδραυλικά αμορτισέρ, ειδική ρύθμιση τιμονιού και πεντάλ, καθώς και τετραπίστονες δαγκάνες υψηλών επιδόσεων.

Σχεδιαστικά ξεχωρίζει χάρη στους ειδικούς προφυλακτήρες GSE, τις ζάντες 18 ιντσών, τα σπορ καθίσματα, τις κίτρινες ζώνες ασφαλείας και τις ψηφιακές οθόνες με ειδικές ενδείξεις επιδόσεων.

Με το νέο Corsa GSE, η Opel επιχειρεί να μεταφέρει την κληρονομιά των GSi και OPC στη νέα εποχή, παρουσιάζοντας το ισχυρότερο και ταχύτερο Corsa που έχει κατασκευάσει ποτέ.

Επιστροφή στην παράδοση των GSi και OPC

Η άφιξη του Corsa GSE σηματοδοτεί και την επιστροφή της Opel στις σπορ εκδόσεις του δημοφιλούς supermini, συνεχίζοντας μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Το πρώτο Opel Corsa GSi παρουσιάστηκε το 1988, ζυγίζοντας μόλις 820 κιλά. Διέθετε κινητήρα 1.6 λίτρων με ηλεκτρονικό ψεκασμό, ισχύ 100 ίππων και τελική ταχύτητα 188 χλμ./ώρα, ενώ επιτάχυνε στα 100 χλμ./ώρα σε περίπου 9,5 δευτερόλεπτα. Για να αξιοποιηθεί η αυξημένη ισχύς, η Opel είχε αναβαθμίσει σημαντικά την ανάρτηση και το σύστημα πέδησης, ενώ ο εξοπλισμός περιλάμβανε μεταξύ άλλων σπορ καθίσματα, τριάκτινο τιμόνι, στροφόμετρο και ζάντες αλουμινίου.

Οι επόμενες γενιές του Corsa GSi

Η παράδοση συνεχίστηκε το 1993 με το Corsa B GSi 16V, το οποίο απέδιδε 109 ίππους και έφθανε τα 195 χλμ./ώρα, διατηρώντας την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα στα 9,5 δευτερόλεπτα. Το μοντέλο διέθετε σπορ ανάρτηση, αμορτισέρ αερίου, πεντατάχυτο κιβώτιο και ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού.

Το 2001 ακολούθησε το Corsa C GSi, με κινητήρα 1.8 λίτρων, ισχύ 125 ίππων και 165 Nm ροπής. Το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρωνόταν σε 9,0 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα έφθανε τα 202 χλμ./ώρα.

Η εποχή των OPC

Το 2007 η Opel παρουσίασε το πρώτο Corsa OPC, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για τις κορυφαίες σπορ εκδόσεις της. Το μοντέλο απέδιδε 192 ίππους και 266 Nm ροπής. Τρία χρόνια αργότερα ακολούθησε το Corsa OPC Nürburgring Edition, με 210 ίππους, 280 Nm, επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 6,8 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 230 χλμ./ώρα. Η ειδικά εξελιγμένη ανάρτηση Bilstein και τα φρένα Brembo αναλάμβαναν να αξιοποιήσουν τις αυξημένες επιδόσεις.

Παράλληλα, η Opel διατήρησε και τις εκδόσεις GSi. Το τέταρτης γενιάς Corsa GSi απέδιδε 150 ίππους και έφθανε τα 210 χλμ./ώρα, ενώ το Corsa E OPC, που παρουσιάστηκε το 2015, ανέβασε την ισχύ στους 207 ίππους και τα 280 Nm, διατηρώντας τελική ταχύτητα 230 χλμ./ώρα. Ξεχώριζε για την ανάρτηση Frequency Selective Damping, τα καθίσματα Recaro Performance, το επίπεδο δερμάτινο τιμόνι και τις μεγαλύτερες εισαγωγές αέρα.