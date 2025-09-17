Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: Πού θα συμμετάσχει το εξωφρενικό concept car;

Το ακραίο πρωτότυπο, Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, κάνει… pit stop στο Βερολίνο

Το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo ετοιμάζεται για το Gran Turismo World Series

Το νέο αυτό concept car είναι το πρώτο “phygital” αυτοκίνητο της Opel

Το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo τράβηξε τα βλέμματα και εντυπωσίασε με τις επιδόσεις του

Λίγες μέρες μετά την πρώτη του εμφάνιση στην IAA Mobility στο Μόναχο, το εντυπωσιακό Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo ετοιμάζεται για τον επόμενο σταθμό του: τη σκηνή του Gran Turismo World Series, στη γερμανική πρωτεύουσα. Εκεί, στις 20 Σεπτεμβρίου, θα βρεθεί στο επίκεντρο ενός ιδιαίτερου γεγονότος που απευθύνεται στην παγκόσμια gaming κοινότητα.

Το νέο αυτό concept car δεν είναι απλώς ένα ακόμα πρωτότυπο. Είναι το πρώτο “phygital” αυτοκίνητο της Opel – ένας συνδυασμός φυσικού και ψηφιακού κόσμου, που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει τόσο στον πραγματικό όσο και στον ψηφιακό κόσμο του Gran Turismo 7. Το κοινό στο Uber Eats Music Hall του Βερολίνου θα έχει την ευκαιρία να το δει από κοντά, πλαισιωμένο από τον ίδιο τον Kazunori Yamauchi, δημιουργό του Gran Turismo, και τον CEO της Opel, Florian Huettl.

Το Corsa GSE Vision Gran Turismo δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε στη Μόναχο. Με δυναμική σχεδίαση, αεροδυναμικές λεπτομέρειες και επιθετική στάση, τράβηξε τα βλέμματα και εντυπωσίασε με τις επιδόσεις του. Δεν είναι άλλωστε απλό show car – οι δύο ηλεκτροκινητήρες του (ένας σε κάθε άξονα) αποδίδουν συνολικά 800 ίππους (588 kW), επιτρέποντας επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h σε μόλις 2 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα που φτάνει τα 320 km/h. Η μόνιμη τετρακίνηση εγγυάται σταθερότητα και εξαιρετική οδηγική αίσθηση, ενώ η ενεργή αεροδυναμική του – όπως ο διαχύτης και η πίσω αεροτομή – προσαρμόζεται στις συνθήκες για βέλτιστη απόδοση.

Αν και οι διαστάσεις του παραπέμπουν σε ένα “κλασικό” Corsa, το Vision Gran Turismo είναι πιο φαρδύ, πιο χαμηλό και συνολικά πολύ πιο επιθετικό σχεδιαστικά. Η φιλοσοφία “Bold & Pure” της Opel εδώ παρουσιάζεται με τεχνικό χαρακτήρα – από τις μεγάλες ζάντες με βελτιστοποιημένη αεροδυναμική, μέχρι τα έντονα μαρσπιέ και τις μαύρες λεπτομέρειες στα φτερά.

Όλα αυτά θα τα δούμε και στο Gran Turismo World Series 2025, ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα με τέσσερις σταθμούς σε τρεις ηπείρους. Ξεκίνησε στο Λονδίνο τον Ιούνιο, συνεχίζεται τώρα στο Βερολίνο, θα περάσει από το Λος Άντζελες τον Νοέμβριο και θα ολοκληρωθεί με τον μεγάλο τελικό στη Fukuoka της Ιαπωνίας. Εκεί θα αναδειχθούν και οι κορυφαίοι οδηγοί του 2025.

Τι κρατάμε:

Με δυναμική σχεδίαση, αεροδυναμικές λεπτομέρειες και επιθετική στάση, το Corsa GSE Vision Gran Turismo δεν πέρασε απαρατήρητο στη Μόναχο

Μετά το IAA Mobility, επόμενος σταθμός για το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo είναι το Gran Turismo World Series

Το Gran Turismo World Series 2025 περιλαμβάνει τέσσερα live events σε τρεις ηπείρους

Εκεί, οι κορυφαίοι οδηγοί που έχουν προκριθεί μέσω διαδικτυακών προκριματικών, διαγωνίζονται με τους οδηγούς της επίσημης κατάταξης

