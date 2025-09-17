quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: Πού θα συμμετάσχει το εξωφρενικό concept car;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 17.09.2025
Autotypos Team
opel-corsa-gse-vision-gran-turismo-pou-tha-symmetaschei-to-exofreniko-concept-car-775491

Το ακραίο πρωτότυπο, Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, κάνει… pit stop στο Βερολίνο

  • Το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo ετοιμάζεται για το Gran Turismo World Series
  • Το νέο αυτό concept car είναι το πρώτο “phygital” αυτοκίνητο της Opel
  • Το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo τράβηξε τα βλέμματα και εντυπωσίασε με τις επιδόσεις του

Λίγες μέρες μετά την πρώτη του εμφάνιση στην IAA Mobility στο Μόναχο, το εντυπωσιακό Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo ετοιμάζεται για τον επόμενο σταθμό του: τη σκηνή του Gran Turismo World Series, στη γερμανική πρωτεύουσα. Εκεί, στις 20 Σεπτεμβρίου, θα βρεθεί στο επίκεντρο ενός ιδιαίτερου γεγονότος που απευθύνεται στην παγκόσμια gaming κοινότητα.

Το νέο αυτό concept car δεν είναι απλώς ένα ακόμα πρωτότυπο. Είναι το πρώτο “phygital” αυτοκίνητο της Opel – ένας συνδυασμός φυσικού και ψηφιακού κόσμου, που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει τόσο στον πραγματικό όσο και στον ψηφιακό κόσμο του Gran Turismo 7. Το κοινό στο Uber Eats Music Hall του Βερολίνου θα έχει την ευκαιρία να το δει από κοντά, πλαισιωμένο από τον ίδιο τον Kazunori Yamauchi, δημιουργό του Gran Turismo, και τον CEO της Opel, Florian Huettl.

Το Corsa GSE Vision Gran Turismo δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε στη Μόναχο. Με δυναμική σχεδίαση, αεροδυναμικές λεπτομέρειες και επιθετική στάση, τράβηξε τα βλέμματα και εντυπωσίασε με τις επιδόσεις του. Δεν είναι άλλωστε απλό show car – οι δύο ηλεκτροκινητήρες του (ένας σε κάθε άξονα) αποδίδουν συνολικά 800 ίππους (588 kW), επιτρέποντας επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h σε μόλις 2 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα που φτάνει τα 320 km/h. Η μόνιμη τετρακίνηση εγγυάται σταθερότητα και εξαιρετική οδηγική αίσθηση, ενώ η ενεργή αεροδυναμική του – όπως ο διαχύτης και η πίσω αεροτομή – προσαρμόζεται στις συνθήκες για βέλτιστη απόδοση.

Αν και οι διαστάσεις του παραπέμπουν σε ένα “κλασικό” Corsa, το Vision Gran Turismo είναι πιο φαρδύ, πιο χαμηλό και συνολικά πολύ πιο επιθετικό σχεδιαστικά. Η φιλοσοφία “Bold & Pure” της Opel εδώ παρουσιάζεται με τεχνικό χαρακτήρα – από τις μεγάλες ζάντες με βελτιστοποιημένη αεροδυναμική, μέχρι τα έντονα μαρσπιέ και τις μαύρες λεπτομέρειες στα φτερά.

Όλα αυτά θα τα δούμε και στο Gran Turismo World Series 2025, ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα με τέσσερις σταθμούς σε τρεις ηπείρους. Ξεκίνησε στο Λονδίνο τον Ιούνιο, συνεχίζεται τώρα στο Βερολίνο, θα περάσει από το Λος Άντζελες τον Νοέμβριο και θα ολοκληρωθεί με τον μεγάλο τελικό στη Fukuoka της Ιαπωνίας. Εκεί θα αναδειχθούν και οι κορυφαίοι οδηγοί του 2025.

Τι κρατάμε:

  • Με δυναμική σχεδίαση, αεροδυναμικές λεπτομέρειες και επιθετική στάση, το Corsa GSE Vision Gran Turismo δεν πέρασε απαρατήρητο στη Μόναχο
  • Μετά το IAA Mobility, επόμενος σταθμός για το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo είναι το Gran Turismo World Series
  • Το Gran Turismo World Series 2025 περιλαμβάνει τέσσερα live events σε τρεις ηπείρους
  • Εκεί, οι κορυφαίοι οδηγοί που έχουν προκριθεί μέσω διαδικτυακών προκριματικών, διαγωνίζονται με τους οδηγούς της επίσημης κατάταξης

Όλες οι ειδήσεις

Δοκιμή Dacia Bigster 1.2 mHEV 130 PS 4×4: Το απόλυτο οικογενειακό SUV για την Ελλάδα

Τα 5 best seller SUV για το 2025 στην Ελλάδα – Ενημέρωση Σεπτεμβρίου

Το B-SUV που ξεπούλησε τον Αύγουστο στην Ελλάδα – 21 αυτοκίνητα τη μέρα

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Gran Turismo 7#Opel#Opel Corsa#Νέα
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

i-opel-parousiazei-to-pio-exofreniko-corsa-stin-istoria-echei-800-ippous-772070

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.08.2025

Η Opel παρουσιάζει το πιο εξωφρενικό Corsa στην ιστορία – Έχει 800 ίππους
tesla-ebisteftikoi-diakanonismoi-gia-thanatifores-sygkrouseis-me-autopilot-658362

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.09.2025

Tesla: Εμπιστευτικοί διακανονισμοί για θανατηφόρες συγκρούσεις με Autopilot
poia-megali-marka-prochora-se-1-000-apolyseis-prosopikou-aitia-oi-chamiles-poliseis-ilektrikon-775501

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.09.2025

Ποια μεγάλη μάρκα προχωρά σε 1.000 απολύσεις προσωπικού; – Αιτία οι χαμηλές πωλήσεις ηλεκτρικών
afto-einai-to-pio-polyteles-kia-stin-agora-simera-775368

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.09.2025

Αυτό είναι το πιο πολυτελές Kia στην αγορά σήμερα
to-aftokinito-thrylos-ton-13-ekat-evro-pou-eiche-kapote-o-robert-redford-775404

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.09.2025

Το αυτοκίνητο-θρύλος των 1,3 εκατ. ευρώ που είχε κάποτε ο Robert Redford
to-polyteles-suv-pou-echase-72-000-evro-meta-apo-oute-6-000-chlm-775392

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.09.2025

Το πολυτελές SUV που έχασε 72.000 ευρώ μετά από ούτε 6.000 χλμ

Πρόσφατες Ειδήσεις