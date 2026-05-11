Opel Deals: Έκπτωση έως 4.300 ευρώ για όλο τον Μάιο – Δες τα μοντέλα

Η Opel επαναφέρει φέτος τον Μάιο το δημοφιλές πρόγραμμα OPEL DEALS, προσφέροντας μία από τις πιο ελκυστικές εμπορικές ευκαιρίες της χρονιάς

Μόνο για αυτόν τον μήνα, η γερμανική μάρκα δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους αγοραστές να αποκτήσουν τα μοντέλα της επιλογής τους με ειδικές τιμές και συνολικό όφελος που φτάνει μέχρι και 4.300 ευρώ.

Το πρόγραμμα αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, οπότε όποιος ενδιαφέρεται θα πρέπει να κάνει γρήγορα την κίνησή του!

Opel Corsa: Όφελος έως €3.700

Το best-seller μικρό αυτοκίνητο πόλης συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην κατηγορία του. Το Corsa συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη μοντέρνα και χαρακτηριστική σχεδίαση του, την προηγμένη τεχνολογία, τα έξυπνα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και τον σημαντικά αναβαθμισμένο εξοπλισμό του. Ιδανικό για καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη, οικονομικό και ευχάριστο στην οδήγηση.

Opel Mokka: Όφελος έως €4.200

Το στιλιστικά εντυπωσιακό compact SUV με τον δυναμικό και μυώδη χαρακτήρα. To Mokka διαθέτει βραβευμένο design, υψηλή θέση οδήγησης και σύγχρονη εικόνα που ξεχωρίζει στο δρόμο. Συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πρακτικότητα, κάνοντάς το ιδανική επιλογή για όσους θέλουν κάτι πιο ψηλό χωρίς να θυσιάζουν την ευελιξία.

Opel Frontera: Όφελος έως €3.500

Το νέο, ευρύχωρο SUV που προσφέρεται σε εκδόσεις 5 και 7 θέσεων. Το Frontera είναι η ιδανική λύση για οικογένειες που αναζητούν άνεση, μεγάλους χώρους, πρακτικότητα και ευελιξία στην καθημερινή τους ζωή. Με μοντέρνα εμφάνιση και έξυπνες λύσεις αποθήκευσης, καλύπτει άψογα τις ανάγκες οικογενειακών μετακινήσεων.

Opel Grandland: Όφελος έως €4.300

Το κορυφαίο SUV της γκάμας, που συνδυάζει κομψή και επιβλητική εμφάνιση με κορυφαία επίπεδα άνεσης, προηγμένα συστήματα ασφαλείας και πλούσια τεχνολογία. Το Grandland προσφέρει premium αίσθηση, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και όλα τα σύγχρονα συστήματα που περιμένει κανείς από ένα αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας.

Οι ειδικές τιμές του προγράμματος OPEL DEALS ισχύουν μέχρι τις 31 Μαΐου ή μέχρι να εξαντληθούν τα διαθέσιμα αυτοκίνητα.