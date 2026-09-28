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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Opel STX Concept: Αυτό είναι το το όνομα του νέου της πρωτοποριακού concept car

ΔΕΥΤΕΡΑ | 28.09.2026
Autotypos Team
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Το Opel Sports Tourer eXperimental Concept ή, πιο απλά, STX Concept και θα κάνει πρεμιέρα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού

Η Opel αποκάλυψε το όνομα του νέου της πρωτοποριακού concept car. Ονομάζεται Opel Sports Tourer eXperimental Concept ή, πιο απλά, STX Concept και θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού. Το πρωτότυπο από το Rüsselsheim θα πρωταγωνιστήσει στο περίπτερο της μάρκας (Hall 4, Stand A42).

Δίπλα του οι επισκέπτες θα δουν το αγωνιστικό Opel GSE 27FE της Formula E και το νέο Corsa GSE, που μεταφέρει τις ηλεκτρικές υψηλές επιδόσεις στον δρόμο.

Το μέλλον των station wagon

Η ονομασία STX Concept δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις της Opel για την κατηγορία των station wagon. Τα αρχικά «ST» παραπέμπουν στα μοντέλα Sports Tourer της μάρκας. Η Opel έχει μακρά παράδοση στη συγκεκριμένη κατηγορία ήδη από το 1953, όταν παρουσίασε το Olympia Rekord Caravan και συνέβαλε καθοριστικά στην καθιέρωση των station wagon στην Ευρώπη. Σήμερα αυτή την παράδοση συνεχίζει το Astra Sports Tourer.

Με το νέο STX Concept η εταιρεία αξιοποιεί αυτή την κληρονομιά και παρουσιάζει τη σχεδιαστική κατεύθυνση και τις τεχνολογικές εξελίξεις που θα καθορίσουν την επόμενη γενιά των μοντέλων της.

Αγωνιστικό DNA και ηλεκτρικές επιδόσεις

Το STX Concept θα πλαισιωθεί από δύο ακόμα μοντέλα που αναδεικνύουν τη δυναμική της Opel στην ηλεκτροκίνηση υψηλών επιδόσεων. Το Opel GSE 27FE είναι το νέο αγωνιστικό μονοθέσιο GEN4 της μάρκας για τη σεζόν 2026-2027 του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E. Διαθέτει μόνιμη τετρακίνηση και ισχύ που ξεπερνά τους 800 ίππους, ανεβάζοντας τον πήχη της ηλεκτρικής αγωνιστικής τεχνολογίας.

Παράλληλα, το νέο Opel Corsa GSE δείχνει πώς η τεχνογνωσία από τους αγώνες μεταφέρεται στον δρόμο. Το ηλεκτρικό hot hatch είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των μηχανικών της Opel στο Rüsselsheim με την Opel Motorsport. Μοιράζεται το ίδιο σύστημα κίνησης με το Mokka GSE και την αγωνιστική έκδοση Mokka GSE Rally.

Η επίσημη παρουσίαση του STX Concept, μαζί με το αγωνιστικό GSE 27FE, το νέο Corsa GSE και άλλες καινοτομίες, θα γίνει στη συνέντευξη Τύπου της Opel στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 12:40 ώρα Ελλάδας.

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Tags
#Opel#Opel Corsa GSE#Opel Mokka GSE
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