Opel STX Concept: Έτσι θα είναι τα station wagon του αύριο

Η Opel παρουσιάζει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το STX Concept: το όραμά της για τη νέα γενιά Sports Tourer

Το Opel Sports Tourer eXperimental Concept, ή εν συντομία STX Concept, σηματοδοτεί την εξέλιξη της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της μάρκας, με πιο τολμηρή, πιο λιτή, πιο εκφραστική και πιο αποδοτική προσέγγιση. Στο ίδιο περίπτερο κάνουν πρεμιέρα και το αγωνιστικό μονοθέσιο Opel GSE 27FE της Formula E, καθώς και το ηλεκτρικό hot hatch Opel Corsa GSE των 281 ίππων.

Το STX Concept συνεχίζει τη μακρά παράδοση της Opel στην κατηγορία, που ξεκίνησε το 1953 με το Olympia Rekord Caravan και συνεχίστηκε με το Kadett Caravan και πολλά ακόμη μοντέλα.

Νέα ταυτότητα για το Opel Vizor

Το στοιχείο που ξεχωρίζει αμέσως είναι η εξέλιξη του Opel Vizor. Η χαρακτηριστική εμπρός όψη αποκτά μεγαλύτερο ύψος και πιο έντονες αναλογίες. Η νέα φωτεινή υπογραφή περιλαμβάνει λεπτά, κεκλιμένα κάθετα στοιχεία που οριοθετούν τις εξωτερικές πλευρές του Vizor και εξασθενούν προς το κέντρο. Το φωτιζόμενο Opel Blitz δεσπόζει στο επίκεντρο του Opel Compass, ενώ η έντονη κεντρική ακμή του καπό τονίζει τη σπορ σχεδίαση.

Στο πίσω μέρος, η απότομη κλίση του αμαξώματος συνδυάζει σύγχρονη αισθητική με μέγιστη αξιοποίηση του χώρου αποσκευών. Το Opel Compass εμφανίζεται με λεπτούς φωτιζόμενους άξονες και φωτιζόμενη επιγραφή OPEL στο κέντρο. Τα οριζόντια πίσω φωτιστικά σώματα ακολουθούν τη λογική των εμπρός στοιχείων, δημιουργώντας ενιαία οπτική ταυτότητα.

Οι πίσω κολόνες (C-pillars) διαθέτουν γυάλινες φωτεινές λωρίδες που εκτείνονται προς τα πίσω και συνεχίζονται στην οροφή. Φωτιζόμενες επιγραφές “STX” στα πλαϊνά και κάμερες αντί για συμβατικούς εξωτερικούς καθρέφτες ολοκληρώνουν τη φουτουριστική εικόνα.

Αεροδυναμική και επιδόσεις

Η πλαϊνή όψη, με ασημί και μπλε αποχρώσεις, χαρακτηρίζεται από χαμηλή αεροδυναμική σιλουέτα, σχεδιασμένη για αποδοτικές μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων και σταθερότητα στις ταχύτητες των γερμανικών Autobahn. Κοντοί πρόβολοι, έντονα φουσκωμένα φτερά και επιμηκυμένες αναλογίες ενισχύουν τη δυναμική παρουσία. Το STX Concept ενσωματώνει έξυπνες αεροδυναμικές λύσεις. Ξεχωρίζουν οι ζάντες αλουμινίου 22’’ με αεροδυναμική διαμόρφωση τριών τμημάτων, σε συνδυασμό με ελαστικά Goodyear 285/35 R22.

Ενεργό αεροδυναμικό σύστημα προσαρμόζεται στις συνθήκες οδήγησης: σε συγκεκριμένες ταχύτητες, μπλε διαχύτες εκτείνονται κάτω από το πίσω μέρος, ενώ κινητά κάθετα στοιχεία πίσω από τους τροχούς αναπτύσσονται προς τα πίσω και πλευρικά, ενισχύοντας τη σταθερότητα. Το πρωτότυπο συνδυάζει καινοτόμο ηλεκτρική αρχιτεκτονική με τετρακίνηση και τελική ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα.

Εσωτερικό και επόμενα βήματα

Το εσωτερικό θα εξελίσσει περαιτέρω την προσέγγιση “Painting with Light”, που παρουσιάστηκε στο Opel Experimental το 2023 και στο Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo το 2025, με καθηλωτικά φωτιστικά στοιχεία και ειδικά σχεδιασμένα ελαφριά καθίσματα. Το STX Concept δεν είναι απλώς εντυπωσιακό πρωτότυπο: προαναγγέλλει την εξέλιξη των Sports Tourer και αποκαλύπτει σχεδιαστικά και τεχνολογικά στοιχεία που θα εμφανιστούν σε μελλοντικά μοντέλα της Opel.

Θα παρουσιαστεί επίσημα από τον CEO, Florian Huettl, τη Rebecca Reinermann (Vice President Marketing) και τον Mark Adams (Vice President Design) στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, στις 11:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης (12:00 ώρα Ελλάδος), στο περίπτερο A42, Hall 4 του Σαλονιού Αυτοκινήτου του Παρισιού.