Opel Trade-Up: Δες πως θα αγοράσεις νέο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ

Το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Opel Trade-Up συνεχίζει δυναμικά, χάρη στη μεγάλη ανταπόκριση του αγοραστικού κοινού

Το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Opel Trade-Up προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη σε όσους επιθυμούν να αντικαταστήσουν το παλιό τους αυτοκίνητο με ένα ολοκαίνουργιο Opel. Με κεντρικό μήνυμα «Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό!», το πρόγραμμα ανατρέπει τα δεδομένα της παραδοσιακής ανταλλαγής. Αντί να επιβραβεύει μόνο τα πιο καινούργια μεταχειρισμένα, δίνει μεγαλύτερο όφελος στους ιδιοκτήτες παλαιότερων οχημάτων.

Όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του αυτοκινήτου που ανταλλάσσεται, τόσο μεγαλύτερο είναι και το οικονομικό πλεονέκτημα για τον αγοραστή.

Ιδανική περίοδος για αλλαγή αυτοκινήτου

Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος του έτους, η συγκεκριμένη περίοδος αποτελεί μια καλή ευκαιρία για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο αντικατάστασης του παλαιού τους οχήματος. Οι οικονομικές υποχρεώσεις που συνοδεύουν την έναρξη της νέας χρονιάς, όπως η καταβολή των τελών κυκλοφορίας, σε συνδυασμό με το αυξανόμενο κόστος συντήρησης των παλαιότερων αυτοκινήτων, λειτουργούν ως επιπλέον κίνητρα για την αξιοποίηση του προγράμματος.

Το Opel Trade-Up δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς οδηγούς να περάσουν σε ένα σύγχρονο, ασφαλέστερο και πιο οικονομικό στην καθημερινή χρήση μοντέλο, χωρίς να επιβαρυνθούν υπερβολικά.

Τα οφέλη ανά μοντέλο

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν δημοφιλή μοντέλα της μάρκας, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις:

Το μεγαλύτερο όφελος, έως 4.100 ευρώ, προσφέρεται για το Grandland, ενώ σημαντικά ποσά ισχύουν και για τα υπόλοιπα μοντέλα της γκάμας.

Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων

Η ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση στο Opel Trade-Up έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικό περιορισμό του αριθμού των διαθέσιμων αυτοκινήτων. Συνεπώς, η έγκαιρη εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι σημαντική, καθώς η προσφορά ισχύει για περιορισμένο στοκ.

Όσοι σκέφτονται να αλλάξουν το παλιό τους αυτοκίνητο με ένα νέο Opel, έχουν τώρα μια καλή ευκαιρία να το κάνουν με ουσιαστικό οικονομικό όφελος, πριν εξαντληθούν τα διαθέσιμα οχήματα του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τα διαθέσιμα μοντέλα και τα αντίστοιχα οικονομικά οφέλη στο Επίσημο Δίκτυο Opel και στο opel.gr.