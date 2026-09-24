quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Opel Trade-Up: Δες πως θα αγοράσεις νέο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ

ΠΕΜΠΤΗ | 24.09.2026
Autotypos Team
opel-trade-up-des-pos-tha-agoraseis-neo-opel-me-ofelos-eos-4-100-evro-817746
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Opel Trade-Up συνεχίζει δυναμικά, χάρη στη μεγάλη ανταπόκριση του αγοραστικού κοινού

Το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Opel Trade-Up προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη σε όσους επιθυμούν να αντικαταστήσουν το παλιό τους αυτοκίνητο με ένα ολοκαίνουργιο Opel. Με κεντρικό μήνυμα «Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό!», το πρόγραμμα ανατρέπει τα δεδομένα της παραδοσιακής ανταλλαγής. Αντί να επιβραβεύει μόνο τα πιο καινούργια μεταχειρισμένα, δίνει μεγαλύτερο όφελος στους ιδιοκτήτες παλαιότερων οχημάτων.

Όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του αυτοκινήτου που ανταλλάσσεται, τόσο μεγαλύτερο είναι και το οικονομικό πλεονέκτημα για τον αγοραστή.

Ιδανική περίοδος για αλλαγή αυτοκινήτου

Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος του έτους, η συγκεκριμένη περίοδος αποτελεί μια καλή ευκαιρία για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο αντικατάστασης του παλαιού τους οχήματος. Οι οικονομικές υποχρεώσεις που συνοδεύουν την έναρξη της νέας χρονιάς, όπως η καταβολή των τελών κυκλοφορίας, σε συνδυασμό με το αυξανόμενο κόστος συντήρησης των παλαιότερων αυτοκινήτων, λειτουργούν ως επιπλέον κίνητρα για την αξιοποίηση του προγράμματος.

Το Opel Trade-Up δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς οδηγούς να περάσουν σε ένα σύγχρονο, ασφαλέστερο και πιο οικονομικό στην καθημερινή χρήση μοντέλο, χωρίς να επιβαρυνθούν υπερβολικά.

Τα οφέλη ανά μοντέλο

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν δημοφιλή μοντέλα της μάρκας, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις:

Το μεγαλύτερο όφελος, έως 4.100 ευρώ, προσφέρεται για το Grandland, ενώ σημαντικά ποσά ισχύουν και για τα υπόλοιπα μοντέλα της γκάμας.

Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων

Η ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση στο Opel Trade-Up έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικό περιορισμό του αριθμού των διαθέσιμων αυτοκινήτων. Συνεπώς, η έγκαιρη εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι σημαντική, καθώς η προσφορά ισχύει για περιορισμένο στοκ.

Όσοι σκέφτονται να αλλάξουν το παλιό τους αυτοκίνητο με ένα νέο Opel, έχουν τώρα μια καλή ευκαιρία να το κάνουν με ουσιαστικό οικονομικό όφελος, πριν εξαντληθούν τα διαθέσιμα οχήματα του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τα διαθέσιμα μοντέλα και τα αντίστοιχα οικονομικά οφέλη στο Επίσημο Δίκτυο Opel και στο opel.gr.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Opel#Opel Corsa#Opel Frontera#Opel Grandland#Opel Mokka#Opel Trade-Up#μεταχειρισμένα αυτοκίνητα
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

opel-deals-ekptosi-eos-4-300-evro-gia-olo-ton-maio-des-ta-montela-802808

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.05.2026

Opel Deals: Έκπτωση έως 4.300 ευρώ για όλο τον Μάιο – Δες τα μοντέλα
pou-kataskevazetai-to-neo-opel-astra-805254

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.06.2026

Πού κατασκευάζεται το νέο Opel Astra;
i-4i-genia-tou-opel-corsa-ekleise-ta-20-chronia-807888

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

27.06.2026

Η 4η γενιά του Opel Corsa έκλεισε τα 20 χρόνια
to-ischyrotero-opel-corsa-olon-ton-epochon-sto-nurburgring-800556

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.04.2026

Το ισχυρότερο Opel Corsa όλων των εποχών στο Nurburgring
erchetai-to-koryfaio-opel-corsa-gse-pote-parousiazetai-797972

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.03.2026

Έρχεται το κορυφαίο Opel Corsa GSE – Πότε παρουσιάζεται;
pote-erchetai-i-koryfaia-ekdosi-tou-opel-corsa-stin-ellada-793956

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

24.02.2026

Πότε έρχεται η κορυφαία έκδοση του Opel Corsa στην Ελλάδα;

Πρόσφατες Ειδήσεις