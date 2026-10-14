Opel Trade-Up: Ευκαιρία να αποκτήσεις ένα νέο Opel με επιδότηση έως και 4.100 ευρώ

Το πρόγραμμα Opel Trade-Up σου δίνει τη δυνατότητα να ανταλλάξεις το παλιό σου αυτοκίνητο με ένα νέο Opel, με σημαντικά οικονομικά οφέλη

Το Opel Trade-Up, το πρόγραμμα ανταλλαγής της Opel, συνεχίζεται στη Βελμάρ. Δίνει τη δυνατότητα σε υποψήφιους αγοραστές να ανταλλάξουν το παλιό τους αυτοκίνητο και να αποκτήσουν νέο μοντέλο Opel με σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Όσο παλιότερο τόσο καλύτερα

Η βασική λογική του προγράμματος είναι απλή και ξεκάθαρη: όσο πιο παλιό είναι το αυτοκίνητο που ανταλλάσσεται, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιδότηση που εξασφαλίζει ο πελάτης για την αγορά του νέου του οχήματος. Με άλλα λόγια, η Opel επιβραβεύει όσους αποφασίζουν να αποσύρουν από την κυκλοφορία ένα παλαιότερο μοντέλο, προσφέροντας ουσιαστική οικονομική ενίσχυση για την απόκτηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου της μάρκας.

Καθώς πλησιάζει το τέλος του έτους, η συγκεκριμένη περίοδος αποτελεί καλή ευκαιρία για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο αντικατάστασης του παλαιού τους αυτοκινήτου. Οι οικονομικές υποχρεώσεις που συνοδεύουν την έναρξη της νέας χρονιάς, όπως η καταβολή των τελών κυκλοφορίας, σε συνδυασμό με το αυξανόμενο κόστος συντήρησης των παλαιότερων οχημάτων, λειτουργούν ως επιπλέον κίνητρα για την αξιοποίηση του προγράμματος.

Ένα παλιό αυτοκίνητο συχνά σημαίνει περισσότερα έξοδα για service, ανταλλακτικά και πιθανές επισκευές, κάτι που το Trade-Up επιχειρεί να αντισταθμίσει με άμεσο όφελος στην τιμή αγοράς.

Ποια μοντέλα συμμετέχουν και τι όφελος προσφέρουν

Στο πρόγραμμα ανταλλαγής Opel Trade-Up συμμετέχουν δημοφιλή μοντέλα της μάρκας, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις, με σημαντικά οικονομικά οφέλη (πλέον του οφέλους ανταλλαγής):

Opel Corsa : έως 3.300 ευρώ

: έως 3.300 ευρώ Opel Mokka : έως 2.400 ευρώ

: έως 2.400 ευρώ Opel Frontera : έως 2.500 ευρώ

: έως 2.500 ευρώ Opel Grandland: έως 4.100 ευρώ

Το Corsa παραμένει best seller στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων, με σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένες τεχνολογίες και πλούσιο εξοπλισμό. Αποτελεί ιδανική επιλογή για αστική χρήση και καθημερινές μετακινήσεις, χωρίς να υπολείπεται σε τεχνολογία και ασφάλεια.

Το Mokka ξεχωρίζει για τον δυναμικό σχεδιασμό, την προηγμένη τεχνολογία και τον νεανικό χαρακτήρα του. Το Frontera καλύπτει ανάγκες άνεσης, πρακτικότητας και ευελιξίας ως ευρύχωρο SUV 5 ή 7 θέσεων, κατάλληλο για οικογένειες ή όσους χρειάζονται περισσότερο χώρο. Το Grandland αποτελεί το κορυφαίο SUV της Opel, συνδυάζοντας υψηλά επίπεδα άνεσης, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και δυναμική παρουσία στον δρόμο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την Opel Βελμάρ για να ενημερωθούν αναλυτικά για τα προνόμια του προγράμματος Opel Trade-Up και να δουν ποιο μοντέλο και ποιο επίπεδο οφέλους ταιριάζει στις ανάγκες τους.