Όρια αλκοτέστ: Πότε τρως “καμπάνα” – Τα πρόστιμα με τον νέο ΚΟΚ

Η πολιτική της μηδενικής ανοχής σε ότι αφορά αλκοόλ και οδήγηση – Δες γιατί ακόμα και το «ενα ποτάκι μόνο», μπορεί να σου δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) εισάγει αυστηρότερα όρια και ποινές για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις κλιμακώνονται ανάλογα με τη συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα

Στην πράξη, ακόμη και ένα ποτό μπορεί να φέρει τον οδηγό κοντά στα όρια του νόμου

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σοβαρότερους κινδύνους για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα. Ο νέος ΚΟΚ θέτει ξεκάθαρα όρια, με κλιμακούμενες ποινές, και προβλέπει την ακινητοποίηση του οχήματος σε κάθε περίπτωση μέθης. Παράλληλα, οι αστυνομικοί έλεγχοι γίνονται πλέον με σύγχρονα μέσα που ανιχνεύουν όχι μόνο αλκοόλ αλλά και άλλες ουσίες που επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης.

Τα όρια και οι ποινές

0,50–0,80 g/l : Πρόστιμο 350 € και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες .

0,80–1,10 g/l : Πρόστιμο 700 € και αφαίρεση άδειας για 90 ημέρες .

Υποτροπές : 1η φορά: 1.000 € και αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες . 2η φορά: 2.000 € και αφαίρεση άδειας για 1 έτος .

>1,10 g/l: Πρόστιμο 1.200 €, αφαίρεση άδειας και πινακίδων για 180 ημέρες, υποχρεωτική ακινητοποίηση και φύλαξη οχήματος.

Επιπλέον, ποινικές κυρώσεις: φυλάκιση 2 μήνες έως 5 έτη και αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας για 10 ημέρες έως 6 μήνες με δικαστική απόφαση.

Σε πόσα ποτά αντιστοιχούν τα όρια

Η μέτρηση γίνεται σε γραμμάρια αλκοόλ ανά λίτρο αίματος (g/l). Στην πράξη όμως, έχει ενδιαφέρον να δούμε την αντιστοιχία σε «ποτά», αφού έτσι γίνεται καλύτερα αντιληπτό το πόσο αυστηρός είναι πλέον ο ΚΟΚ και ότι το «έλα μωρέ, ένα ποτάκι ήπια», δεν σε γλυτώνει. Ένα τυπικό ποτό λοιπόν (π.χ. μία μπύρα 330 ml, ένα ποτήρι κρασί 100 ml ή ένα σφηνάκι 40 ml). περιέχει περίπου 10–12 g καθαρής αιθανόλης.

Ενδεικτικά για έναν άνδρα ~75 κιλά και μια γυναίκα ~65 κιλά η ανιχνέυσιμη ποσότητα αλκοόλ στο αίμα μετά την κατανάλωση ποτού (ή ποτών…) διαμμορφώνεται ως εξής:

Ποσότητα ποτού Άνδρας Γυναίκα g/l ΚΟΚ 1 ποτό (μπύρα/κρασί/σφηνάκι) 0,30–0,45 0,40–0,55 ~0,50 Οριακή παράβαση 2 ποτά 0,60–0,80 0,80–1,00 0,50–1,10 Πρόστιμο 350–700 € 3 ποτά 0,90–1,20 1,20–1,50 >1,10 1.200 €, ακινητοποίηση, ποινές 4 ποτά 1,20–1,60 1,60–2,00 Σοβαρή μέθη Πιθανή φυλάκιση 5+ ποτά >1,60 >2,00 Βαριά μέθη Ολική αφαίρεση στοιχείων, ποινικές συνέπειες

Σημείωση: Οι γυναίκες φτάνουν ταχύτερα σε υψηλότερα επίπεδα λόγω χαμηλότερου σωματικού βάρους και διαφορετικού μεταβολισμού.

Επεξηγηματικό Πλαίσιο: Τι σημαίνουν τα όρια αλκοόλ

Οι τιμές σε g/l και οι αντιστοιχίες σε «ποτά» είναι κατά προσέγγιση .

Ο πραγματικός δείκτης αλκοόλ στο αίμα εξαρτάται από: Σωματικό βάρος και φύλο Μεταβολισμό Κατανάλωση τροφής Ρυθμό κατανάλωσης Φάρμακα, ηλικία, υγεία

Ο οργανισμός αποβάλλει κατά μέσο όρο 0,10–0,15 g/l ανά ώρα , αλλά αυτό διαφέρει πολύ από άτομο σε άτομο.

Ακόμα κι αν ο οδηγός νιώθει «καλά», μπορεί ήδη να έχει ξεπεράσει τα νόμιμα όρια.

Συνεπώς: Ο πιο ασφαλής κανόνας είναι αν πίνεις, δεν οδηγείς και αυτό ισχύει ακόμα και για ένα ποτό.

Νέες πρακτικές αστυνόμευσης

Η τροχαία υιοθετεί πλέον πολύ συχνότερους ελέγχους με ειδικά μηχανήματα που καλύπτουν αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες. Το μέτρο της υποχρεωτικής ακινητοποίησης σημαίνει ότι το όχημα δεν συνεχίζει να κυκλοφορεί υπό καμία συνθήκη. Η φιλοσοφία του νέου ΚΟΚ είναι ξεκάθαρη: καμία ανοχή σε οδήγηση υπό την επήρεια.

Τι κρατάμε

Το βασικό όριο είναι τα 0,50 g/l , που αντιστοιχεί σε περίπου 1 ποτό για άνδρες και λιγότερο για τις γυναίκες

Από τα 2 ποτά και πάνω , ο οδηγός κινδυνεύει να χάσει άδεια και να πληρώσει βαρύ πρόστιμο

Στα 3 ποτά , ενεργοποιούνται οι πιο σκληρές ποινές, με ακινητοποίηση και ποινική δίωξη

Οι υποτροπές τιμωρούνται με ακόμη πιο μακροχρόνια αφαίρεση άδειας και διπλάσια πρόστιμα

Η ακινητοποίηση του οχήματος και οι έλεγχοι για ουσίες πέρα από το αλκοόλ κάνουν την εφαρμογή πιο αυστηρή από ποτέ

