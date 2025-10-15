Όριο ταχύτητας 30 χλμ/ώρα στο κέντρο της πόλης – Γιατί είναι καλό;

Μέχρι σήμερα, όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις υιοθετούν το όριο ταχύτητας των 30 χλμ/ώρα.

Αρκετές μελέτες που έγιναν για τις πόλεις των Βρυξελλών, του Παρισιού και της Ζυρίχης, έδειξαν ότι οι μειώσεις των ορίων ταχύτητας βελτίωσαν την οδική ασφάλεια, μειώνοντας την πιθανότητα ατυχήματος.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα από τη μείωση ταχύτητας

Κατά μέσο όρο, η εφαρμογή ορίων ταχύτητας 30 χλμ./ώρα στις ευρωπαϊκές πόλεις κατέδειξε μείωση κατά 23% στα τροχαία ατυχήματα, 37% στους θανάτους και 38% στους τραυματισμούς. Τα χαμηλότερα όρια ταχύτητας απέφεραν περιβαλλοντικά οφέλη, με τις εκπομπές να μειώνονται κατά 18%, τα επίπεδα ηχορύπανσης κατά 2,5 dB και την κατανάλωση καυσίμου κατά 7%, γεγονός που σημαίνει βελτιωμένη απόδοση καυσίμου και μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Όλες οι μελέτες — μεταξύ αυτών και του ΕΜΠ — ενθαρρύνουν τους πολίτες να υιοθετήσουν το περπάτημα, την ποδηλασία και τις δημόσιες συγκοινωνίες, ώστε να συμβάλλουν σε ένα ασφαλέστερο και βιώσιμο αστικό περιβάλλον.

Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οδική ασφάλεια

Όλα αυτά, όταν το πλαίσιο της οδικής ασφάλειας της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2030 στοχεύει σε μείωση κατά 50% των θανάτων και σοβαρών τραυματισμών από τροχαία έως το 2030, με τελικό στόχο τους μηδενικούς θανάτους στους δρόμους έως το 2050.

Περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη από τη χαμηλότερη ταχύτητα

Αναλύοντας τα πλεονεκτήματα των χαμηλών ορίων ταχύτητας, φαίνεται ότι οι χαμηλότερες ταχύτητες ωφελούν άμεσα το περιβάλλον μέσω της μείωσης εκπομπών και ηχορύπανσης. Συγκεκριμένα, τα υψηλότερα όρια ταχύτητας σχετίζονται με απότομη επιτάχυνση και φρενάρισμα, ενώ η πιο ήρεμη και αργή οδήγηση μειώνει τους ρύπους από μονοξείδιο του άνθρακα, πτητικές οργανικές ενώσεις και οξείδια του αζώτου.

Ο θόρυβος της κυκλοφορίας αποτελεί την κύρια πηγή ηχορύπανσης στις πόλεις, αντιπροσωπεύοντας το 80% όλων των πηγών θορύβου σε κοινόχρηστους χώρους. Σε αστικά περιβάλλοντα, όπου οι ταχύτητες κυμαίνονται από 30 έως 60 χλμ./ώρα, η μείωση του ορίου ταχύτητας κατά 10 χλμ./ώρα μπορεί να μειώσει τον θόρυβο έως και 40%.

Επιπτώσεις στην καθημερινότητα και τις μετακινήσεις

Σε περιοχές με υψηλή κυκλοφορία και οχήματα υψηλής ταχύτητας, το περπάτημα αποθαρρύνεται και οι μετακινήσεις περιορίζονται, με αποτέλεσμα να εμποδίζονται τα παιδιά να διασχίζουν με ασφάλεια τους δρόμους.

Τέλος, η μείωση των ορίων ταχύτητας συχνά συναντά αντίσταση λόγω ανησυχιών για αύξηση των χρόνων ταξιδιού. Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι οι επιπτώσεις είναι μόλις 3-5%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η μείωση μπορεί να βελτιώσει τη ροή της κυκλοφορίας. Έτσι, παρά τους φόβους για καθυστερήσεις, τα οφέλη στην ασφάλεια, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής υπερτερούν οποιασδήποτε αλλαγής στους χρόνους μετακίνησης.

Τι κρατάμε;

Οι ζώνες 30 km/h δουλεύουν : -23% τροχαία, -37% θάνατοι, -38% τραυματισμοί σε πόλεις όπως Βρυξέλλες, Παρίσι, Ζυρίχη.

: -23% τροχαία, -37% θάνατοι, -38% τραυματισμοί σε πόλεις όπως Βρυξέλλες, Παρίσι, Ζυρίχη. Κέρδος για το περιβάλλον & το πορτοφόλι : εκπομπές -18%, ηχορύπανση -2,5 dB, κατανάλωση καυσίμου -7%.

: εκπομπές -18%, ηχορύπανση -2,5 dB, κατανάλωση καυσίμου -7%. Περισσότερο περπάτημα/ποδήλατο/ΜΜΜ : οι χαμηλότερες ταχύτητες κάνουν τις πόλεις πιο φιλικές και ασφαλείς για ήπιες μετακινήσεις.

: οι χαμηλότερες ταχύτητες κάνουν τις πόλεις πιο φιλικές και ασφαλείς για ήπιες μετακινήσεις. Μικρή επίδραση στον χρόνο διαδρομής : οι καθυστερήσεις είναι μόλις 3–5% και συχνά βελτιώνεται η ροή.

: οι καθυστερήσεις είναι μόλις 3–5% και συχνά βελτιώνεται η ροή. Στόχος ΕΕ: -50% θάνατοι & σοβαροί τραυματισμοί έως το 2030, πορεία προς μηδενικούς θανάτους μέχρι το 2050.

Τώρα παίρνεις υβριδικό Nissan Qashqai με κάτω από 27.000 ευρώ – Δες τι προσφέρει

Δακτύλιος: Γιατί δεν επέστρεψε ακόμα – Τι έχει συμβεί

Έτσι θα πάρεις τετρακίνητο υβριδικό Jeep με κατανάλωση κάτω από 2 lt/100km και όφελος 10.000 ευρώ