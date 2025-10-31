quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Όριο ταχύτητας 6 km/h: Πού θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2026

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 31.10.2025
Autotypos Team
orio-tachytitas-6-km-h-pou-tha-ischysei-apo-1i-ianouariou-2026-781462

Εκτός από τους δημόσιους δρόμους, τώρα με το νέο όριο ταχύτητας θα παίρνεις πρόστιμο κι άμα τρέχεις στο πεζοδρόμιο.

Από την 1η Ιανουαρίου τίθεται σε ισχύ το νέο όριο ταχύτητας για όσους χρησιμοποιούν το πεζοδρόμιο στη Σλοβακία, βάσει του νέου νόμου που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση της χώρας. Το όριο δεν αφορά μόνο πεζούς, αλλά όλους τους χρήστες των πεζοδρομίων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, είτε αυτοί περπατάνε, είτε καβαλάνε ποδήλατο ή ηλεκτρικό σκούτερ.

Μέχρι 6 χλμ./ώρα

Ξεκινώντας από το 2026, το ανώτατο όριο ταχύτητας σε πεζοδρόμιο στη Σλοβακία θα είναι τα 6 χλμ./ώρα. Αυτό σημαίνει πως για να «την πατήσεις» δεν χρειάζεται καν να τρέχεις, αλλά απλώς να περπατάς γρήγορα, αφού ο μέσος άνθρωπος περπατά με ταχύτητα περίπου 5 χλμ./ώρα. Όσοι Σλοβάκοι περπατάνε πιο γρήγορα από τον μέσο άνθρωπο πιθανότατα θα αρχίσουν να ρίχνουν «κλεφτές ματιές» πριν επιχειρήσουν κάποια… προσπέραση.

Διαβάστε επίσης: Επίσημο: Ξεκινά η λειτουργία των καμερών της Τροχαίας που θα μοιράζουν πρόστιμα – Πότε και πού θα έρχεται η κλήση;

Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τον τρόπο με τον οποίοι οι αρχές στη Σλοβακία θα εφαρμόζουν αυτό το νέο μέτρο. Θα βάλουνε άραγε κάμερες ταχύτητας στα πεζοδρόμια ή έναν αστυνομικό με ραντάρ χειρός σε κάθε στενό;

Φανταστείτε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα

Φανταστείτε τι επιπέδου ανέκδοτο θα ήταν η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου στη χώρα μας, ειδικά μετά από όλο αυτό το σάλο που έχει δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες με το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Δεν γνωρίζουμε το πως και πόσο αυστηρά θα εφαρμόζεται το νέο μέτρο στη Σλοβακία, ωστόσο, μόνο και μόνο το γεγονός πως κάτι τέτοιο ψηφίστηκε δείχνει πως μιλάμε για… άλλον κόσμο.

Τι κρατάμε:

  • Νέος νόμος στη Σλοβακία βάζει «κόφτη» στους πεζούς
  • Και όχι μόνο, αφού όλοι οι χρήστες του πεζοδρομίου θα πρέπει να σέβονται το όριο
  • Είτε περπατάς, είτε οδηγάς ποδήλατο ή πατίνι, θα πρέπει να πας με μέχρι και 6 χλμ./ώρα
  • Το νέο μέτρο τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2026 – Μένει να δούμε πως θα εφαρμόζεται

Πηγή: www.bbc.co.uk

Επίσημο: Ξεκινά η λειτουργία των καμερών της Τροχαίας που θα μοιράζουν πρόστιμα – Πότε και πού θα έρχεται η κλήση;

Η εγκληματική παράβαση που κάνουν πολλοί Έλληνες – Αν προκαλέσεις ατύχημα, το πρόστιμο διπλασιάζεται

Το νέο 6-θέσιο plug-in hybrid SUV της BYD που κάνει 230 km αμιγώς ηλεκτρικά

Πρόσφατες Ειδήσεις