EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΟΣΥ: Παρέλαβε 125 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία στο λιμάνι του Πειραιά

ΤΡΙΤΗ | 21.04.2026
AutoTypos Team
Η ΟΣΥ παρέλαβε 125 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία Yutong στο λιμάνι του Πειραιά, ενισχύοντας την ανανέωση του στόλου των αστικών συγκοινωνιών.

Η ΟΣΥ προχώρησε στην παραλαβή 125 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων Yutong στο λιμάνι του Πειραιά, συνεχίζοντας την ανανέωση του στόλου των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών. Η άφιξη των νέων οχημάτων έρχεται να ενισχύσει το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, με στόχο πιο σύγχρονες, πιο καθαρές και πιο ποιοτικές μετακινήσεις για το επιβατικό κοινό.

Παρουσία της πολιτικής ηγεσίας και στελεχών της ΟΣΥ

Στην παραλαβή των νέων λεωφορείων στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκαν ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος και στελέχη της ΟΣΥ, σε μια κίνηση που υπογραμμίζει την πολιτική και διοικητική βαρύτητα του έργου.

Πάνω από 1.000 νέα λεωφορεία από το 2019

Σύμφωνα με την ΟΣΥ, η προσπάθεια ανανέωσης που ξεκίνησε το 2019 έχει ήδη οδηγήσει στην ένταξη 1.076 νέων λεωφορείων στον στόλο. Τα 125 νέα ηλεκτρικά Yutong αποτελούν το πιο πρόσφατο βήμα αυτής της διαδικασίας και έρχονται να ενισχύσουν περαιτέρω την κατεύθυνση προς έναν πιο σύγχρονο και λιγότερο ρυπογόνο στόλο.

Ο εκσυγχρονισμός δεν περιορίζεται μόνο στον στόλο

Η ΟΣΥ τονίζει ότι η προσπάθεια εκσυγχρονισμού εξελίσσεται σε περισσότερα από ένα επίπεδα. Εκτός από την ανανέωση των οχημάτων, γίνεται λόγος και για:

  • ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού
  • ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών
  • και συνολική αναβάθμιση της λειτουργίας της εταιρείας

Τι κρατάμε;

  • Η ΟΣΥ παρέλαβε 125 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία Yutong στο λιμάνι του Πειραιά.
  • Η παραλαβή εντάσσεται στο πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου των δημόσιων συγκοινωνιών.
  • Από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 1.076 νέα λεωφορεία.
  • Στην παραλαβή παρευρέθηκαν ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Στέλιος Σακαρέτσιος και στελέχη της ΟΣΥ.
  • Ο εκσυγχρονισμός της ΟΣΥ περιλαμβάνει επίσης ενίσχυση προσωπικού και ψηφιακό μετασχηματισμό.
Tags
#ηλεκτρικά λεωφορεία#λεωφορεία#ΜΜΜ#ΟΣΥ
