quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ουκρανοι στρατιώτες πολεμούν τους Ρώσους με μία BMW που μετέτρεψαν σε εκτοξευτή πυραύλων

ΠΕΜΠΤΗ | 18.12.2025
Autotypos Team
oukranoi-stratiotes-polemoun-tous-rosous-me-mia-bmw-pou-metetrepsan-se-ektoxefti-pyravlon-787015

Με BMW που ρίχνει πυραύλους απαντάνε οι Ουκρανοί στην πίεση των Ρώσων στο Μπαχμούτ

Όταν βγήκε από το εργοστάσιο, πριν από περίπου 30 χρόνια, σίγουρα κανείς δεν φανταζόταν πως αυτή η BMW Σειρά 7 στο μέλλον θα ρίχνει… πυραύλους σε πεδίο μάχης. Ωστόσο, οι Ουκρανοί φαίνονται διατεθειμένοι να υπερασπιστούν τα εδάφη τους με κάθε δυνατό τρόπο, χρησιμοποιώντας όποιο όχημα πέσει στα χέρια τους για να αντισταθούν στην εισβολή των Ρώσων.

Η πιο όμορφη “Επτάρα”

H BMW Ε38 κυκλοφόρησε μεταξύ 1994 και 2001 ως ένα πολυτελές σεντάν, ιδανικό για αυτοκίνητο του CEO κάποιας μεγάλης εταιρείας ή ακόμα και αυτοκίνητο μεταφοράς κάποιου υπουργού. Θεωρείται μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο όμορφα μοντέλα της BMW και η πιο όμορφη της Σειράς 7, ενώ χάρη στην ομορφιά της και τον δυναμισμό που αποπνέει επιβραβεύτηκε και με έναν ρόλο στην ταινία James Bond: Tomorrow Never Dies.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εκεί, το πολυτελές σεντάν, συγκεκριμένα η κορυφαία έκδοση 750i, είχε όλα τα απαραίτητα gadgets για να μπορεί να αποκαλείται “Bond car”, ενώ μπορούσε να λειτουργήσει κι ως τηλεκατευθυνόμενο.

Από αυτοκίνητο CEO σε εκτοξευτή πυραύλων

Ωστόσο, ο νέος ρόλος που έδωσαν οι Ουκρανοί σε αυτή την BMW είναι ακόμα πιο ακραίος απ’ ότι θα μπορούσαν να φανταστούν οι σεναριογράφοι των James Bond. Το αυτοκίνητο έχει μετατραπεί σε car-MLRS (Σύστημα Πολλαπλών Εκτοξεύσεων Πυραύλων) και η 114η Ταξιαρχία το χρησιμοποιεί στη μάχη του Μπαχμούτ, εκτοξεύοντας πυραύλους από μια βάση που έχει μπει εκεί που κάποτε κάποιος CEO έβαζε τον χαρτοφύλακά του.

Αντί για θωράκιση, οι Ουκρανοί βασίζονται στην ταχύτητα της BMW, η οποία της επιτρέπει να αλλάζει γρήγορα θέση μετά τη ρίψη πυραύλων και να αποφεύγει έτσι τα ρωσικά drones.

Στις φωτογραφίες μπορούμε να τη δούμε εν ώρα… υπηρεσίας, βάλλοντας κατά ρωσικών θέσεων, ενώ το πράσινο-γκρι καμουφλάζ της επιτρέπει να μένει κρυμμένη στο διαλυμένο τοπίο του Μπαχμούτ. Το παράδοξο της υπόθεσης είναι πως αυτή η BMW δεν είναι η μόνη που έχουν οι Ουκρανοί στο οπλοστάσιό τους, αφού το 2022 είχαμε γράψει και για μια BMW Σειρά 6 που υπηρετούσε στην αντίσταση έχοντας στο πορτμπαγκάζ της ένα πολυβόλο μεγάλου διαμετρήματος.

Τι κρατάμε:

  • Από πολυτελές οικογενειακό και Bond car, μια BMW Σειρά 7 τώρα πολεμάει στην Ουκρανία
  • Έχοντας το απαραίτητο καμουφλάζ και κουβαλώντας πυραύλους στο πορτμπαγκάζ, η BMW Σειρά 7 κάνει το… καθήκον της
  • Οι Ουκρανοί συνεχίζουν να αντιστέκονται στη ρωσική εισβολή κάνοντας ότι περνάει από τα χέρια τους
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#BMW#BMW Σειρά 7#Ουκρανία
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

premium-limouzina-katelixe-sto-nero-prospathontas-na-vgalei-ena-jet-ski-fotografies-774296

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

14.09.2025

Premium λιμουζίνα κατέληξε στο νερό προσπαθώντας να βγάλει ένα jet-ski (φωτογραφίες)
to-neo-oikogeneiako-suv-tis-skoda-pou-saronei-100-000-aftokinita-se-enan-chrono-765304

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.12.2025

Το νέο οικογενειακό SUV της Skoda που σαρώνει – 100.000 αυτοκίνητα σε έναν χρόνο
telos-gia-ena-apo-ta-pio-entyposiaka-montela-tis-bmw-stamata-i-paragogi-784401

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.11.2025

Τέλος για ένα από τα πιο εντυπωσιακά μοντέλα της BMW – Σταματά η παραγωγή
i-polyplithesteri-chora-ston-kosmo-thelei-na-apagorefsei-ta-polyteli-aftokinita-venzinis-776578

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.11.2025

Η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο θέλει να απαγορεύσει τα πολυτελή αυτοκίνητα βενζίνης
to-polyteles-suv-ton-190-000-evro-pou-odigei-o-giorgos-printezis-echei-653-ippous-684142

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.11.2025

Το πολυτελές SUV των 190.000 ευρώ που οδηγεί ο Γιώργος Πρίντεζης – Έχει 653 ίππους
se-dokimes-to-ilektriko-sedan-ton-800-chlm-aftonomias-kai-ton-1300-ippon-stin-koryfaia-tou-ekdosi-782572

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.11.2025

Σε δοκιμές το ηλεκτρικό sedan των 800 χλμ. αυτονομίας και των 1300 ίππων στην κορυφαία του έκδοση

Πρόσφατες Ειδήσεις