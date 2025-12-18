Ουκρανοι στρατιώτες πολεμούν τους Ρώσους με μία BMW που μετέτρεψαν σε εκτοξευτή πυραύλων

Με BMW που ρίχνει πυραύλους απαντάνε οι Ουκρανοί στην πίεση των Ρώσων στο Μπαχμούτ

Όταν βγήκε από το εργοστάσιο, πριν από περίπου 30 χρόνια, σίγουρα κανείς δεν φανταζόταν πως αυτή η BMW Σειρά 7 στο μέλλον θα ρίχνει… πυραύλους σε πεδίο μάχης. Ωστόσο, οι Ουκρανοί φαίνονται διατεθειμένοι να υπερασπιστούν τα εδάφη τους με κάθε δυνατό τρόπο, χρησιμοποιώντας όποιο όχημα πέσει στα χέρια τους για να αντισταθούν στην εισβολή των Ρώσων.

Η πιο όμορφη “Επτάρα”

H BMW Ε38 κυκλοφόρησε μεταξύ 1994 και 2001 ως ένα πολυτελές σεντάν, ιδανικό για αυτοκίνητο του CEO κάποιας μεγάλης εταιρείας ή ακόμα και αυτοκίνητο μεταφοράς κάποιου υπουργού. Θεωρείται μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο όμορφα μοντέλα της BMW και η πιο όμορφη της Σειράς 7, ενώ χάρη στην ομορφιά της και τον δυναμισμό που αποπνέει επιβραβεύτηκε και με έναν ρόλο στην ταινία James Bond: Tomorrow Never Dies.

Εκεί, το πολυτελές σεντάν, συγκεκριμένα η κορυφαία έκδοση 750i, είχε όλα τα απαραίτητα gadgets για να μπορεί να αποκαλείται “Bond car”, ενώ μπορούσε να λειτουργήσει κι ως τηλεκατευθυνόμενο.

Από αυτοκίνητο CEO σε εκτοξευτή πυραύλων

Ωστόσο, ο νέος ρόλος που έδωσαν οι Ουκρανοί σε αυτή την BMW είναι ακόμα πιο ακραίος απ’ ότι θα μπορούσαν να φανταστούν οι σεναριογράφοι των James Bond. Το αυτοκίνητο έχει μετατραπεί σε car-MLRS (Σύστημα Πολλαπλών Εκτοξεύσεων Πυραύλων) και η 114η Ταξιαρχία το χρησιμοποιεί στη μάχη του Μπαχμούτ, εκτοξεύοντας πυραύλους από μια βάση που έχει μπει εκεί που κάποτε κάποιος CEO έβαζε τον χαρτοφύλακά του.

Αντί για θωράκιση, οι Ουκρανοί βασίζονται στην ταχύτητα της BMW, η οποία της επιτρέπει να αλλάζει γρήγορα θέση μετά τη ρίψη πυραύλων και να αποφεύγει έτσι τα ρωσικά drones.

Στις φωτογραφίες μπορούμε να τη δούμε εν ώρα… υπηρεσίας, βάλλοντας κατά ρωσικών θέσεων, ενώ το πράσινο-γκρι καμουφλάζ της επιτρέπει να μένει κρυμμένη στο διαλυμένο τοπίο του Μπαχμούτ. Το παράδοξο της υπόθεσης είναι πως αυτή η BMW δεν είναι η μόνη που έχουν οι Ουκρανοί στο οπλοστάσιό τους, αφού το 2022 είχαμε γράψει και για μια BMW Σειρά 6 που υπηρετούσε στην αντίσταση έχοντας στο πορτμπαγκάζ της ένα πολυβόλο μεγάλου διαμετρήματος.

