quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Παγίδες θανάτου οι χειρολαβές στα Tesla – Η εταιρεία σκέφτεται να τις αλλάξει

ΠΕΜΠΤΗ | 25.09.2025
Autotypos team
pagides-thanatou-oi-cheirolaves-sta-tesla-i-etaireia-skeftetai-na-tis-allaxei-751296

Η Tesla προχωρά σε επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας των πορτών των οχημάτων της, έπειτα από αναφορές ότι επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε ατυχήματα, όταν οι διασώστες δεν κατάφεραν να ανοίξουν τα αυτοκίνητα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με έρευνα της National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), ακόμα και χωρίς ατύχημα έχουν καταγραφεί περιστατικά όπου οδηγοί χρειάστηκε να σπάσουν τα παράθυρα για να επαναπροσπελάσουν το όχημα, ενώ μέσα βρίσκονταν παιδιά δεμένα σε παιδικά καθίσματα.

Αντίστοιχη έρευνα του Bloomberg κατέγραψε 140 περιπτώσεις εγκλωβισμού επιβατών λόγω δυσλειτουργίας στα χερούλια των θυρών, με αρκετούς να τραυματίζονται σοβαρά. Η ίδια πηγή επισημαίνει ότι έχουν καταγραφεί και θάνατοι ή βαριά εγκαύματα, όταν διασώστες δεν μπόρεσαν να απεγκλωβίσουν άτομα μετά από πυρκαγιά.

Ο επικεφαλής σχεδιασμού της εταιρείας, Franz von Holzhausen, δήλωσε σε podcast του Bloomberg ότι εξετάζεται η ενοποίηση των ηλεκτρονικών και χειροκίνητων μηχανισμών απασφάλισης σε ένα σημείο, ώστε να διευκολύνεται η έξοδος σε κατάσταση πανικού. «Η ιδέα του να συνδυάσουμε το ηλεκτρονικό και το χειροκίνητο σε ένα κουμπί έχει πολύ νόημα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «είναι κάτι στο οποίο εργαζόμαστε».

Όπως μεταδίδει το CNN, δεν είναι σαφές αν η Tesla θα προχωρήσει σε διορθώσεις για όλα τα οχήματα ή μόνο για όσα κατασκευάζονται στο εξής. Εκτιμάται πάντως ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί ο νέος μηχανισμός στα υπάρχοντα μοντέλα.

Στα Model S και Model X, τα χερούλια αναδιπλώνονται, ενώ στα Model 3 και Y λειτουργούν με πίεση. Σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής ρεύματος μετά από σύγκρουση, η έξοδος προϋποθέτει τον εντοπισμό χειροκίνητου κουμπιού απασφάλισης μέσα στο όχημα – διαδικασία που θεωρείται περίπλοκη, ειδικά για μικρά παιδιά ή για επιβάτες που δεν γνωρίζουν τη διάταξη.

Παρά το γεγονός ότι τα Tesla εμφανίζουν υψηλές επιδόσεις σε δοκιμές πρόσκρουσης, οι αξιολογήσεις αυτές επικεντρώνονται στην προστασία κατά τη σύγκρουση και όχι στη δυνατότητα απεγκλωβισμού.

Στην Κίνα, οι αρχές εξετάζουν περιορισμούς για τις «κρυφές» χειρολαβές, ενώ στην Ευρώπη δρομολογούνται μέτρα βελτίωσης των πρωτοκόλλων διάσωσης μετά από ατύχημα.

Όλες οι ειδήσεις

Κυκλοφοριακό χάος χωρίς τέλος στην Αττική – Χάνουμε 111 ώρες τον χρόνο πίσω από το τιμόνι

Δίπλωμα οδήγησης: Πότε καταργούνται τα παλιά – Πώς γίνεται η ανανέωση

Το premium SUV που κυνηγά το Toyota C-HR στις πωλήσεις – 263 αυτοκίνητα μόνο τον Αύγουστο

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Tesla
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

tesla-ebisteftikoi-diakanonismoi-gia-thanatifores-sygkrouseis-me-autopilot-658362

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.09.2025

Tesla: Εμπιστευτικοί διακανονισμοί για θανατηφόρες συγκρούσεις με Autopilot
afto-einai-to-exartima-pou-epistrefei-sta-tesla-meta-apo-gkrinia-ton-idioktiton-771811

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20.08.2025

Αυτό είναι το εξάρτημα που επιστρέφει στα Tesla μετά από… γκρίνια των ιδιοκτητών
episimo-ola-ta-tesla-tha-feroun-ensomatomeno-to-amfilegomeno-ai-grok-to-opoio-sybathei-ton-chitler-748782

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

14.07.2025

Επίσημο: Όλα τα Tesla θα φέρουν ενσωματωμένο το αμφιλεγόμενο AI Grok, το οποίο συμπαθεί τον Χίτλερ
ti-symvainei-an-pas-na-afiseis-filodorima-sto-tesla-robotaxi-den-fantazesai-tin-apantisi-764225

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

24.06.2025

Τι συμβαίνει αν πας να αφήσεις φιλοδώρημα στο Tesla Robotaxi; Δεν φαντάζεσαι την απάντηση!
nea-kolotouba-elon-mask-telika-kalos-o-trab-752869

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.06.2025

Νέα κωλοτούμπα Έλον Μασκ: Τελικά… καλός ο Τραμπ
ntonalnt-trab-enantion-elon-mask-kai-sto-vathos-i-tesla-761739

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.06.2025

Ντόναλντ Τραμπ εναντίον Έλον Μασκ και στο βάθος η Tesla

Πρόσφατες Ειδήσεις