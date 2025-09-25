Παγίδες θανάτου οι χειρολαβές στα Tesla – Η εταιρεία σκέφτεται να τις αλλάξει

Η Tesla προχωρά σε επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας των πορτών των οχημάτων της, έπειτα από αναφορές ότι επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε ατυχήματα, όταν οι διασώστες δεν κατάφεραν να ανοίξουν τα αυτοκίνητα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με έρευνα της National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), ακόμα και χωρίς ατύχημα έχουν καταγραφεί περιστατικά όπου οδηγοί χρειάστηκε να σπάσουν τα παράθυρα για να επαναπροσπελάσουν το όχημα, ενώ μέσα βρίσκονταν παιδιά δεμένα σε παιδικά καθίσματα.

Αντίστοιχη έρευνα του Bloomberg κατέγραψε 140 περιπτώσεις εγκλωβισμού επιβατών λόγω δυσλειτουργίας στα χερούλια των θυρών, με αρκετούς να τραυματίζονται σοβαρά. Η ίδια πηγή επισημαίνει ότι έχουν καταγραφεί και θάνατοι ή βαριά εγκαύματα, όταν διασώστες δεν μπόρεσαν να απεγκλωβίσουν άτομα μετά από πυρκαγιά.

Ο επικεφαλής σχεδιασμού της εταιρείας, Franz von Holzhausen, δήλωσε σε podcast του Bloomberg ότι εξετάζεται η ενοποίηση των ηλεκτρονικών και χειροκίνητων μηχανισμών απασφάλισης σε ένα σημείο, ώστε να διευκολύνεται η έξοδος σε κατάσταση πανικού. «Η ιδέα του να συνδυάσουμε το ηλεκτρονικό και το χειροκίνητο σε ένα κουμπί έχει πολύ νόημα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «είναι κάτι στο οποίο εργαζόμαστε».

Όπως μεταδίδει το CNN, δεν είναι σαφές αν η Tesla θα προχωρήσει σε διορθώσεις για όλα τα οχήματα ή μόνο για όσα κατασκευάζονται στο εξής. Εκτιμάται πάντως ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί ο νέος μηχανισμός στα υπάρχοντα μοντέλα.

Στα Model S και Model X, τα χερούλια αναδιπλώνονται, ενώ στα Model 3 και Y λειτουργούν με πίεση. Σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής ρεύματος μετά από σύγκρουση, η έξοδος προϋποθέτει τον εντοπισμό χειροκίνητου κουμπιού απασφάλισης μέσα στο όχημα – διαδικασία που θεωρείται περίπλοκη, ειδικά για μικρά παιδιά ή για επιβάτες που δεν γνωρίζουν τη διάταξη.

Παρά το γεγονός ότι τα Tesla εμφανίζουν υψηλές επιδόσεις σε δοκιμές πρόσκρουσης, οι αξιολογήσεις αυτές επικεντρώνονται στην προστασία κατά τη σύγκρουση και όχι στη δυνατότητα απεγκλωβισμού.

Στην Κίνα, οι αρχές εξετάζουν περιορισμούς για τις «κρυφές» χειρολαβές, ενώ στην Ευρώπη δρομολογούνται μέτρα βελτίωσης των πρωτοκόλλων διάσωσης μετά από ατύχημα.

