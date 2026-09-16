Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο: Πότε είναι και τι θα γίνει στην Αθήνα;

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Αθηναίων μετατρέπει την οδό Αθηνάς σε χώρο αποκλειστικά για πεζούς, ποδήλατα και ελεύθερες δραστηριότητες

Η δράση πραγματοποιείται το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο (22 Σεπτεμβρίου) και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Από τις 20:00 του Σαββάτου έως τις 20:00 της Κυριακής ο κεντρικός δρόμος κλείνει για τα οχήματα και ανοίγει για περπάτημα, ποδήλατο, άθληση, παιχνίδι, μουσική και ψυχαγωγία.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η “Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο” έχει γίνει πια θεσμός για την πόλη. Από το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 20:00 έως την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 20:00, παραδίδεται αποκλειστικά στους πεζούς. Χωρίς αυτοκίνητα, με περισσότερο χώρο για να περπατήσουμε, να κινηθούμε με ποδήλατο, να παίξουμε, να συναντηθούμε, να χορέψουμε και να χαρούμε την πόλη μας. Ελάτε να ζήσουμε μαζί την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο με δωρεάν δράσεις για όλες τις ηλικίες. Για ένα 24ωρο, ένας κεντρικός δρόμος μετατρέπεται σε μια εντελώς διαφορετική εμπειρία».

Το πρόγραμμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου

Η εμπειρία ξεκινά στις 20:00 με τον «Περίπατο στο Λυκόφως»: τα πρώτα 30 λεπτά είναι ελεύθερα για περίπατο χωρίς οχήματα, από την οδό Ευριπίδου προς το Μοναστηράκι. Ακολουθεί το Athens Disco, υπαίθριο πάρτι από τις 20:00 έως τις 23:00. Από τις 23:30 έως τις 05:30 το Midnight Express μετατρέπει την Αθηνάς σε υπαίθρια κινηματογραφική αίθουσα, με τρεις διαδοχικές προβολές (23:30-01:30, 01:30-03:30 και 03:30-05:30).

Το πρόγραμμα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου

Η Κυριακή ξεκινά νωρίς με Yoga & Fitness Sessions (08:30-13:30): γιόγκα 08:30-11:30 και fitness 11:30-13:30. Παράλληλα, το “Sports Beyond Limits” by Panathinaikos A.C. προσφέρει γνωριμία με παραολυμπιακά αθλήματα: Πινγκ Πονγκ ΑμεΑ και Βόλεϊ Καθιστών (09:00-13:00), Παραμπάντμιντον, Ξιφασκία με Αμαξίδιο και Μπότσια (13:00-17:00).

Η Bicycle Friendly Greece οργανώνει παιδικές πίστες ποδηλάτου (11:00-16:00): πίστα ΚΟΚ 300 τ.μ. για παιδιά 4-11 ετών και πίστα ισορροπίας με Balance Bikes για 2-4 ετών. Στο ίδιο ωράριο λειτουργούν Bike Art (ζωγραφική μέσω πεταλιού) και Green Energy Station (φορτιστές κινητών με πράσινη ενέργεια).

Άλλες δράσεις (11:00-15:00):

«Η πόλη παίζει!»: θεατροπαιδαγωγικό παιχνίδι για την προσβασιμότητα

Street Art, Ανακύκλωση & Χειροτεχνία: εργαστήριο Graffiti Stencil, δημιουργική ανακύκλωση και κατασκευή μινιατούρας ποδηλάτου

Street mission – Πράκτορες Ανακύκλωσης από τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου

Παιδικό Θέατρο & Δημιουργικές Μεταμορφώσεις: διαδραστικές παραστάσεις, εργαστήρια ζογκλέρ, μαγικά σόου και Face Painting με υποαλλεργικά χρώματα

Το Get Skated & Educated προσφέρει σεμινάρια skateboard, τεχνικές ασφαλείας και ελεύθερη βόλτα στο οδόστρωμα από τις 11:00 έως τις 17:00.

Η ημέρα κλείνει με τη συναυλία «Το Μπαλκόνι του Papazo Live» και πολλούς καλεσμένους (18:00-20:00).

Δείτε εδώ αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.