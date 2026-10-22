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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Παιδί τράκαρε μία Mercedes-Benz μέσα στην Έκθεση του Παρισιού

ΠΕΜΠΤΗ | 22.10.2026
Autotypos Team
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Αδιανόητο περιστατικό στο Παρίσι, με ένα παιδί να τρακάρει μια Merceds-Benz αφήνοντας άναυδους διοργανωτές και παρευρισκόμενους

Aπρόσμενη και μάλλον χαοτική τροπή πήρε η επίσκεψη στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, αφήνοντας άναυδους τους διοργανωτές αλλά και τους παρευρισκόμενους. Όσοι βρέθηκαν στο περίπτερο της Mercedes-Benz έγιναν μάρτυρες ενός περιστατικού που σπάνια συναντά κανείς σε εκθέσεις τέτοιου βεληνεκούς: ένα παιδί κατάφερε να βάλει μπρος ένα ολοκαίνουργιο εκθεσιακό μοντέλο της γερμανικής εταιρείας και να τρακάρει μέσα στον χώρο της έκθεσης!

Πώς συνέβη το ατύχημα

Το συμβάν έλαβε χώρα το Σάββατο, κατά την προτελευταία ημέρα της έκθεσης στο εκθεσιακό κέντρο Paris Expo Porte de Versailles. Πρωταγωνιστής ήταν η νέα ηλεκτρική Mercedes-Βenz VLE. Δύο παιδιά βρίσκονταν στο εσωτερικό του σταθμευμένου αυτοκινήτου, όταν το ένα από αυτά κατάφερε να ενεργοποιήσει το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και να βάλει όπισθεν.

Ένα σύντομο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει άνθρωπο της εταιρείας να προσπαθεί ματαίως να σταματήσει το όχημα πριν αυτό προσκρούσει στον τοίχο. Η Mercedes-Benz VLE ήταν παρκαρισμένη μπροστά από ένα φόντο με τη φράση «Redefinir L’Espace», δηλαδή… «Επαναπροσδιορίζοντας τον χώρο».

Αφού η VLE προσέκρουσε στο πίσω φόντο, η ζημιά στον τοίχο ήταν εμφανής, με τον υπάλληλο της Mercedes να σηκώνει τα χέρια του ψηλά σε κατάσταση απόγνωσης. Τα δύο αγόρια, τα οποία φαίνονται να είναι στο στάδιο της πρώιμης εφηβείας, βγήκαν αμήχανα από το βαν προτού τα πλησιάσει ένας άνδρας της ασφάλειας. Το τι απέγιναν στη συνέχεια παραμένει άγνωστο, όπως επίσης άγνωστο είναι και το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη το ίδιο το αυτοκίνητο.

Mercedes VLE: Πολυτέλεια και τεχνολογία στα σταθερά… μέτρα της

Η Mercedes ποντάρει πολύ στην πολυτέλεια με τη νέα VLE, με το επερχόμενο μοντέλο να διαθέτει μεταξόνιο 3.517 χλστ., δηλαδή σχεδόν 30 εκ. μεγαλύτερο από την S-Class, ενώ εξοπλίζεται με την ψηφιακή οθόνη MBUX Superscreen σε όλο το πλάτος του ταμπλό και μια πανοραμική οθόνη 31,3 ιντσών που κατεβαίνει από την οροφή.

Η βασική έκδοση, VLE300, διαθέτει έναν μονό ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 272 ίππων και μπορεί να καλύψει 700 χιλιόμετρα κατά το πρότυπο WLTP με μία μόνο φόρτιση της μπαταρίας των 115 kWh. Η μεγαλύτερη έκδοση, VLE400 4Matic, διαθέτει σύστημα κίνησης με δύο ηλεκτροκινητήρες, αποδίδει 409 ίππους και επιταχύνει στα 100 χλμ./ώρα σε 6,5 δευτερόλεπτα έναντι των 9,5 της βασικής έκδοσης.

Μέχρι στιγμής, η γερμανική εταιρεία έχει αποκαλύψει τη VLE μόνο σε αμιγώς ηλεκτρική μορφή, ωστόσο έχουν ήδη εντοπιστεί πρωτότυπα της υβριδικής έκδοσης να πραγματοποιούν δοκιμές στην Ευρώπη εν όψει του ντεμπούτου της το 2027.

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Tags
#Mercedes#Mercedes-Benz VLE#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα#τροχαίο#υβριδικά αυτοκίνητα
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