Παιδιά χρησιμοποιούν Ferrari των 500.000 ευρώ για τσουλήθρα – Τι θα πληρώσουν οι γονείς;

Παρέα νεαρών παιδιών του έκαναν τη Ferrari του… καλοκαιρινή και αναγκάστηκε να «τρέχει» τους γονείς τους στα δικαστήρια

Είναι δύσκολο να προσπεράσεις μια κατακόκκινη γυαλιστερή Ferrari χωρίς να σταματήσεις για λίγο να τη χαζέψεις ακόμα κι αν είσαι «μεγάλος», οπότε η αντίδραση ενός μικρού παιδιού είναι αναμενόμενο να είναι λίγο πιο υπερβολική. Μια παρέα τεσσάρων νεαρών παιδιών, ωστόσο, το παράκανε όταν αντίκρισε μια παρκαρισμένη 488 GTB στην Κίνα.

Τα παιδιά σκαρφάλωσαν πάνω στο εξωτικό supercar και το χρησιμοποίησαν σαν… τσουλήθρα, αφήνοντας πίσω γρατζουνιές που σε «πονάνε» τόσο στο μάτι όσο και στον λογαριασμό.

Η πιο ακριβή τσουλήθρα στον κόσμο

Το περιστατικό σημειώθηκε στα τέλη Μαΐου στην πόλη Κουνμίνγκ, στην επαρχία Γιουνάν της νοτιοδυτικής Κίνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τέσσερα παιδιά της γειτονιάς, ηλικίας κάτω των 10 ετών, πλησίασαν τη σταθμευμένη Ferrari 488 GTB, με τις εντυπωσιακές γραμμές και το φανταχτερό κόκκινο χρώμα της να τραβά την προσοχή τους.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τα παιδιά να ανεβαίνουν πάνω στο αυτοκίνητο, να κάθονται στο παρμπρίζ, να περπατούν στην οροφή και στη συνέχεια να χρησιμοποιούν το πίσω τζάμι σαν τσουλήθρα, πριν σταθούν για να χαζέψουν τον V8 κινητήρα που βρίσκεται κάτω από αυτό. Σε άλλο σημείο του βίντεο φαίνεται επίσης να αγγίζουν το αμάξωμα με μακριά καλάμια μπαμπού.

Κι ενώ ο ενθουσιασμός που έδειξαν τα παιδιά για το πανέμορφο ιταλικό supercar είναι αρκετός για να σου «ζεστάνει» την ψυχή, οι ζημιές που άθελά τους προκάλεσαν προκαλούν κρύο ιδρώτα, ειδικά άμα κληθείς να τις πληρώσεις. Στους γονείς των παιδιών πιθανότατα θα ερχόταν πιο φθηνά άμα τα πήγαιναν στην… Disneyland, αφού για λίγα λεπτά παιχνιδιού ο λογαριασμός ανέβηκε στα περίπου 11.900 ευρώ (100.000 γουάν).

Ωστόσο, αυτή θα ήταν η τιμή αν ο ιδιοκτήτης της Ferrari την πήγαινε σε επίσημη αντιπροσωπεία. Αντί αυτού επέλεξε τοπικά φανοποιεία και ανταλλακτικά aftermarket, με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος να διαμορφωθεί στις 29.360 γουάν, δηλαδή περίπου 3.490 ευρώ.

Με το καλό δεν έγινε δουλειά

Όταν ο ιδιοκτήτης επέστρεψε από επαγγελματικό ταξίδι, διαπίστωσε ότι το αυτοκίνητο είχε γρατζουνιές στο καπό, στην οροφή, στα φτερά, στα πίσω φώτα και στα τζάμια, ενώ ρωγμές είχαν προκληθεί και στον εμπρός προφυλακτήρα.

Αρχικά, όντας κι ο ίδιος πατέρας, προσπάθησε να χειριστεί την υπόθεση με ψυχραιμία. Αφού επισκεύασε τη Ferrari του, προσκόμισε τα παραστατικά στην αστυνομία και στη συνέχεια συναντήθηκε με τους γονείς των παιδιών με στόχο να λάβει αποζημίωση. Ωστόσο, σύμφωνα με τη South China Morning Post, οι γονείς προσφέρθηκαν να καταβάλουν μόλις 5.000 γουάν (€595) ως αποζημίωση, ενώ τα παιδιά δεν παρουσιάστηκαν για να ζητήσουν συγγνώμη.

Η στάση αυτή οδήγησε τον ιδιοκτήτη της Ferrari να διακόψει τις διαπραγματεύσεις και να προχωρήσει σε αγωγή, διεκδικώντας ολόκληρο το ποσό που απαιτήθηκε για την αποκατάσταση των ζημιών. Η υπόθεση θα συνεχιστεί στα δικαστήρια μεταξύ του ιδιοκτήτη και των γονέων, αφού η κινεζική νομοθεσία προβλέπει ότι παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών δεν υπόκεινται σε διοικητική κράτηση.

Η Ferrari 488 GTB κυκλοφόρησε το 2015, ως διάδοχος της 458 Italia, προτού αντικατασταθεί από τις F8 Tributo και 296 GTB. Τροφοδοτείται από έναν twin-turbo V8 κινητήρα 3,9 λίτρων με απόδοση 670 ίππων, με τον ιδιοκτήτη της να λέει πως το εξωτικό supercar του κόστισε 3,6 εκατ. γουάν, δηλαδή περίπου 428.000 ευρώ.

Επίσης, αναφέρει πως το αυτοκίνητο αγοράστηκε καινούργιο και ήταν αψεγάδιαστο μέχρι η παρέα των νεαρών παιδιών να το χρησιμοποιήσει σαν… τσουλήθρα.

Τι κρατάμε:

Παρέα παιδιών κάνει τσουλήθρα πάνω σε Ferrari 488 GTB

Μέσα σε λίγα λεπτά προκλήθηκαν ζημιές που του κόστισαν περίπου 3.490 ευρώ σε επισκευές

Οι γονείς των παιδιών αρνήθηκαν να καταβάλουν το πόσο, προσφέροντας μόλις 595 ευρώ

Ο ιδιοκτήτης αναγκάστηκε να κινηθεί νομικά, με την υπόθεση να συνεχίζεται στα δικαστήρια

Πηγή: Carscoops.com