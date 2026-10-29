Παλιά μου τέχνη κόσκινο: Η αντιγραφή καλά κρατεί για κάποιους Κινέζους

Το Land Rover Defender απέκτησε κινέζικο «δίδυμο», με ένα μοντέλο που αντιγράφει ξεδιάντροπα την σχεδίαση του!

Η εποχή που τα κινεζικά αυτοκίνητα αντιμετωπίζονταν συλλήβδην ως φθηνά αντίγραφα δυτικών μοντέλων έχει περάσει. Οι κατασκευαστές της χώρας έχουν επενδύσει τεράστια ποσά στην έρευνα και στην εξέλιξη, έχουν αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα σε ορισμένους τομείς της ηλεκτροκίνησης και παρουσιάζουν πλέον αυτοκίνητα με αξιοσημείωτη τεχνολογία και, σε αρκετές περιπτώσεις, πραγματικά πρωτότυπο σχεδιασμό.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι εγκατέλειψαν όλοι τις παλιές συνήθειες. Γιατί, κάθε τόσο, εμφανίζεται ένα καινούργιο μοντέλο που μας θυμίζει ότι ο πιο σύντομος δρόμος προς τη δημιουργία ενός αναγνωρίσιμου αυτοκινήτου είναι να έχει προϋπάρξει. Από άλλους…

Τελευταίο παράδειγμα, το BAIC Xingtan 5X, ένα μεγάλο SUV που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην Κίνα και έχει μια εντυπωσιακή, για να το πούμε ευγενικά, ομοιότητα με το Land Rover Defender 110.

Γιατί στην προκειμένη περίπτωση, δεν μιλάμε απλώς για δύο αυτοκίνητα που ακολουθούν την ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία. Μιλάμε για μια ομοιότητα που κάλλιστα θα μπορούσε να αποτελέσει «βρες τις διαφορές» παιχνίδι, με παράθεση των δύο μοντέλων δίπλα – δίπλα.

Από την έμπνευση στην αντιγραφή, ένα Defender δρόμος

Το τετραγωνισμένο αμάξωμα, η ψηλή οροφή, οι κάθετες επιφάνειες και οι έντονοι θόλοι των τροχών δεν αποτελούν βέβαια αποκλειστικότητα της Land Rover. Είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν εδώ και δεκαετίες πολλά οχήματα εκτός δρόμου.

Μόνο που στην περίπτωση του Xingtan 5X οι συμπτώσεις είναι κάπως περισσότερες απ’ όσες χρειάζονται για να πιστέψουμε ότι πρόκειται για δύο ανεξάρτητες σχεδιαστικές προσεγγίσεις.

Οι αναλογίες του αμαξώματος, η διαμόρφωση των πλευρικών επιφανειών, η σχεδόν οριζόντια γραμμή της οροφής, η σχεδίαση της τρίτης πλευρικής κολόνας και η γενικότερη εικόνα του εμπρός μέρους παραπέμπουν ευθέως στο Defender. Ακόμη και τα φωτιστικά σώματα, παρότι δεν είναι πανομοιότυπα, ακολουθούν μια γνώριμη αισθητική.

Το BAIC διαθέτει φυσικά τις δικές του λεπτομέρειες, όπως την οριζόντια φωτεινή λωρίδα εμπρός και τις διαφορετικές διαμορφώσεις των προφυλακτήρων. Αρκετές ώστε να μην είναι τα αυτοκίνητα ολόιδια, αλλά όχι και αρκετές για να αναρωτηθεί κανείς από πού προήλθε η βασική έμπνευση.

Το ακόμη πιο διασκεδαστικό είναι ότι η ίδια η BAIC παρουσιάζει επισήμως τη σχεδίαση του Xingtan 5X ως έκφραση μιας αισθητικής φιλοσοφίας εμπνευσμένης από την αρχαία κινεζική αστρονομία και το έργο Bu Tian Ge. Περιγράφει μάλιστα συγκεκριμένα σχεδιαστικά στοιχεία με αναφορές στα αστέρια και στη Σελήνη. Καλό ε;

Πάντως, κοιτάζοντας τις φωτογραφίες, αν έπρεπε ντε και καλά να συμπεριλάβουμε μια κινέζικη αναφορά, αυτή θα ήταν το ρυζόχαρτο, καθότι προσφέρεται τέλεια για «ξεπατικωτούρα»…

Τουλάχιστον δεν αντέγραψαν και τα μηχανικά μέρη

Το ενδιαφέρον είναι ότι πίσω από αυτή την εξαιρετικά οικεία εμφάνιση βρίσκεται ένα αυτοκίνητο με σύγχρονη τεχνολογία και διαφορετική μηχανολογική προσέγγιση από εκείνη του Defender.

Το Xingtan 5X έχει μήκος 4.865 χιλιοστά, πλάτος 2.000 χιλιοστά και ύψος 1.910 χιλιοστά, με μεταξόνιο 2.875 χιλιοστά. Πρόκειται επομένως για ένα μεγάλο SUV, το οποίο θα προσφέρεται στην Κίνα σε αμιγώς ηλεκτρικές και plug-in υβριδικές εκδόσεις, ενώ έχει προβλεφθεί και συμβατική βενζινοκίνητη παραλλαγή.

Η ηλεκτρική έκδοση διαθέτει κινητήρα 309 ίππων και μπαταρία 81,9 kWh, με ανακοινωμένη αυτονομία 625 χιλιομέτρων στον ιδιαίτερα αισιόδοξο κινεζικό κύκλο CLTC. Η plug-in υβριδική έκδοση προσφέρεται και με τετρακίνηση, ενώ στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης της Huawei.

Υπάρχει λοιπόν ουσιαστικό τεχνολογικό περιεχόμενο πίσω από την εμφάνιση. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει την επιλογή της BAIC ακόμη πιο παράδοξη.

Μιλάμε για έναν μεγάλο όμιλο, με σημαντικούς οικονομικούς πόρους, τεχνογνωσία και δυνατότητα εξέλιξης σύγχρονων αυτοκινήτων. Όχι για κάποια μικρή εταιρεία που προσπαθεί να συναρμολογήσει ένα όχημα από εξαρτήματα τρίτων.

Με άλλα λόγια, μπορούσαν να φτιάξουν ένα δικό τους αυτοκίνητο. Στο αισθητικό κομμάτι, όμως, φαίνεται ότι προτίμησαν να παίξουν εκ του ασφαλούς.

Ναι, αλλά είναι πολύ πιο προσιτό

Υπάρχει, βέβαια, μια λεπτομέρεια που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την εμπορική λογική πίσω από τέτοιες επιλογές: η τιμή.

Στην κινεζική αγορά, οι προπαραγγελίες του Xingtan 5X ξεκίνησαν στις 21 Οκτωβρίου, με την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση να κοστίζει από 139.900 γουάν (18.700 ευρώ) και την plug-in υβριδική από 144.900 γουάν. Πρόκειται για επίπεδα τιμών που το τοποθετούν σε εντελώς διαφορετική κατηγορία από το βρετανικό SUV.

Για έναν αγοραστή που επιθυμεί την επιβλητική παρουσία ενός Defender χωρίς να διαθέσει το αντίστοιχο ποσό, η πρόταση είναι προφανώς δελεαστική.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα δύο αυτοκίνητα προσφέρουν τις ίδιες δυνατότητες, ούτε ότι μπορούμε να τα εξισώσουμε σε ποιότητα, οδική συμπεριφορά ή αντοχή χωρίς συγκριτική δοκιμή. Σημαίνει όμως ότι η BAIC επιχειρεί να εκμεταλλευτεί την αναγνωρισιμότητα μιας ήδη επιτυχημένης σχεδίασης.

Το αν θα έρθει στην Ευρώπη είναι άγνωστο, η BAIC χαρακτηρίζει το μοντέλο ως «παγκόσμιο», δίχως αυτό να σημαίνει φυσικά δέσμευση περί ευρωπαϊκής εισαγωγής. Πάντως αν έρθει ως έχει, βλέπουμε στρατιές από δικηγόρους να φτιάχνουν τον κόμπο στις γραβάτες τους και να βάζουν το καλό τους το ταγιέρ…

Πραγματικά τώρα, δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο…

Πριν από είκοσι χρόνια, οι αντιγραφές ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων από ορισμένους Κινέζους κατασκευαστές αντιμετωπίζονταν περίπου ως αναπόφευκτο στάδιο μιας βιομηχανίας που έκανε τα πρώτα της βήματα.

Σήμερα, αυτή η δικαιολογία δεν στέκει και δεν έχει νόημα, γιατί κάνει ζημιά. Είναι πισωγύρισμα και ξυπνά στερεότυπα και προκαταλήψεις, που χρειάστηκαν χρόνια για να ξεπεραστούν.

Η Κίνα διαθέτει κατασκευαστές που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να πρωτοπορήσουν στη σχεδίαση, στην ηλεκτροκίνηση, στο λογισμικό και στην τεχνολογία των μπαταριών. Σε αρκετούς τομείς, μάλιστα, οι ευρωπαϊκές εταιρείες προσπαθούν πλέον να ακολουθήσουν τους δικούς τους ρυθμούς εξέλιξης.

Το να επιστρέφουμε στη λογική της «κινεζιάς», πόσο μάλλον όταν αυτή αφορά μοναχά τη σχεδίαση, πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς εξυπηρετεί, ακόμα και αν αφορά αυστηρά την αγορά της Κίνας.

Γιατί τα νέα, δεν ταξιδεύουν πλέον από το δρόμο του μεταξιού.

Οι φωτογραφίες με την σύγκριση στοιχείων, προέρχονται από τον συνεργάτη μας @lovecarindustry