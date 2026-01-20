Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία: Πώς η Volkswagen ενισχύει την οδική ασφάλεια μοιράζοντας στοιχεία;

H Volkswagen εγκαινιάζει μια νέα πρωτοβουλία με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας αξιοποιώντας δεδομένα που προέρχονται από οχήματα πελατών σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας.

Μετά τη Γερμανία, το νέο πρόγραμμα θα επεκταθεί σταδιακά σε περίπου 40 ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιώντας επιβατικά οχήματα της Volkswagen, με τα Επαγγελματικά της γερμανικής μάρκας, αλλά και αυτοκίνητα των, Skoda και Audi να ακολουθούν.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η συνεχής βελτιστοποίηση των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού και των λειτουργιών αυτοματοποιημένης οδήγησης, μέσα από δεδομένα που προέρχονται από πραγματικά και σύνθετα σενάρια κυκλοφορίας – όπως περιοχές με αυξημένη παρουσία πεζών και ποδηλατών ή απαιτητικά αστικά περιβάλλοντα.

Οι βελτιώσεις αυτές θα μεταφέρονται στους πελάτες μέσω ενημερώσεων λογισμικού, ενισχύοντας τόσο την άνεση όσο και την ενεργητική ασφάλεια στην καθημερινή οδήγηση, ενώ η συμμετοχή των πελατών βασίζεται αποκλειστικά στη ρητή συγκατάθεσή τους.

Στοχευμένη μετάδοση δεδομένων

Για τις ανάγκες της ανάλυσης, οι μηχανικοί εστιάζουν σε συγκεκριμένα σενάρια όπου τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού είναι ιδιαίτερα χρήσιμα. Τέτοια σενάρια μπορεί να περιλαμβάνουν κυκλοφοριακές συνθήκες με ποδηλάτες και πεζούς, όπως η κίνηση σε διασταυρώσεις κοντά σε δημοτικά σχολεία, ή πολυσύχναστα και σύνθετα πάρκινγκ σούπερ μάρκετ.

Η μετάδοση δεδομένων μπορεί να ενεργοποιείται από το σύστημα υποβοήθησης έκτακτης πέδησης, μετά από πλήρη πέδηση με παρέμβαση του οδηγού ή από απότομους ελιγμούς αποφυγής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συγκεκριμένα δεδομένα αισθητήρων, λειτουργικά δεδομένα και δεδομένα εικόνας είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται εικόνες από τις κάμερες του οχήματος που καταγράφουν το περιβάλλον, τα αποτελέσματα ανίχνευσης από τους αισθητήρες περιβάλλοντος, καθώς και στοιχεία όπως η κατεύθυνση κίνησης, η ταχύτητα και η γωνία τιμονιού.

Παράλληλα, πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες, την ορατότητα και τον φωτισμό διαδραματίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανάλυση κινήσεων σε διαβάσεις πεζών και πεζοδρόμια με υψηλή ακρίβεια. Αν η κάμερα εντοπίσει πεζούς που κινούνται προς το οδόστρωμα – όπως παιδιά που παίζουν – το όχημα μπορεί προληπτικά να αυξήσει την πίεση στο σύστημα πέδησης, ώστε να επιτυγχάνεται ταχύτερη αντίδραση σε περίπτωση ανάγκης.

Η μετάδοση δεδομένων δεν πραγματοποιείται σε συνεχή βάση. Η μεταφορά και επεξεργασία των δεδομένων προϋποθέτουν τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη, η οποία μπορεί να παρέχεται μέσω διαφόρων καναλιών και υλοποιείται ξεχωριστά από κάθε μάρκα, όπως για παράδειγμα μέσω του προφίλ πελάτη, με δυνατότητα ανάκλησης οποιαδήποτε στιγμή.

Τι κρατάμε: