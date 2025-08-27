Πάνω από 2.500 πρόστιμα των 350 ευρώ σε μία εβδομάδα – Ποια ήταν η παράβαση-φωτιά;

Πάνω από 2.700 παραβάσεις σε μία εβδομάδα στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους». Πρόστιμα 350 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος και αυστηροί έλεγχοι από την Τροχαία.

2.788 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, επιβάτες, Ε.Π.Η.Ο. και ATV σε μία εβδομάδα

Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος 30 ημερών για τους οδηγούς που δεν φορούν κράνος

304 παραβάσεις σε επιβάτες – ίδια πρόστιμα με τους οδηγούς

Περιοχές με τα περισσότερα πρόστιμα: Νότιο Αιγαίο (626), Αττική (561), Ιόνια Νησιά (310)

Η καμπάνια «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» συνεχίζεται για 8η εβδομάδα

Το νέο κύμα ελέγχων της Τροχαίας

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει με αμείωτη ένταση την εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο να καθιερώσει την κουλτούρα της ασφαλούς οδήγησης στα δίκυκλα.

Μόνο την εβδομάδα 18–24 Αυγούστου 2025 πραγματοποιήθηκαν 21.382 έλεγχοι σε όλη τη χώρα, με αποτέλεσμα να βεβαιωθούν 2.788 παραβάσεις σε οδηγούς και 304 παραβάσεις σε επιβάτες. Από αυτές, οι 2.186 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, οι 289 επιβάτες, οι 236 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. (ηλεκτρικά πατίνια) και οι 58 οδηγούς ATV («γουρούνες»).

Τα αυστηρά πρόστιμα του νέου Κ.Ο.Κ.

Με τον Νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) τα πρόστιμα αυστηροποιήθηκαν σημαντικά:

350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες σε οδηγούς δικύκλων χωρίς κράνος.

350 ευρώ για τους επιβάτες που δεν φορούν κράνος.

30 ευρώ για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. που παραβιάζουν τη διάταξη.

Η ίδια ποινή ισχύει και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη του.

Πού βεβαιώθηκαν τα περισσότερα πρόστιμα

Οι περισσότερες παραβάσεις καταγράφηκαν:

626 στο Νότιο Αιγαίο

561 στην Αττική

310 στα Ιόνια Νησιά

244 στην Κρήτη

244 στη Δυτική Ελλάδα

187 στη Θεσσαλονίκη

Οι αριθμοί δείχνουν πως το φαινόμενο είναι έντονο κυρίως στις τουριστικές περιοχές, όπου η χρήση δικύκλων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη.

Διαβάστε επίσης: Γουρούνες στους ελληνικούς δρόμους: Γιατί οι ειδικοί ζητούν ξεχωριστό δίπλωμα – Αποκαλυπτικά στοιχεία

Στόχος: αλλαγή νοοτροπίας

Η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει ότι η εκστρατεία δεν στοχεύει στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην καθολική χρήση κράνους ως στοιχειώδες μέτρο προστασίας ζωής. Η καμπάνια συνοδεύεται από ενημερωτικές δράσεις, ώστε να εμπεδωθεί η αξία του κράνους ως αναγκαίου μέσου ασφαλείας και όχι ως «υποχρέωση».

Τι κρατάμε;

Περισσότερα από 2.700 πρόστιμα σε μία εβδομάδα για μη χρήση κράνους.

Το πρόστιμο-φωτιά των 350 ευρώ συνοδεύεται από αφαίρεση διπλώματος για οδηγούς δικύκλων.

Το φαινόμενο εντοπίζεται κυρίως σε τουριστικές περιοχές .

Η καμπάνια της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

