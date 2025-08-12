Πάνω από 580 πρόστιμα τη μέρα μόνο για μία παράβαση έδωσε η Τροχαία μέσα σε μία εβδομάδα – Ποια είναι η χειρότερη περιοχή;

Πάνω από 4.100 παραβάσεις για μη χρήση κράνους βεβαιώθηκαν σε μία εβδομάδα. Ποια περιοχή είχε τις περισσότερες και ποιες είναι οι ποινές του νέου ΚΟΚ.

4.138 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα, δηλαδή πάνω από 580 την ημέρα .

Πρωταθλήτρια η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 863 παραβάσεις .

Νέος ΚΟΚ: 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες.

Στόχος η αλλαγή νοοτροπίας και όχι απλώς η τιμωρία.

Η Τροχαία συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», η οποία διανύει ήδη την έκτη εβδομάδα εφαρμογής της. Στο διάστημα 4–10 Αυγούστου 2025 πραγματοποιήθηκαν 23.123 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 4.138 παραβάσεις σε οδηγούς και επιβάτες δίκυκλων, αλλά και χρηστές Ε.Π.Η.Ο. (ηλεκτρικά πατίνια κ.ά.).

Οι αριθμοί που σοκάρουν

3.067 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων (95 διανομείς)

476 παραβάσεις σε επιβάτες δικύκλων

457 παραβάσεις σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών (Ε.Π.Η.Ο.)

75 παραβάσεις σε οδηγούς ATV («γουρούνες»)

Αξίζει να σημειωθεί ότι 104 από τις συνολικές παραβάσεις αφορούσαν εργαζόμενους διανομείς, παρότι η χρήση κράνους είναι βασικό μέτρο προστασίας και επαγγελματική υποχρέωση.

Η «μαύρη» λίστα ανά περιφέρεια

Η πρωτιά στις παραβάσεις ανήκει στο Νότιο Αιγαίο με 863 παραβάσεις, ακολουθούμενο από:

Αττική : 757

Βόρειο Αιγαίο : 603

Θεσσαλία : 475

Κεντρική Μακεδονία : 301

Ιόνια Νησιά : 278

Κρήτη : 227

Δυτική Ελλάδα : 186

Θεσσαλονίκη : 135

Ήπειρος : 96

Πελοπόννησος : 74

Στερεά Ελλάδα : 65

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη : 64

Δυτική Μακεδονία: 14

Οι ποινές του νέου ΚΟΚ

Με βάση τον Ν. 5209/2025, οι ποινές για μη χρήση κράνους είναι ιδιαίτερα αυστηρές:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου.

Ίδιες κυρώσεις για τον οδηγό που δεν εξασφαλίζει την ασφάλεια του επιβάτη.

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλου.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Στόχος: αλλαγή νοοτροπίας

Η Ελληνική Αστυνομία τονίζει ότι η εκστρατεία δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά αποσκοπεί στην αλλαγή αντίληψης γύρω από την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, «το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές».

Τι κρατάμε;

Πάνω από 580 πρόστιμα την ημέρα για μη χρήση κράνους.

Νότιο Αιγαίο η χειρότερη περιοχή, ακολουθεί η Αττική.

Νέος ΚΟΚ: 350€ και αφαίρεση διπλώματος για τον οδηγό, ίδιο πρόστιμο για τον επιβάτη.

Η εκστρατεία στοχεύει στην πρόληψη και αλλαγή νοοτροπίας.

