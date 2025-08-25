Πάνω από 70 συλλήψεις οδηγών για υπερβολική ταχύτητα από 1η Ιουλίου – Πού συνέβη και γιατί;

Ένας νέος νόμος βάζει την υπερβολική ταχύτητα για τα καλά στο στόχαστρο των αρχών, με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν δεκάδες οδηγούς.

Χαμός με τις συλλήψεις για υπερβολική ταχύτητα στη Φλόριντα

Η αστυνομία έχει περάσει χειροπέδες σε δεκάδες οδηγούς από την 1η Ιουλίου, όταν τέθηκε σε ισχύ νέος νόμος

Από τα σύννεφα πέφτουν οι συλληφθέντες οδηγοί, με έναν να λέει πως νόμιζε ότι το αστυνομικό όχημα ήθελε να κάνουν… κόντρα

Συλλήψεις από την πρώτη στιγμή

Από την πρώτη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος που αφορά τους “Super Speeders”, οι αστυνομικοί άρχισαν να περνούν χειροπέδες σε ασυνείδητους οδηγούς που ξεπερνούν κατά πολύ το όριο ταχύτητας στη Φλόριντα. Ο νέος νόμος αφορά τους οδηγούς που ξεπερνούν τα 100 μίλια/ώρα (160 χλμ./ώρα) σε δημόσιους δρόμους, αλλά και όσους ξεπερνούν το όριο ταχύτητας κατά 50 μίλια/ώρα (80 χλμ./ώρα).

Κι αν νομίζατε πως ο νέος νόμος θα αφορά μικρό μερίδιο των οδηγών, κάνετε λάθος, αφού από τη στιγμή που οι αστυνομικοί άρχισαν να τον εφαρμόζουν έχουν περάσει χειροπέδες σε πάνω από 70!

Διαβάστε επίσης: Αστυνομικοί κόβουν πάνω από 5.000 πρόστιμα σε μια μέρα – Δείτε που έγινε

Τα αποτελέσματα σοκάρουν και τους ίδιους τους αστυνομικούς

Ούτε οι ίδιοι οι αστυνομικοί δεν περίμεναν πως θα χρειαζόταν να συλλάβουν τόσους οδηγούς για υπερβολική ταχύτητα, ενώ πολλοί οδηγοί φαίνεται πως δεν γνώριζαν για τον νέο νόμο. Ο αστυνομικός, Migdalisis Garcia, δήλωσε σοκαρισμένος με τον αριθμό των super speeders που έχουν συλληφθεί, ενώ είπε πως από τους περίπου 70, οι 49 είχαν ξεπεράσει τα 160 χλμ./ώρα σε δημόσιο δρόμο. Ένας από αυτούς μάλιστα όταν τον σταμάτησαν παραπονέθηκε πως «Πήγαινα μόνο με 185 χλμ./ώρα!», ενώ ένας άλλος που πήγαινε με 195 χλμ./ώρα είπε πως νόμιζε πως το αστυνομικό όχημα που τον ακολουθούσε ήθελε να κάνουν… κόντρα.

Σε μια άλλη περίπτωση, ο οδηγός ενός Volkswagen Golf πήγαινε με 135 μίλια/ώρα (217 χλμ./ώρα), ενώ το αρνητικό ρεκόρ σημείωσε ένας οδηγός ενός Dodge Challenger που πέρασε μπροστά από αστυνομικούς με 250 χλμ./ώρα. Οι περισσότεροι εκ των συλληφθέντων μεταφέρθηκαν στο κρατητήριο και χρειάστηκε να πληρώσουν εγγύηση 500 δολαρίων για να βγουν, ενώ θα πρέπει να πληρώσουν και τα τέλη κατάσχεσης, αλλά και για τη ρυμούλκηση των αυτοκινήτων τους.

Οι αριθμοί των συλλήψεων για υπερβολική ταχύτητα αναμένεται να ανέβουν κι άλλο μέσα στον Αύγουστο, αφού αρκετά αστυνομικά τμήματα άρχισαν να εφαρμόζουν τον νέο νόμο στα μέσα Ιουλίου.

Τι κρατάμε:

Η άμεση επιβολή του νέου νόμου αιφνιδίασε τόσο τους οδηγούς, αλλά και τους ίδιους τους αστυνομικούς

Το να οδηγείς με υπερβολική ταχύτητα στη Φλόριντα αναμένεται να γίνει φαινόμενο του παρελθόντος

Να δούμε πόσες δεκάδες συλλήψεις θα γίνουν μέχρι οι οδηγοί πάρουν το «μήνυμα»

Έλξη σκάφους, τροχόσπιτου ή τρέιλερ – Ποια είναι η λειτουργία του αυτοκινήτου που δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε

To γλωσσάρι των ηλεκτρικών αυτοκινήτων: Μάθε τους όρους της νέας εποχής!

Παρουσίαση Nissan Juke: Θα έχει και έκδοση Nismo;