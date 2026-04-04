EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πάνω από 8 στους 10 οδηγούς έχουν το ίδιο πρόβλημα στην Αθήνα – Τί είναι;

ΣΑΒΒΑΤΟ | 04.04.2026
AutoTypos Team
pano-apo-8-stous-10-odigous-echoun-to-idio-provlima-stin-athina-ti-einai-798601

Το 82% όσων χρησιμοποιούν συχνά ΙΧ στην Αττική λένε ότι δυσκολεύονται πολύ ή αρκετά συχνά να βρουν θέση στάθμευσης.

Το κυκλοφοριακό της Αθήνας δεν ξεκινά και δεν τελειώνει στους δρόμους. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για όσους χρησιμοποιούν καθημερινά το αυτοκίνητο βρίσκεται στο τέλος της διαδρομής και δεν είναι άλλο από το parking. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της MRB, το 82% όσων χρησιμοποιούν συχνά ΙΧ δηλώνουν ότι δυσκολεύονται πολύ ή αρκετά συχνά να βρουν θέση στάθμευσης.

Τρακάρισμα πάρκινγκ

Το εύρημα αυτό είναι από τα πιο αποκαλυπτικά της έρευνας, γιατί δείχνει πως η στάθμευση δεν είναι περιφερειακό πρόβλημα. Είναι μέρος του ίδιου του κυκλοφοριακού. Όσο περισσότεροι οδηγοί αναγκάζονται να κάνουν κύκλους για να βρουν θέση, τόσο περισσότεροι δρόμοι γεμίζουν με επιπλέον άσκοπη κίνηση.

Διαλέγουν τον προορισμό με βάση το πάρκινγκ

Πόσες φορές έχει συμβεί και σε εσάς; Ψάχνεται μέρος για τη βραδινή σας έξοδο και κάποιος πετάει την ιδέα για μία περιοχή που είναι πιθανότερο να βρείτε θησαυρό από πειρατικό καράβι, παρά θέση για το αυτοκίνητο. Και κάπως έτσι, αυτομάτως, η επιλογή αυτή απορρίπτεται. Η MRB καταγράφει πως για το 42%, η στάθμευση επηρεάζει πολύ συχνά την επιλογή προορισμού. Δηλαδή δεν μιλάμε απλώς για ταλαιπωρία μετά την άφιξη, αλλά για παράγοντα που αλλάζει τις καθημερινές αποφάσεις των πολιτών. Το πού θα πας, πότε θα πας ή αν θα πας καν, συνδέεται άμεσα με το αν θεωρείς ότι θα βρεις θέση.

πάρκινγκ Θέση στάθμευσης

Παράλληλα, το 34% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί πολύ ή αρκετά ιδιωτικό parking, κάτι που μεταφράζεται και σε πρόσθετο οικονομικό βάρος. Με άλλα λόγια, η αδυναμία στάθμευσης στην Αθήνα δεν κοστίζει μόνο χρόνο και νεύρα, αλλά και χρήμα.

Το πρόβλημα των ΜΜΜ που κανείς δεν λέει

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα, όμως, είναι άλλο. Το 84% δηλώνει ότι θα χρησιμοποιούσε ΜΜΜ αν υπήρχε περιφερειακή στάθμευση. Αυτό σημαίνει ότι για πολλούς οδηγούς το πρόβλημα δεν είναι η απόρριψη των δημόσιων συγκοινωνιών, αλλά η έλλειψη σωστής σύνδεσης ανάμεσα σε αυτοκίνητο και ΜΜΜ. Η έλλειψη θέσεων σε συγκοινωνιακούς κόμβους ωθεί τους πολίτες να πάνε με το ΙΧ μέχρι τέλους. Και έτσι ο κύκλος της συμφόρησης συνεχίζεται.

Στην πράξη, το parking είναι ένας από τους πιο υποτιμημένους λόγους που η Αθήνα παραμένει μπλοκαρισμένη.


Τι κρατάμε;

  • 82% των συχνών χρηστών ΙΧ δυσκολεύονται πολύ ή αρκετά συχνά να βρουν parking.
  • 42% λένε ότι η στάθμευση επηρεάζει πολύ συχνά την επιλογή προορισμού.
  • 34% πληρώνουν συχνά ιδιωτικό parking.
  • 84% θα χρησιμοποιούσαν ΜΜΜ αν υπήρχε περιφερειακή στάθμευση.

