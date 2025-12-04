Παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο 3ος μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος της Ελλάδας – Δες που είναι

Παράδοση στην κυκλοφορία του τελευταίου και πιο απαιτητικού στην κατασκευή τμήματος, Μιντιλόγλι – Καμίνια

Στην κυκλοφορία παραδόθηκε σήμερα, το τμήμα Μιντιλόγλι – Καμίνια, μήκους 10 χλμ., του νέου Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος. Αποτέλεσε το τελευταίο και δυσκολότερο στην κατασκευή κομμάτι του δρόμου , αφού η χάραξη συνέπιπτε με την Παλαιά Εθνική Οδό,και η κατασκευή του έγινε υπό κυκλοφορία. Πέραν αυτού, εξαιτίας του αναγλύφου, απαιτήθηκαν πολλαπλάσια τεχνικά έργα σε σχέση με το υπόλοιπο έργο.

Ενδεικτικά, μόνο στα πρώτα 9 χιλιόμετρα κατασκευάστηκαν 10 κάτω διαβάσεις, 25 τοίχοι αντιστήριξης και χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν 30 χιλιάδες κυβικά μέτρα σκυροδέματος – τριπλάσια ποσότητα ανά χιλιόμετρο σε σχέση με το πεδινό τμήμα, το οποίο παραδόθηκε τον Ιούλιο.

Με την οκλήρωση του τμήματος αυτού, το οποίο αποτελούσε την τελευταία «καρμανιόλα» του εθνικού δικτύου της χώρας, δημιουργείται ένα δίκτυο σύγχρονων και ασφαλών αυτοκινητόδρομων, που συνδέουν την Αθήνα με την Κόρινθο, την Ελευσίνα, την Πάτρα και τον Πύργο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το συνολικό έργο του τμήματος Πάτρα – Πύργος, μήκους 74,8 χιλιομέτρων, απαιτούσε διαπλάτυνση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού (ΝΕΟ) στα πρώτα 13 χιλιόμετρα, ενώ στα υπόλοιπα περίπου 62 χιλιόμετρα κατασκευάστηκε σε νέα χάραξη. Είναι ένας αυτοκινητόδρομος υψηλών προδιαγραφών, με διαχωρισμένο οδόστρωμα και ελεγχόμενη πρόσβαση σε όλο το μήκος του, με 9 κόμβους και στόχο την ενίσχυση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και την ομαλή ροή κυκλοφορίας. Ο αυτοκινητόδρομος αποτελείται από 2 λωρίδες πλάτους 3,5 μ. και λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση, που χωρίζονται από ένα μεσαίο στηθαίο ασφαλείας από σκυρόδεμα.

Το έργο περιλαμβάνει: 11 γέφυρες, 41 κάτω διαβάσεις, 28 άνω διαβάσεις, 1 τεχνική βάση στον Πύργο, 4 Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), 2 Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών (ΣΕΠ), καθώς και τους ακόλουθους 9 κόμβους:

H/K Μιντιλόγλι (Χ.Θ. 0+000)

Α/Κ ΒΙΠΕ (Χ.Θ. 6+942)

Η/Κ ΑΛΙΣΣΟΥ (Χ.Θ. 12+725)

Α/Κ Κάτω Αχαΐα (Χ.Θ. 17+733)

Α/Κ Βάρδα (Χ.Θ. 33+036)

Α/Κ Κυλλήνη (Χ.Θ. 46+016)

Α/Κ Γαστούνη (Χ.Θ. 53+675)

Α/Κ Αμαλιάδα (Χ.Θ. 62+680)

Α/Κ Πύργος (Χ.Θ. 73+843)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης παραχώρησης εγκρίθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν συμπληρωματικές εργασίες, με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργικότητας του έργου και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των Δήμων, της Περιφέρειας, των τοπικών κοινωνιών. Αυτές οι εργασίες περιλαμβάνουν:

Ασφαλτόστρωση του παράπλευρου οδικού δικτύου στο σύνολό του και επέκτασή του σε γειτνιάζουσες τοπικές περιοχές.

στο σύνολό του και επέκτασή του σε γειτνιάζουσες τοπικές περιοχές. Κατασκευή νέου κλάδου στον Α/Κ Αμαλιάδας για τη σύνδεση με τον περιφερειακό καθώς και κατασκευή Άνω Διάβασης.

για τη σύνδεση με τον περιφερειακό καθώς και κατασκευή Άνω Διάβασης. Κατασκευή του Η/Κ Αλισσού .

. Α ναβάθμιση υφιστάμενων των οδικών τμημάτων: i) συνδετήριας οδού του Α/Κ Κυλλήνης με την υφιστάμενη Πατρών-Πύργου, ii) συνδετήριας οδού από Α/Κ Γαστούνης με την υφιστάμενη Πατρών-Πύργου και iii) της οδού από το Αεροδρόμιο Αράξου έως τον οικισμό Λάππα.

i) συνδετήριας οδού του Α/Κ Κυλλήνης με την υφιστάμενη Πατρών-Πύργου, ii) συνδετήριας οδού από Α/Κ Γαστούνης με την υφιστάμενη Πατρών-Πύργου και iii) της οδού από το Αεροδρόμιο Αράξου έως τον οικισμό Λάππα. Μελέτη και κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε 14 περιοχές πλησίον του αυτοκινητοδρόμου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 295 εκατ. ευρώ και μαζί με τις συμπληρωματικές εργασίες, η συνολική δαπάνη ανήλθε σε 385 εκατ. ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ με 143 εκατ. ευρώ.

