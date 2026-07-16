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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Παράκαμψη Χαλκίδας: Ο νέος δρόμος 27 χιλιομέτρων που θα δώσει τέλος στο χάος και το μποτιλιάρισμα

ΠΕΜΠΤΗ | 16.07.2026
Autotypos Team
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Την πρόοδο των εργασιών στην Παράκαμψη Χαλκίδας επιθεώρησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, κατά τη διάρκεια αυτοψίας στο εργοτάξιο στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Εύβοια

Το έργο αφορά τη μελέτη και κατασκευή της Παράκαμψης Χαλκίδας και της Παράκαμψης Ψαχνών, συνολικού μήκους περίπου 27 χιλιομέτρων, μαζί με όλα τα απαραίτητα συνοδά έργα υποδομής. Στόχος είναι η αναβάθμιση της οδικής σύνδεσης της Αθήνας και της Χαλκίδας με τη Βόρεια Εύβοια, αλλά και η αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας από τον αστικό ιστό της Χαλκίδας.

Όπως δήλωσε ο κ. Δήμας, με την ολοκλήρωση του έργου θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος οδικός άξονας υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας, που θα επιτρέπει ταχύτερες και πιο άνετες μετακινήσεις για κατοίκους και επισκέπτες της Εύβοιας.

«Με την ολοκλήρωση των έργων θα αποδοθεί στην κυκλοφορία ένας ενιαίος οδικός άξονας με υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας, ο οποίος θα επιτρέπει στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Εύβοιας να καλύπτουν με μεγαλύτερη άνεση και ταχύτητα τις συγκεκριμένες διαδρομές. Οι εργασίες που εκτελούνται αυτή την περίοδο αφορούν κυρίως χωματουργικά, τεχνικά έργα, καθώς και εκσκαφές για την κατασκευή της σήραγγας Βαθροβουνίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, ο Υπουργός παρέστη στα εγκαίνια του οδικού έργου Ροβιές – Ήλια στη Βόρεια Εύβοια, τονίζοντας τη σημασία του για την περιοχή.

«Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για τη Βόρεια Εύβοια, το οποίο αναβαθμίζει τις μετακινήσεις των πολιτών και παράλληλα ενισχύει σημαντικά την οδική ασφάλεια, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων», δήλωσε.

Στην αυτοψία συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος, οι βουλευτές Εύβοιας Αθανάσιος Ζεμπίλης, Σίμος Κεδίκογλου και Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα.

Η Παράκαμψη Χαλκίδας και η Παράκαμψη Ψαχνών συγχρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027, με τη συμμετοχή του Ταμείου Συνοχής, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικών υποδομών που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στην Εύβοια.

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Tags
#Κυριάκος Μητσοτάκης#Παράκαμψη Χαλκίδας#Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών#Χαλκίδα#Χρίστος Δήμας
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