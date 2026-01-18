Παράνομο κρίθηκε το σύστημα “έξυπνης αστυνόμευσης” της ΕΛ.ΑΣ. – Αλλάζει κάτι με τα πρόστιμα από τις νέες κάμερες;

Η Αρχή έκρινε παράνομο το Smart Policing της ΕΛ.ΑΣ. Τι σημαίνει αυτό και αν επηρεάζονται τα πρόστιμα από τις νέες κάμερες τροχαίας.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων με την Απόφαση 45/2025 (17 Ιουνίου 2025) εξέτασε το έργο «Έξυπνη Αστυνόμευση (Smart Policing)» της ΕΛ.ΑΣ., δηλαδή τις φορητές συσκευές (smartphones) με δυνατότητες λήψης/σύγκρισης βιομετρικών (δακτυλικά αποτυπώματα, αναγνώριση προσώπου) για επιτόπιο έλεγχο ταυτότητας. Η Αρχή διαπίστωσε ότι δεν υφίσταται η απαιτούμενη ειδική νομική βάση στον εθνικό νόμο για τέτοια επεξεργασία (ιδίως για βιομετρικά δεδομένα) και απεύθυνε προειδοποίηση για μη ενεργοποίηση του συστήματος μέχρι να υπάρξει ρητή, ειδική ρύθμιση με τις αναγκαίες εγγυήσεις.

Με απλά λόγια: το συγκεκριμένο σύστημα δεν πρέπει να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία με το ισχύον πλαίσιο.

Αυτό έχει σχέση με τις «νέες κάμερες» τροχαίας;

Όχι. Η απόφαση της Αρχής δεν αφορά τα συστήματα επιβολής ΚΟΚ (σταθερές/κινητές κάμερες για ταχύτητα, ερυθρό, ζώνη, χρήση κινητού κ.λπ.), τα οποία λειτουργούν σε άλλο νομικό πλαίσιο (τροχαία αστυνόμευση/ΚΟΚ) και διαφορετικό σκοπό (διαπίστωση παραβάσεων οδικής κυκλοφορίας). Άρα, τα ήδη βεβαιωμένα ή μελλοντικά πρόστιμα που προκύπτουν από τα συστήματα τροχαίας δεν ακυρώνονται λόγω της Απόφασης 45/2025. Η Αρχή έκρινε παράνομη —ως έχει— την επεξεργασία βιομετρικών από φορητές συσκευές για ταυτοποίηση πολιτών, όχι τη λειτουργία καμερών ΚΟΚ.

Τι ισχύει σήμερα για τις κάμερες οδικής ασφάλειας

Οι αρχές έχουν ανακοινώσει και/ή υλοποιούν νέες θέσεις επιτήρησης τροχαίας (σταθερές ή πιλοτικές «έξυπνες» λύσεις) για παραβάσεις όπως ταχύτητα, ερυθρός, ζώνη και κινητό. Πρόκειται για διακριτά έργα οδικής ασφάλειας/τροχαίας που επιβλέπονται από τις αρμόδιες αρχές (Τροχαία/φορείς οδικού δικτύου/Περιφέρειες) και δεν ταυτίζονται με το Smart Policing. Ενδεικτικά, πρόσφατες αναφορές μιλούν για στοχευμένες εγκαταστάσεις στην Αττική και πιλοτικές θέσεις ελέγχου.

Τι σημαίνει πρακτικά για τον οδηγό

Αν σας βεβαιωθεί παράβαση από κάμερα τροχαίας , η διαδικασία βεβαίωσης/προστίμου εξακολουθεί να ισχύει κανονικά με βάση τον ΚΟΚ.

Η απόφαση της Αρχής «παγώνει» το Smart Policing μέχρι να υπάρξει ειδική νομοθετική ρύθμιση που θα ορίζει με σαφήνεια σκοπό, νομική βάση, κατηγορίες δεδομένων, χρόνους τήρησης, δικαιώματα πολιτών και εγγυήσεις για τα βιομετρικά.

Πού έχουμε ήδη δει «έξυπνη» επιτήρηση: κόμβοι και τύποι παραβάσεων

Στο δικό μας ρεπορτάζ έχουμε χαρτογραφήσει συγκεκριμένα σημεία όπου υλοποιούνται ή δοκιμάζονται λύσεις αυτόματης επιτήρησης τροχαίας για ταχύτητα, ερυθρό, ζώνη και κινητό.

Σημαντικό: αυτά τα έργα ανήκουν στην οδική ασφάλεια/ΚΟΚ και δεν σχετίζονται με το «Smart Policing». Ελέγχουν συγκεκριμένες παραβάσεις σε δημόσια οδό, με τυποποιημένη διαδικασία βεβαίωσης, και δεν αγγίζουν βιομετρικά δεδομένα πολιτών. Για τον αναγνώστη, κρατάμε ξεκάθαρο ότι μιλάμε για διαφορετικό νομικό πλαίσιο και σκοπό από εκείνο που εξετάστηκε στην απόφαση της Αρχής.

Ερωτήσεις & απαντήσεις

Επηρεάζονται αναδρομικά πρόστιμα από κάμερες;

Όχι από την παρούσα απόφαση. Αυτή δεν ακυρώνει πράξεις βεβαίωσης παραβάσεων από συστήματα τροχαίας.

Μπορεί να «επιστρέψει» το Smart Policing;

Μόνο αν ψηφιστεί ειδική ρύθμιση που να καλύπτει τις απαιτήσεις του ν. 4624/2019 (Κεφάλαιο Δ’) για επεξεργασία —ειδικά βιομετρικών— από αρμόδιες αρχές, με ρητές διασφαλίσεις. Μέχρι τότε, δεν πρέπει να ενεργοποιηθεί.

