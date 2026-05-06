Παράταση για το πρόγραμμα απόσυρσης της Citroen: Δες μέχρι πότε ισχύει

Μετά από τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού, η εταιρεία αποφάσισε να παρατείνει το πρόγραμμα «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗ CITROEN»

Η Citroen αποφάσισε να παρατείνει το πρόγραμμα απόσυρσής της, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε περισσότερους ενδιαφερόμενους να επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη εμπορική πρόταση. Η απόφαση αυτή έρχεται ως άμεση συνέπεια του αυξημένου ενδιαφέροντος και των πολλών αιτημάτων από πελάτες, που ανέδειξαν το πρόγραμμα απόσυρσης της Citroen ως μία από τις πιο επιτυχημένες κινήσεις της μάρκας το τελευταίο διάστημα.

Μέσω του εν λόγω προγράμματος, η Citroen προσφέρει ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές για την αγορά νέου αυτοκινήτου, συνδυάζοντας το όφελος από την απόσυρση παλαιού οχήματος με χαμηλό κόστος χρήσης. Με αυτόν τον τρόπο, η μετάβαση σε ένα σύγχρονο μοντέλο γίνεται πιο εύκολη και προσιτή.

Σημαντική αύξηση στις παραγγελίες ηλεκτρικών

Ιδιαίτερη ώθηση έχει δοθεί και στην ηλεκτροκίνηση, καθώς τους τελευταίους μήνες καταγράφεται σημαντική αύξηση στις παραγγελίες ηλεκτρικών μοντέλων. Σε αυτό έχουν συμβάλει κυρίως τα νέα Citroen e-C3 και Citroen e-C3 Aircross, που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της εταιρείας να προσφέρει προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα ευρωπαϊκής σχεδίασης και κατασκευής.

Το πρόγραμμα αφορά το σύνολο της επιβατικής γκάμας της Citroen, καλύπτοντας θερμικές, υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, με στόχο να καλύψει διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης, δίνοντας έμφαση στην οικονομία, την άνεση και τη βιωσιμότητα.

Παράλληλα, η μάρκα συνεχίζει να συνοδεύει τα επιβατικά της μοντέλα με 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και οδική βοήθεια, ενισχύοντας την πρότασή της προς τους καταναλωτές.

Η παράταση για το πρόγραμμα απόσυρσης της Citroen ισχύει για παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν έως τις 31 Μαΐου.

