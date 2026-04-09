Παράταση και νέα αύξηση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά» – Μέχρι πότε οι αιτήσεις και τι αλλάζει στον προϋπολογισμό

Αυξάνεται στα 66 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και παρατείνονται οι αιτήσεις έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά σε νέα ενίσχυση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος», αυξάνοντας τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και δίνοντας παράλληλα περισσότερο χρόνο για την υποβολή αιτήσεων. Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για όσους σκέφτονται αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου, δικύκλου ή ποδηλάτου, καθώς κρατά ανοιχτό το πρόγραμμα για ακόμη τρεις μήνες.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 55792/08.04.2026 που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης αυξάνεται κατά 6 εκατ. ευρώ και διαμορφώνεται πλέον στα 66 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, η προθεσμία για νέες αιτήσεις παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, εκτός αν οι διαθέσιμοι πόροι εξαντληθούν νωρίτερα.

Πώς κατανέμονται τα νέα κονδύλια

Η νέα κατανομή του προϋπολογισμού χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες ωφελούμενων, με το μεγαλύτερο μέρος να συνεχίζει να κατευθύνεται στα ηλεκτρικά οχήματα.

Η Κατηγορία Α λαμβάνει συνολικά 41.210.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

38.800.000 ευρώ για αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e

2.410.000 ευρώ για ηλεκτρικά ποδήλατα

Η Κατηγορία Β λαμβάνει συνολικά 24.790.000 ευρώ και κατανέμεται σε:

24.430.000 ευρώ για αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e

360.000 ευρώ για ηλεκτρικά ποδήλατα

Παράταση για νέες αιτήσεις έως το τέλος Σεπτεμβρίου

Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή είναι η παράταση του χρονοδιαγράμματος. Η προθεσμία για την υποβολή νέων αιτήσεων παρατείνεται για τρεις μήνες, δηλαδή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Αυτό δίνει περισσότερο χρόνο σε ιδιώτες και επιχειρήσεις που δεν είχαν προλάβει να κινηθούν μέσα στο προηγούμενο παράθυρο του προγράμματος, είτε επειδή περίμεναν διαθεσιμότητα μοντέλων είτε επειδή δεν είχαν ολοκληρώσει ακόμη τη διαδικασία αγοράς.

Υπάρχει όμως μια κρίσιμη υποσημείωση: η προθεσμία μπορεί να αλλάξει, αν οι διαθέσιμοι πόροι εξαντληθούν νωρίτερα. Άρα, παρότι το νέο όριο είναι η 30ή Σεπτεμβρίου, δεν σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το αφήσουν χωρίς πίεση μέχρι το τέλος.

