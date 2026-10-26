Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν σε Αθήνα και Πειραιά

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλους τους Δήμους του Νομού Αττικής ανακοίνωση η ΕΛΑΣ εν όψει των παρελάσεων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου

Λόγω των μαθητικών παρελάσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026 θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλους τους Δήμους του Νομού Αττικής. Η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα γίνεται σταδιακά, ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, και θα διαρκέσει μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων. Ιδιαίτερα σημαντικές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στους Δήμους Αθηναίων και Πειραιά.

Δήμος Αθηναίων

Από τις 09:00 μέχρι το πέρας της παρέλασης, η κυκλοφορία θα διακοπεί στους εξής οδικούς άξονες της πρωτεύουσας:

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας : σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό

: σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) : σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό

: σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας : στο τμήμα μεταξύ της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου και της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό

: στο τμήμα μεταξύ της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου και της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό Λεωφόρος Συγγρού : στο τμήμα μεταξύ των οδών Αθανασίου Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου

: στο τμήμα μεταξύ των οδών Αθανασίου Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου Οδός Αθανασίου Διάκου: σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό

Δοξολογία στον Καθεδρικό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών

Επιπλέον, για τη δοξολογία στον Καθεδρικό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, από τις 06:00 μέχρι το πέρας της τελετής θα διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Δήμος Πειραιά

Στον Δήμο Πειραιά, από ώρα 10:00 μέχρι τις 14:00, η κυκλοφορία θα διακοπεί στους εξής δρόμους:

Οδός 34ου Πεζικού Συντάγματος : στο τμήμα μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελευθερίου Βενιζέλου.

: στο τμήμα μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελευθερίου Βενιζέλου. Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου : στο τμήμα μεταξύ των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.

: στο τμήμα μεταξύ των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας. Οδός Βασιλέως Γεωργίου: στο τμήμα μεταξύ των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Γρηγορίου Λαμπράκη.

Συστάσεις προς τους οδηγούς

Οι οδηγοί παρακαλούνται να αποφύγουν την κίνησή τους στους παραπάνω οδικούς άξονες, ώστε να αποτραπούν πρόσθετα κυκλοφοριακά προβλήματα. Συνιστάται να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των τροχονόμων. Οι ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται σταδιακά και θα διαρκέσουν μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων σε κάθε περιοχή.

Πηγή: Astynomia.gr