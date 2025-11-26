Παρκαδόρος ντριφτάρει τη Mercedes-AMG του Μπραντ Πιτ μπροστά στα μάτια του – Αλλά δεν πειράζει (video)

Ο Μπραντ Πιτ παρακολουθούσε χαλαρός τη Mercedes-AMG του να κάνει «σβούρες». Άλλωστε, ότι συμβαίνει στο Βέγκας… μένει στο Βέγκας

Μπραντ Πιτ συναντά… Τζορτζ Ράσελ στο νέο βίντεο της Mercedes-AMG, όπου ο τελευταίος παίζει τον ρόλο του παρκαδόρου, κάνοντας ανελέητο drift με το πολυαναμενόμενο hypercar της γερμανικής μάρκας στο Caesars Palace του Λας Βέγκας. Στο σύντομο βίντεο έχουμε την ευκαιρία να δούμε το – καμουφλαρισμένο ακόμα – νέο hypercar της Mercedes-AMG να οδηγείται όπως αρμόζει σε κάθε αυτοκίνητο που φορά με περηφάνεια το συγκεκριμένο σήμα.

Άργησε αλλά… «άξιζε»

Αυτό είπε ο Πιτ λίγο πριν παραλάβει τα κλειδιά του πρωτοτύπου της Mercedes-AMG, το οποίο στην πραγματικότητα έχει οδηγηθεί πιθανότατα μόνο από τους τεχνικούς και τους οδηγούς δοκιμών της γερμανικής μάρκας. Το βίντεο ξεκινά με τον αστέρα του Χόλυγουντ να ζητά από τον ρεσεψιονίστ του πολυτελούς ξενοδοχείου Caesars Palace στο Βέγκας, δίνοντάς του ένα σημείωμα που γράφει “AMG GT Prototype”.

Ο ρεσεψιονίστ απαντάει «είμαι μεγάλος fan», συμπληρώνοντας «του αυτοκινήτου», κάτι που ο Πιτ αντιμετωπίζει με χιούμορ. Εκεί βλέπουμε για πρώτη φορά και τον δεύτερο… αστέρα του βίντεο, Τζορτζ Ράσελ, σε ρόλο παρκαδόρου. Ο οδηγός της ομάδας F1 της Mercedes βγάζει το νέο hypercar από το πάρκινγκ με στυλ που θυμίζει λιγότερο Βέγκας και περισσότερο Tokyo Drift, με τον Μπραντ Πιτ να περιμένει υπομονετικά.

Διαβάστε επίσης: Μάχη τίτλου στη Φόρμουλα 1: Τα σενάρια που κρατούν ανοικτή την κορυφή για Νόρις, Πιάστρι και Φερστάπεν

Τελικά, η AMG GT Prototype κάνει αρκετές σβούρες μπροστά στα μάτια του Πιτ, ο οποίος δεν φαίνεται να ενοχλήθηκε ιδιαίτερα, αλλά αντίθετα, να καμαρώνει.

Τουλάχιστον τα πάει καλά εκτός πίστας

Η φετινή σεζόν δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή για τον Ράσελ, αλλά και τη Mercedes, με την ομάδα να μένει ασυνήθιστα πίσω στην κούρσα των κατασκευαστών, εκεί που κάποτε έτρεχε αντιμέτωπη με τον… εαυτό της. Όσο για τον Ράσελ, ο 27χρονος βρετανός είναι αυτή τη στιγμή 4ος στο πρωτάθλημα οδηγών πίσω από Νόρις, Πιάστρι και Φερστάπεν.

Από την άλλη πλευρά, ο Μπραντ Πιτ άνοιξε πρόσφατα ένα νέο κεφάλαιο στην εντυπωσιακή καριέρα του με την ταινία F1: The Movie, ενώ την τελευταία φορά που πέρασε από το Λας Βέγκας (στην ταινία), ήταν μέλος του grid.

Το νέο hypercar της Mercedes-AMG

Το «άξιζε την αναμονή» στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει διπλή έννοια. Εκτός από το περίπου ένα λεπτό που έπρεπε να περιμένει ο Μπραντ Πιτ μέχρι ο παρκαδόρος να κάνει τα «μπαντιλίκια» του, αναφέρεται επίσης στην αναμονή για το νέο ηλεκτρικό hypercar με το σήμα AMG.

Την τελευταία φορά που η γερμανική μάρκα έκανε κάτι αντίστοιχο, με την AMG One, το όλο εγχείρημα τους άφησε μάλλον πικρή γεύση. Εκτός από τις ατελείωτες εργατοώρες και το τεράστιο ποσό που δαπανήθηκε για την ανάπτυξη και την παραγωγή της, το γρηγορότερο αυτοκίνητο παραγωγής στο Nurburgring αντιμετώπιζε προβλήματα που έκαναν 2 από τις μόλις 275 να τυλιχθούν στις φλόγες.

Ωστόσο, με το νέο της hypercar η Mercedes-AMG φαίνεται πως ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, με ένα αμιγώς ηλεκτρικό «κτήνος» που έρχεται να «χτυπήσει» μοντέλα όπως η Porsche Taycan.

Το νέο hypercar με το σήμα AMG θα αποκαλυφθεί το καλοκαίρι του νέου έτους και πιθανότατα θα διαθέτει ισχύ που θα ξεπερνά τους 1.300 ίππους (όπως στο πρωτότυπο GT XX), κάτι που θα του επιτρέπει να κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε κάτω από 2 δευτερόλεπτα.

Τι κρατάμε:

Με Μπραντ Πιτ και Τζορτζ Ράσελ τα πρώτα πλάνα του νέου hypercar της Mercedes

Ράσελ σε ρόλο… παρκαδόρου, κάνοντας drift στο Caesars Palace του Λας Βέγκας

Το νέο hypercar της AMG θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό και θα το δούμε χωρίς καμουφλάζ του χρόνου

