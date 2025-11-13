quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΑΣΥΔΑΜ στη πίστα Speed Force: Mια γιορτή για τους ανθρώπους πίσω από το τιμόνι

ΠΕΜΠΤΗ | 13.11.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
pasydam-sti-pista-speed-force-mia-giorti-gia-tous-anthropous-piso-apo-to-timoni-782923

Υπάρχουν στιγμές που η δουλειά αφήνει στην άκρη τις αναφορές, τα deadlines και τα πληκτρολόγια, για να θυμηθούμε κάτι πολύ πιο σημαντικό: τους ανθρώπους πίσω από όλα αυτά.

Μια τέτοια βραδιά ήταν η Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, όταν τα μέλη του ΠΑΣΥΔΑΜ συναντήθηκαν στη Speed Force International Raceway στα Σπάτα, για ένα απόγευμα χαράς, συναδελφικότητας και μνήμης.

Ανθρώπινη στιγμή, χωρίς τυπικότητες

Η εκδήλωση στήθηκε με τον απλούστερο αλλά ουσιαστικότερο στόχο: να φέρει πιο κοντά τους ανθρώπους του χώρου, να προσφέρει χαλαρές στιγμές και να τιμήσει όσους συναδέλφους δεν είναι πια κοντά μας. Κανένα τυπικό πρόγραμμα, κανένα αυστηρό πλαίσιο∙ μόνο χαμόγελα, ιστορίες, αστεία και -φυσικά- λίγο αγωνιστικό πνεύμα.

Στην ολοκαίνουρια πίστα της Speed Force στα Σπάτα, με τη σφραγίδα της οικογένειας Τσερανίδη, οι δημοσιογράφοι του Συνδέσμου φόρεσαν κράνη, μπήκαν στα καρτ και… ξαναβρήκαν τον ενθουσιασμό του πρώτου γύρου. Όχι για να κερδίσουν, αλλά για να μοιραστούν κάτι κοινό: τη χαρά της οδήγησης.

Αγώνας χωρίς “αντιπάλους”

Όπως ήταν αναμενόμενο, το κλίμα δεν θύμιζε αγωνιστική διοργάνωση, αλλά μια μεγάλη παρέα. Κανείς δεν έτρεχε “ενάντια” σε κανέναν – όλοι τρέχαμε μαζί. Οι ταχύτεροι αποθεώθηκαν με χαμόγελα, οι πιο αργοί με πειράγματα, και όλοι μαζί αντάλλαξαν υποσχέσεις για την επόμενη φορά.

Στο τέλος, η απονομή είχε συμβολισμό: κάθε κύπελλο έφερε το όνομα ενός συναδέλφου που «έφυγε» νωρίς, αλλά μένει πάντα στην καρδιά όλων μας. Ένα απλό, συγκινητικό “ευχαριστώ” σε ανθρώπους που άφησαν το αποτύπωμά τους στο χώρο.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

  • 1η θέση: 🥇Άγγελος Σταθακόπουλος – Κύπελλο «Γιώργος Βαρίνος»

  • 2η θέση: 🥈Γιάννης Χαρπίδης – Κύπελλο «Βασίλης Γούσιας»

  • 3η θέση: 🥉Θέμης Θεοδωρόπουλος – Κύπελλο «Κυριάκος Αντωνίου»

Περισσότερο από μια εκδήλωση

Η πρωτοβουλία του ΠΑΣΥΔΑΜ, με την υποστήριξη της Speed Force International Raceway και της οικογένειας Τσερανίδη, απέδειξε πως οι δημοσιογράφοι του χώρου δεν είναι απλώς επαγγελματίες του τιμονιού και της πληροφορίας. Είναι άνθρωποι που αγαπούν αυτό που κάνουν, που νοιάζονται ο ένας για τον άλλον και δεν ξεχνούν να χαμογελούν.

Μια βραδιά που μας θύμισε γιατί αγαπήσαμε αυτή τη δουλειά. Γιατί πίσω από κάθε άρθρο, κάθε δοκιμή, κάθε event, υπάρχει πάντα κάτι που μας ενώνει: η αγάπη για την οδήγηση – και ο σεβασμός μεταξύ μας.

Εντυπωσιακό full hybrid SUV με 200 ίππους, κατανάλωση 4,7 lt/100 km και μηδενικά Τέλη – Ποιο είναι;

Premium coupe SUV για οικογένεια: Οι 3 επιλογές που πρέπει να δεις

Γιατί οι ζώνες ασφαλείας έχουν μια θηλιά και ένα κουμπί; – Αυτά που δεν ήξερες

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
