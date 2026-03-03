Πατέρας πήγαινε μωρό στο νοσοκομείο και αστυνομικός τον εμβόλισε γιατί κινούνταν με 20 km/h πάνω από το όριο

Το νέο περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο το αμφιλεγόμενο θέμα της σωστής αντιμετώπισης των καταδιώξεων και του περίφημου PIT Maneuver

Πολλά έχουν ειπωθεί και γραφτεί κατά καιρούς για το φαινόμενο των καταδιώξεων σε δημόσιους δρόμους, ένα φαινόμενο που συνήθως αντιμετωπίζεται με μηδενική ανοχή από τις αρχές. Όταν ο οδηγός του καταδιωκόμενου οχήματος δεν συμμορφώνεται άμεσα με τις εντολές των αστυνομικών, οι τελευταίοι καταφεύγουν στην έσχατη λύση: το PIT Maneuver, βάζοντας τέλος στην καταδίωξη σπρώχνοντας ουσιαστικά το όχημα για να μπορέσουν στη συνέχεια να το ακινητοποιήσουν.

Η εν λόγω τακτική τις περισσότερες φορές οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα, ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που οδηγεί σε άσκοπους τραυματισμούς, τόσο των δραστών, όσο και των ίδιων των αστυνομικών.

Μηδενική ανοχή

Η ανοχή που δείχνουν οι αστυνομικοί σε οδηγούς που δεν συμμορφώνονται στις εντολές τους διαφέρει από πολιτεία σε πολιτεία, με κάποιους να καταφεύγουν σε PIT μόνο στην εσχάτη των περιπτώσεων και άλλους να είναι σαν να περιμένουν την ευκαιρία τους να το χρησιμοποιήσουν. Στους τελευταίους λογικά συμπεριλαμβάνεται και μια αστυνομικός στο Αρκάνσας, ο οποία δεν δίστασε να βγάλει εκτός πορείας το αυτοκίνητο ενός πατέρα που πήγαινε το παιδί του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση της αστυνομίας της πολιτείας του Αρκάνσας, ένα μαύρο Jeep εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 120 kmh σε δρόμο με ανώτατο όριο τα 96 kmh (60 mph). Αναφέρεται επίσης πως ο οδηγός του παράκαμψε εξόδους από τον αυτοκινητόδρομο, δεν σταμάτησε στο σήμα του αστυνομικού, ενώ μπροστά του υπήρχε αυξημένη κίνηση.

Βάσει αυτών, η αστυνομικός αναγκάστηκε να καταφύγει στην έσχατη λύση, βγάζοντας το Jeep εκτός πορείας με τη βοήθεια του PIT Maneuver.

H κάμερα λέει άλλη ιστορία

Μπορεί όσα αναφέρει η αστυνομία να ακούγονται λογικά, ωστόσο, η ιστορία αλλάζει όταν παρακολουθήσει κάποιος το βίντεο της καταδίωξης, το οποίο καταγράφηκε από την κάμερα πορείας του αστυνομικού οχήματος. Ο οδηγός του Jeep δεν φαίνεται να προσπαθεί να ξεφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα, αλλά να κάνει δεξιά, να ελαττώνει ταχύτητα και να κινείται στη δεξιά λωρίδα έχοντας αναμμένα αλάρμ.

Η αστυνομικός ακολουθεί σε κοντινή απόσταση για μερικά λεπτά, αλλά στο τέλος χάνει την υπομονή της. Λίγο πριν εφαρμόσει το PIT, ο οδηγός του Jeep φαίνεται να κατεβάζει το τζάμι, πιθανότατα θέλοντας να μιλήσει με την αστυνομικό. Ωστόσο, δευτερόλεπτα μετά η αστυνομικός σπρώχνει το όχημά του στο πίσω αριστερά μέρος, στέλνοντας το Jeep στο διαχωριστικό στηθαίο.

Τότε είναι που ο οδηγός καταφέρνει να μιλήσει στην αστυνομικό, αναφέροντας πως μεταφέρει το παιδί του στο νοσοκομείο για ιατρικό επείγον.

Αθώος στο δικαστήριο, «βολές» από την αστυνομία

Οι εισαγγελείς απέσυραν τις κατηγορίες σε βάρος του οδηγού, Dillon Hess, αλλά η αστυνομία εξακολουθεί να τον θεωρεί υπεύθυνο για το ατυχές συμβάν.

«Αυτό το περιστατικό υπογραμμίζει τη σημασία της επικοινωνίας όταν είναι απαραίτητο να μεταφερθεί κάποιος που αντιμετωπίζει ιατρικό επείγον με ιδιωτικό όχημα, κάτι που συμβαίνει συχνά σε όλο το Αρκάνσας», δήλωσε σε δελτίο τύπου ο Mike Hagar, διευθυντής της αστυνομίας του Αρκάνσας, σύμφωνα με την εφημερίδα Arkansas Democrat Gazette.

Το εν λόγω περιστατικό έχει ξαναφέρει στο προσκήνιο συζητήσεις σχετικά με τις καταδιώξεις και το PIT. Το 2020, ένα ανάλογο περιστατικό είχε οδηγήσει στην ανατροπή ενός οχήματος που οδηγούσε μια έγκυος στο Αρκάνσας, με την ίδια να προχωρά σε μηνύσεις. Νωρίτερα φέτος, ένας αστυνομικός στην ίδια πολιτεία έχασε τη δουλειά του επειδή έκανε PIT σε λάθος όχημα, ωστόσο, απ’ ότι φαίνεται αυτά δεν ήταν αρκετά για να αλλάξουν τις τακτικές των αρχών.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η άποψή μας είναι πως ο τρόπος που αντιμετώπισε η αστυνομικός το περιστατικό ήταν τουλάχιστον υπερβολικός. Ο οδηγός του Jeep ανταποκρίθηκε άμεσα ελαττώνοντας ταχύτητα, βγάζοντας αλάρμ και μπαίνοντας στη δεξιά λωρίδα. Ο Hess δεν φαίνεται να αναπτύσσει πάλι ταχύτητα ή να προσπαθεί να διαφύγει κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, βάζοντας έτσι άλλους οδηγούς σε κίνδυνο.

Αντίθετα, φαίνεται πως έχουμε να κάνουμε με μια περίπτωση ενός πατέρα που έβαλε την υγεία του παιδιού του πάνω απ’ όλα.

Τι κρατάμε:

Αστυνομικός έβγαλε εκτός πορείας το Jeep ενός πατέρα που πήγαινε το παιδί του στο νοσοκομείο

H αστυνομικός εφαρμόζει υποδειγματικά το PIT, ωστόσο, ο οδηγός του Jeep δεν φαίνεται να προσπαθεί να διαφύγει

Ο οδηγός δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες, αλλά η αστυνομία συνεχίζει να τον θεωρεί υπεύθυνο

To δόγμα της αστυνομίας γύρω από την αντιμετώπιση των καταδιώξεων συνεχίζει να διχάζει στις ΗΠΑ

Πηγή: Carscoops.com