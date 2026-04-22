Πάτησαν Ελλάδα οι υβριδικές εκδόσεις της νέας Mercedes-Benz GLB – Φθηνότερη από την προηγούμενη

Η νέα Mercedes-Benz GLB αποκτά πλέον πλήρη παρουσία στην ελληνική αγορά, καθώς μετά τις ηλεκτρικές εκδόσεις της σειράς, ξεκίνησε και η διάθεση των υβριδικών εκδόσεων του premium SUV. Έτσι, η γκάμα του μοντέλου διευρύνεται ουσιαστικά και δίνει πλέον περισσότερες επιλογές σε όσους θέλουν την πρακτικότητα και το boxy σχήμα της GLB, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμοι να περάσουν στην αμιγώς ηλεκτρική εποχή.

Τι φέρνει η νέα υβριδική GLB

Η νέα γενιά της GLB διατηρεί τη χαρακτηριστική, τετραγωνισμένη σιλουέτα της, που αποτελεί και βασικό στοιχείο της ταυτότητάς της. Παραμένει δηλαδή ένα SUV που ξεχωρίζει όχι μόνο για το premium badge, αλλά και για το πιο πρακτικό και «τετραγωνισμένο» του αποτύπωμα, κάτι που παραδοσιακά το βοηθά στους χώρους και στην καθημερινή χρήση.

Παράλληλα, η νέα GLB υιοθετεί το Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) και τη νέα γενιά MBUX, με μεγαλύτερη έμφαση στην εξατομίκευση, τις over-the-air αναβαθμίσεις και τις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης. Με λίγα λόγια, η Mercedes προσπαθεί να φέρει στη GLB σημαντικό μέρος της ψηφιακής λογικής που βλέπουμε στα πιο πρόσφατα μοντέλα της.

Τι κινητήρα έχουν οι υβριδικές εκδόσεις

Στην ελληνική αγορά, η βάση των υβριδικών εκδόσεων είναι η GLB 200, η οποία χρησιμοποιεί έναν νέο 1.5 turbo βενζινοκινητήρα. Ο θερμικός κινητήρας αποδίδει 163 PS, ενώ συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα 30 PS. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει έτσι τους 184 PS, με μέγιστη ροπή έως 330 Nm.

Το σύστημα υποστηρίζεται από νέα 48βολτη μπαταρία ιόντων λιθίου 1,3 kWh, ενώ η μετάδοση γίνεται μέσω νέου αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων (8F-eDCT).

Πάνω από την GLB 200 τοποθετείται η GLB 220, όπου ο ίδιος 1.5 turbo κινητήρας αποδίδει 190 PS, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας παραμένει στα 30 PS. Η ίδια λογική ισχύει και στις τετρακίνητες εκδόσεις 200 4MATIC και 220 4MATIC.

Τιμές στην Ελλάδα

Η νέα υβριδική γκάμα της Mercedes-Benz GLB διαμορφώνεται ως εξής:

GLB 200: 49.960 ευρώ

GLB 200 4MATIC: 52.550 ευρώ

GLB 220: 52.200 ευρώ

GLB 220 4MATIC: 54.200 ευρώ

Η σημαντική λεπτομέρεια εδώ είναι ότι η νέα GLB Hybrid εμφανίζεται με χαμηλότερη αφετηρία τιμής σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, η οποία στον ίδιο τιμοκατάλογο της εταιρείας που βρήκαμε και τη νέα, ξεκινά από περίπου 53.000 ευρώ. Άρα, η Mercedes δεν φέρνει απλώς μια νέα υβριδική GLB, αλλά προσπαθεί να τη βάλει στην αγορά με πιο σωστή τιμολογιακή βάση.

Πόσο καίνε

Το δεύτερο βασικό ερώτημα αφορά φυσικά την κατανάλωση. Πόσο καίει το νέο μοντέλο;

GLB 200: 5,8 lt/100 km

GLB 200 4MATIC: 6,0 lt/100 km

GLB 220: 5,8 lt/100 km

GLB 220 4MATIC: 6,1 lt/100 km

Οι εκπομπές CO2 διαμορφώνονται αντίστοιχα ως εξής:

GLB 200: 131 g/km

GLB 200 4MATIC: 136 g/km

GLB 220: 133 g/km

GLB 220 4MATIC: 138 g/km

Επιδόσεις

Η νέα GLB δεν μένει μόνο στην οικονομία, αλλά διατηρεί και ικανοποιητικές επιδόσεις για τα δεδομένα της κατηγορίας.

Αναλυτικά:

GLB 200: 0-100 km/h σε 8,7 sec

GLB 200 4MATIC: 0-100 km/h σε 8,5 sec

GLB 220: 0-100 km/h σε 7,9 sec

GLB 220 4MATIC: 0-100 km/h σε 7,5 sec

Και τι γίνεται με τις ηλεκτρικές;

Η νέα GLB συνεχίζει να διατίθεται και σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Στη βάση της ηλεκτρικής γκάμας θυμίζουμε βρίσκεται η GLB 200 με EQ Technology, με ισχύ 224 PS, η οποία τοποθετείται τιμολογιακά στα 46.550 ευρώ, εφόσον υπολογιστεί και το όφελος της κρατικής επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Τι κρατάμε;