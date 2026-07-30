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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πάτησε Ελλάδα το νέο Audi Q7 – Τι τιμή έχει;

ΠΕΜΠΤΗ | 30.07.2026
AutoTypos Team
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Το νέο Audi Q7 είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα με V6 diesel 299 PS, τετρακίνηση quattro και τιμή που αντιπροσωπεύει τον premium χαρακτήρα.

Το νέο Audi Q7 προστέθηκε στον ελληνικό τιμοκατάλογο, επιστρέφοντας στην κορυφή της SUV γκάμας της μάρκας ως μία από τις μεγαλύτερες και πιο πολυτελείς προτάσεις της.

Κατά το λανσάρισμά του διατίθεται σε μία έκδοση, με V6 diesel κινητήρα 3,0 lt, ισχύ 299 PS, τετρακίνηση quattro και αυτόματο κιβώτιο tiptronic.

Η τιμή του νέου Audi Q7

Η μοναδική έκδοση που περιλαμβάνεται αυτή τη στιγμή στον ελληνικό τιμοκατάλογο είναι η TDI Advanced Hybrid quattro tiptronic των 299 PS.

Έκδοση Ισχύς Τιμή
Audi Q7 TDI Advanced Hybrid quattro tiptronic 299 PS 109.980 €

Η λιανική τιμή προ φόρων ανέρχεται στα 77.206 ευρώ. Σε αυτή προστίθενται ΦΠΑ 18.529 ευρώ και τέλος ταξινόμησης 14.245 ευρώ.

Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας διαμορφώνονται στα 162 ευρώ, καθώς οι επίσημες εκπομπές CO₂ είναι 191 g/km.

Με V6 diesel και τετρακίνηση quattro

Το νέο Q7 χρησιμοποιεί έναν εξακύλινδρο diesel 3 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 299 PS. Το σύνολο υποστηρίζεται από υβριδική τεχνολογία και συνδυάζεται με το αυτόματο κιβώτιο tiptronic και σύστημα τετρακίνησης quattro.

Ο συγκεκριμένος κινητήρας ταιριάζει στον χαρακτήρα του μεγάλου SUV, καθώς δίνει έμφαση στη ροπή, στην άνεση στα ταξίδια και στη δυνατότητα μετακίνησης μεγάλου βάρους χωρίς έντονη καταπόνηση.

Ένα από τα μεγαλύτερα SUV της Audi

Το Q7 τοποθετείται πάνω από το Q5 και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προτάσεις της Audi, με κύρια χαρακτηριστικά τους μεγάλους χώρους, την άνεση και τον ταξιδιωτικό χαρακτήρα.

Η τετρακίνηση quattro ενισχύει την πρόσφυση σε βρεγμένο ή ολισθηρό οδόστρωμα, ενώ το μεγάλο αμάξωμα απευθύνεται κυρίως σε οικογένειες που χρειάζονται αυξημένους χώρους ή σε οδηγούς που πραγματοποιούν συχνά μεγάλες αποστάσεις.

Η έκδοση Advanced αποτελεί το επίπεδο εξοπλισμού με το οποίο ξεκινά η διάθεση του νέου μοντέλου στην Ελλάδα.

Πώς τοποθετείται απέναντι στο Q8

Το νέο Q7 είναι φθηνότερο από το αντίστοιχης φιλοσοφίας Audi Q8 με diesel κινητήρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο τιμοκατάλογο:

Μοντέλο Ισχύς Τιμή
Audi Q7 TDI Hybrid quattro 299 PS 109.980 €
Audi Q8 TDI Hybrid quattro 286 PS 119.980 €

Η διαφορά φτάνει τις 10.000 ευρώ υπέρ του Q7, το οποίο προσφέρει παράλληλα ελαφρώς υψηλότερη ισχύ.

Το Q8 διατηρεί πιο δυναμική και coupe αισθητική, ενώ το Q7 δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην πρακτικότητα και στον οικογενειακό χαρακτήρα.

Διαβάστε τα πάντα για το νέο Audi Q7 εδώ

Τι κρατάμε;

  • Το νέο Audi Q7 είναι πλέον διαθέσιμο στην Ελλάδα.
  • Προσφέρεται αρχικά σε μία έκδοση.
  • Η τιμή του διαμορφώνεται στις 109.980 ευρώ.
  • Χρησιμοποιεί V6 diesel κινητήρα 2.967 cc.
  • Η ισχύς φτάνει τους 299 PS.
  • Διαθέτει τετρακίνηση quattro και αυτόματο κιβώτιο tiptronic.
  • Οι εκπομπές CO₂ είναι 191 g/km.
  • Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανέρχονται στα 162 ευρώ.
  • Κοστίζει 10.000 ευρώ λιγότερο από το Audi Q8 TDI.

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Tags
#Audi#Audi Q7#SUV
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