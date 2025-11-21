quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πελάτης γρονθοκόπησε οδηγό Ταξί στον Πειραιά – Τι συνέβη;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 21.11.2025
Autotypos Team
Συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ ένας 34χρονος που γρονθοκόπησε οδηγό Ταξί

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν τις μεσημβρινές ώρες της 19-11-2025 στην περιοχή του Πειραιά έναν 34χρονο ημεδαπό ο οποίος γρονθοκόπησε οδηγό Ταξί και προκάλεσε υλικές ζημιές στο αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτία ήταν η άρνηση του οδηγού να μεταφέρει τον δράστη, αφού το Ταξί ήταν ήδη μισθωμένο από άλλον πελάτη μέσω App.

Ο 34χρονος δράστης συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου για απείθεια, απειλή, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κλοπή και σωματική βλάβη.

Ταξί «Πράσινα ΤΑΞΙ»: 22.500 ευρώ για την αντικατάσταση παλαιών ταξί - Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Ποιοι οι ωφελούμενοι

Τον απείλησε, τον έβρισε, τον έδειρε και στο τέλος τον έκλεψε κιόλας

Ο 34χρονος φέρεται πως μπήκε στο Ταξί, το οποίο οδηγούσε ένας 51χρονος ημεδαπός, απαιτώντας από τον τελευταίο να τον μεταφέρει στον προορισμό του. Ο οδηγός αρνήθηκε, καθώς το όχημα ήταν ήδη μισθωμένο από άλλον πελάτη, κάτι που εξόργισε τον δράστη.

Ο 34χρονος άρχισε να απειλεί τον οδηγό Ταξί και να τον βρίζει, ενώ στη συνέχεια τον γρονθοκόπησε, προκαλώντας φθορές στο εσωτερικό του οχήματος. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο δράστης του αφαίρεσε και χρηματικό ποσό.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι εντόπισαν τον δράστη και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, ενώ η συμπεριφορά του 34χρονού ήταν επιθετική και προς τους αστυνομικούς.

Μετά τη σύλληψή του, ο δράστης οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: Astynomia.gr

Tags
#ΔΙΑΣ#Πειραιάς#ταξί
Πρόσφατες Ειδήσεις