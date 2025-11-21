Πελάτης γρονθοκόπησε οδηγό Ταξί στον Πειραιά – Τι συνέβη;

Συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ ένας 34χρονος που γρονθοκόπησε οδηγό Ταξί

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν τις μεσημβρινές ώρες της 19-11-2025 στην περιοχή του Πειραιά έναν 34χρονο ημεδαπό ο οποίος γρονθοκόπησε οδηγό Ταξί και προκάλεσε υλικές ζημιές στο αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτία ήταν η άρνηση του οδηγού να μεταφέρει τον δράστη, αφού το Ταξί ήταν ήδη μισθωμένο από άλλον πελάτη μέσω App.

Ο 34χρονος δράστης συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου για απείθεια, απειλή, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κλοπή και σωματική βλάβη.

Τον απείλησε, τον έβρισε, τον έδειρε και στο τέλος τον έκλεψε κιόλας

Ο 34χρονος φέρεται πως μπήκε στο Ταξί, το οποίο οδηγούσε ένας 51χρονος ημεδαπός, απαιτώντας από τον τελευταίο να τον μεταφέρει στον προορισμό του. Ο οδηγός αρνήθηκε, καθώς το όχημα ήταν ήδη μισθωμένο από άλλον πελάτη, κάτι που εξόργισε τον δράστη.

Ο 34χρονος άρχισε να απειλεί τον οδηγό Ταξί και να τον βρίζει, ενώ στη συνέχεια τον γρονθοκόπησε, προκαλώντας φθορές στο εσωτερικό του οχήματος. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο δράστης του αφαίρεσε και χρηματικό ποσό.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι εντόπισαν τον δράστη και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, ενώ η συμπεριφορά του 34χρονού ήταν επιθετική και προς τους αστυνομικούς.

Μετά τη σύλληψή του, ο δράστης οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: Astynomia.gr

Το μικρό SUV από τη Hyundai που καίει 2,86 ευρώ στα 100 km και έχει τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Το ηλεκτρικό SUV που ξεπέρασε τα 1.000 km αυτονομίας σε πραγματικές συνθήκες – Τιμή στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα το νέο Mazda 6e: Αναλυτικά εκδόσεις και τιμές – Με έκπτωση 3.000 ευρώ