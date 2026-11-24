Βαθιά θλίψη στον χώρο του ειδικού Τύπου στην Ελλάδα προκάλεσε η απώλεια του Γιώργου Τριανταφύλλη, ενός από τα πλέον έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της δημοσιογραφίας και των εκδόσεων αυτοκινήτου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών.

Με πολυετή και ουσιαστική παρουσία στον χώρο της αυτοκίνησης και των αγώνων, υπηρέτησε επί δεκαετίες τον ειδικό Τύπο από κορυφαίες επιτελικές και εκδοτικές θέσεις. Η διαδρομή του στον κλάδο ξεκίνησε το 1991 από το περιοδικό Auto Motor und Sport με το οποίο συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του, ενώ είχε συμβάλλει και στην ελληνική έκδοση του Quattroruote.

Το 2011 ανέλαβε τη διεύθυνση του περιοδικού Auto Τρίτη και του ιστότοπου autotriti.gr. Από το 2013 έως το 2017 διετέλεσε υπεύθυνος έκδοσης του περιοδικού Αγορά Αυτοκινήτου και του autoagora.gr, ενώ από τον Μάιο του 2018 κατείχε τη θέση του Συμβούλου Έκδοσης στην Αγορά / Auto Bild.

Ο Γιώργος Τριανταφύλλης αφήνει πίσω του την οικογένειά του, καθώς και έναν μεγάλο κύκλο συναδέλφων, συνεργατών και φίλων από τον ευρύτερο χώρο του αυτοκινήτου, όπου έχαιρε καθολικής εκτίμησης.

Όσοι γνωρίσαμε τον Γιώργο θα θυμόμαστε πάνω απ’ όλα την καλοσύνη του. Στις παρουσιάσεις αυτοκινήτων στην χώρα μας, εκεί που τόσα χρόνια έδινε το «παρών», η απουσία του θα είναι αισθητή.