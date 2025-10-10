Peugeot 3008 Hybrid: Νέα βασική έκδοση με προσιτή τιμή – Δες αναλυτικά τον πλούσιο εξοπλισμό

Το Peugeot 3008, ένα από τα πιο επιτυχημένα SUV στην Ευρώπη με πάνω από 1,3 εκατομμύρια πωλήσεις σε 130 χώρες, επιστρέφει με ανανεωμένη γκάμα και πιο προσιτή τιμή.

Ο στόχος είναι σαφής: να φέρει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά σε όλους, χωρίς εκπτώσεις σε ποιότητα, εξοπλισμό ή αίσθηση οδήγησης. Και το καταφέρνει με μια πλήρη σειρά εξηλεκτρισμένων εκδόσεων, αλλά και με μια νέα, προσιτή Hybrid έκδοση που προσφέρει ό,τι ζητά ο σύγχρονος οδηγός.

Σχεδίαση που μαγνητίζει

Η χαρακτηριστική fastback σιλουέτα του 3008 εξακολουθεί να εντυπωσιάζει. Δυναμική αλλά κομψή, με καθαρές γραμμές, τονίζει το χαρακτήρα του μοντέλου. Τα LED φωτιστικά σώματα, η νέα υπογραφή ημέρας και οι 19άρες ζάντες ενισχύουν τη σπορτίφ αλλά εκλεπτυσμένη εικόνα του.

Στο εσωτερικό, δεσπόζει το Panoramic i-Cockpit®, με την κυρτή οθόνη 21 ιντσών που ενώνει τον πίνακα οργάνων και το infotainment σε μία ενιαία, εργονομική επιφάνεια. Ο φωτισμός LED, τα υλικά υψηλής ποιότητας (Alcantara, αλουμίνιο, δέρμα) και οι προσεγμένες λεπτομέρειες δημιουργούν αίσθηση πολυτέλειας που δύσκολα συναντάς στην κατηγορία.

Τεχνολογία και αποδοτικότητα

Η νέα σειρά του Peugeot 3008 Hybrid βασίζεται στην πλατφόρμα STLA Medium, με δυνατότητα αναβαθμίσεων OTA και πλήρη υποστήριξη για μελλοντικές μπαταρίες. Η γκάμα περιλαμβάνει όλες τις μορφές εξηλεκτρισμού:

Hybrid 145 hp με σύστημα 48V και έξυπνη διαχείριση ενέργειας, προσφέρει έως 50% ηλεκτρική οδήγηση στις αστικές διαδρομές.

με σύστημα 48V και έξυπνη διαχείριση ενέργειας, προσφέρει στις αστικές διαδρομές. Plug-in Hybrid 195 hp , με 22 kWh μπαταρία και ηλεκτρική αυτονομία έως 102 km , εξασφαλίζει κατανάλωση μόλις 0,9 l/100 km .

, με και , εξασφαλίζει κατανάλωση μόλις . Αμιγώς ηλεκτρικό e-3008 με αυτονομία έως 700 km (WLTP) και ισχύ έως 325 hp, διαθέσιμο και σε τετρακίνητη έκδοση.

Πάνω από 40 συστήματα υποβοήθησης οδηγού και συνδεσιμότητας κάνουν το SUV αυτό ένα από τα πιο τεχνολογικά προηγμένα της κατηγορίας. Από το Adaptive Cruise Control Stop & Go μέχρι το Vision Park 360, κάθε διαδρομή είναι πιο ασφαλής και ξεκούραστη.

Η νέα έκδοση STYLE

Η Peugeot εισάγει μια νέα, πιο προσιτή έκδοση με έμφαση στην αξία. Το Peugeot 3008 Hybrid STYLE, με τιμή εκκίνησης 33.900 ευρώ, περιλαμβάνει έναν εντυπωσιακό κατάλογο εξοπλισμού:

Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών με ελαστικά 225/55

Φιμέ κρύσταλλα

Προβολείς LED με αυτόματη λειτουργία

Αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων

Εξωτερικούς καθρέπτες ηλεκτρικά αναδιπλούμενους με φωτισμό προσέγγισης

Συστήμα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί

Κάμερα οπισθοπορείας 180° με πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος

Peugeot Panoramic Display με 2 έγχρωμες οθόνες HD 10 ιντσών

Ασύρματη λειτουργία Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto)

Καθίσματα με αφρό υψηλής πυκνότητας, σε συνδυασμό τεχνητό δέρμα / ύφασμα

Αυτόματο διζωνικό κλιματισμό

Allure και GT: για όσους ζητούν περισσότερα

Η έκδοση Allure ανεβαίνει επίπεδο με πρόσθετα συστήματα ασφαλείας χωρίς αύξηση τιμής: Vision Park 360, Adaptive Cruise Control Stop & Go, Blind Spot Detection και Rear Cross Traffic Alert. Η κορυφαία GT φέρνει στο προσκήνιο το Drive Assist Plus 2.0, την ημιαυτόνομη αλλαγή λωρίδας, intelligent speed adaptation, επαγωγική φόρτιση smartphone (15W) και εργοστασιακό συναγερμό – όλα στάνταρ.

Premium εμπειρία, προσιτή για όλους

Με την ανανεωμένη γκάμα, η Peugeot δείχνει πως μπορεί να συνδυάσει τεχνολογική πρωτοπορία με οικονομική προσβασιμότητα. Το 3008 Hybrid παραμένει το SUV που παντρεύει τη γαλλική φινέτσα με την αποδοτικότητα και τώρα γίνεται πιο ελκυστικό από ποτέ.

Η Peugeot καλεί τους ενδιαφερόμενους να γνωρίσουν από κοντά το νέο 3008 Hybrid στα σημεία πώλησης της μάρκας σε όλη την Ελλάδα και να ζήσουν μια προσιτή, premium εμπειρία.

Τι κρατάμε;

Νέα εισαγωγική έκδοση STYLE με 33.900€ και πλήρη εξοπλισμό

48V Hybrid κινητήριο σύνολο με χαμηλή κατανάλωση και αίσθηση ηλεκτρικού

Εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και i-Cockpit® νέας γενιάς

Πλούσια γκάμα: Hybrid, Plug-in Hybrid και ηλεκτρικό έως 700 km αυτονομία

Το μοναδικό υβριδικό SUV στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί και υγραέριο με αυτονομία 1.450 km – Ξεκινά από 24.800 ευρώ

Δοκιμή Jaecoo 7 AWD: Off-Road και ταξίδι σε VFM πακέτο

Η παράβαση που αγαπούν οι Έλληνες: Σχεδόν 2.000 πρόστιμα την περασμένη εβδομάδα!