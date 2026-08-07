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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Peugeot: Άκυρος ο εξηλεκτρισμός μέχρι το 2030 – Τα 7 νέα μοντέλα που φέρνει

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 07.08.2026
Autotypos Team
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Εξηλεκτρισμός μέχρι το 2030: γράψτε… άκυρο! Η Peugeot βάζει στην άκρη τα φιλόδοξα σχέδιά της για ολική στροφή στην ηλεκτροκίνηση

Η Peugeot αλλάζει πορεία σε σχέση με τον φιλόδοξο στόχο που είχε ανακοινώσει πριν από λίγα χρόνια για πλήρη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη έως το 2030. Όπως επιβεβαίωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Alain Favey, η γαλλική μάρκα θα συνεχίσει να επενδύει τόσο στα ηλεκτρικά όσο και στα βενζινοκίνητα και υβριδικά μοντέλα.

Επτά νέα ή ανανεωμένα μοντέλα έως το 2030

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Peugeot, η εταιρεία θα παρουσιάσει συνολικά επτά νέα ή ανανεωμένα μοντέλα στην ευρωπαϊκή αγορά μέχρι το τέλος της δεκαετίας, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες του ομίλου Stellantis. Η αρχή θα γίνει με τις νέες ηλεκτρικές εκδόσεις των Peugeot 208 και 2008, οι οποίες θα λανσαριστούν παράλληλα με ανανεωμένες βενζινοκίνητες και υβριδικές εκδόσεις των ίδιων μοντέλων.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι δεν ισχύει πλέον η δέσμευση που είχε ανακοινώσει η Peugeot στα τέλη του 2021, σύμφωνα με την οποία η ευρωπαϊκή γκάμα της θα αποτελείται αποκλειστικά από ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως το 2030.

Έρχονται νέες γενιές για 308 και 408

Στα σχέδια της γαλλικής μάρκας περιλαμβάνονται επίσης οι διάδοχοι των 308 Hatchback, 308 SW και 408, οι οποίοι βρίσκονται ήδη υπό εξέλιξη. Ο Alain Favey τόνισε ότι το μέγεθος της Peugeot μέσα στον όμιλο Stellantis αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς της δίνει προτεραιότητα στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.

Όπως δήλωσε, η Peugeot πουλά σήμερα περίπου 1,1 εκατομμύρια αυτοκίνητα ετησίως και στόχος της είναι να φτάσει το 1,5 εκατομμύριο έως το 2030. Χάρη σε αυτόν τον όγκο πωλήσεων, μπορεί να απορροφήσει ευκολότερα το κόστος των νέων τεχνολογιών σε σχέση με μικρότερες μάρκες.

«Η καινοτομία ήταν πάντα ένας από τους βασικούς λόγους που ενίσχυαν την απήχηση της Peugeot», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα νέα ηλεκτρικά e-208 και e-2008 θα είναι τα πρώτα μοντέλα του ομίλου Stellantis που θα χρησιμοποιήσουν τη νέα αρχιτεκτονική STLA One και τα ηλεκτρονικά συστήματα STLA Brain. Αν και η συγκεκριμένη πλατφόρμα μπορεί να υποστηρίξει και υβριδικά συστήματα κίνησης, οι ανανεωμένες βενζινοκίνητες και υβριδικές εκδόσεις των 208 και 2008 θα συνεχίσουν να βασίζονται στην υπάρχουσα αρχιτεκτονική.

Δύο νέα μοντέλα και για την Κίνα

Παράλληλα, η Peugeot προετοιμάζει δύο ολοκαίνουργια μοντέλα για την κινεζική αγορά, τα οποία θα κατασκευάζονται σε συνεργασία με τη Dongfeng. Τα νέα αυτοκίνητα θα βασιστούν στα πρωτότυπα Concept 6 και Concept 8, που παρουσιάστηκαν νωρίτερα μέσα στη χρονιά, υιοθετώντας τη χαρακτηριστική σχεδίαση με τις λεπτές οριζόντιες LED φωτεινές υπογραφές εμπρός και πίσω.

«Να αναγνωρίζεται αμέσως ως Peugeot»

Ο Alain Favey υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός θα αποτελέσει βασικό όπλο της Peugeot απέναντι στον ολοένα και πιο έντονο ανταγωνισμό από τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

«Θέλω όποιος βλέπει ένα νέο Peugeot να μπορεί μέσα σε ένα δέκατο του δευτερολέπτου να πει “αυτό δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο πέρα από Peugeot”. Λέω συνεχώς στην ομάδα σχεδίασης να μου φέρνει αυτοκίνητα που δεν θα μπορούσαν να είναι Hyundai, Kia ή οποιαδήποτε άλλη μάρκα. Τα δικά μας πρέπει να ξεχωρίζουν», δήλωσε ο επικεφαλής της γαλλικής εταιρείας.

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Tags
#Dongfeng#Peugeot#Peugeot 2008#Peugeot 208#Peugeot 308#Peugeot 408#Peugeot E-2008#Peugeot E-208#Stellantis#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα#υβριδικά αυτοκίνητα
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