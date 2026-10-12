Peugeot E-T16 Concept: Η επιστροφή του θρύλου με 816 ίππους

Το Peugeot E-T16 Concept αναβιώνει το θρυλικό 205 T16 με 816 PS, τρεις ηλεκτροκινητήρες και 0-300 km/h σε μόλις 16 sec.

Σαράντα χρόνια μετά τις μεγάλες επιτυχίες του Peugeot 205 T16 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ, η γαλλική μάρκα επιστρέφει σε ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα της ιστορίας της. Αυτή τη φορά, όμως, χωρίς κινητήρα βενζίνης, turbo ή τον ήχο που χαρακτήριζε την εποχή του Group B. Το νέο Peugeot E-T16 Concept είναι αμιγώς ηλεκτρικό, αποδίδει 816 ίππους και χρειάζεται μόλις 16 sec για να φτάσει από στάση στα 300 km/h.

Το εντυπωσιακό πρωτότυπο εξελίχθηκε με τη συμμετοχή της Peugeot Sport και αποτίει φόρο τιμής στο 205 T16 που κατέκτησε το WRC το 1985 και το 1986. Παράλληλα όμως κοιτάζει πολύ περισσότερο προς το μέλλον παρά προς το παρελθόν, καθώς προαναγγέλλει τη σχεδίαση και αρκετές από τις τεχνολογίες που θα περάσουν στην επόμενη γενιά του Peugeot E-208.

Από το Group B στους 816 ηλεκτρικούς ίππους

Το όνομα T16 είναι από τα σημαντικότερα στην αγωνιστική ιστορία της Peugeot. Το 205 Turbo 16 δημιουργήθηκε για την εποχή του Group B και χάρισε στη γαλλική εταιρεία δύο συνεχόμενα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Ράλλυ, το 1985 και το 1986.

Σαράντα χρόνια αργότερα, η Peugeot χρησιμοποιεί ξανά αυτή την κληρονομιά, αλλά με εντελώς διαφορετικά μηχανικά μέσα. Το E-T16 Concept χρησιμοποιεί τρεις ηλεκτροκινητήρες. Ένας βρίσκεται στον εμπρός άξονα και δύο πίσω, με τη συνολική απόδοση να φτάνει τους 816 PS.

Η διάταξη επιτρέπει ηλεκτρονικό Torque Vectoring, με το σύστημα να μπορεί να μεταβάλλει συνεχώς όχι μόνο την κατανομή της ροπής ανάμεσα στους δύο άξονες, αλλά και ξεχωριστά ανάμεσα στους δύο πίσω τροχούς. Σύμφωνα με την Peugeot, η αναλογία βάρους προς ισχύ βρίσκεται κάτω από τα 2 kg ανά ίππο, ένας αριθμός που τοποθετεί το E-T16 πολύ πιο κοντά στον κόσμο των hypercars παρά σε εκείνον των συνηθισμένων hot hatch.

0-100 km/h σε 2,5 sec και 0-300 σε 16 sec

Οι αριθμοί είναι αντίστοιχοι της εμφάνισής του. Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 2,5 sec, ενώ ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η επιτάχυνση μέχρι τα 300 km/h. Από στάση μέχρι τα 300 km/h χρειάζονται μόλις 16 sec. Με αυτή την απόδοση, η Peugeot χαρακτηρίζει το E-T16 Concept ως το ισχυρότερο αυτοκίνητο που έχει παρουσιάσει στην ιστορία της, με τη σύγκριση να φτάνει μέχρι το ακραίο αγωνιστικό 208 T16 Pikes Peak του 2013.

Η Peugeot Sport δεν περιορίστηκε πάντως στην απόλυτη ισχύ. Το E-T16 διαθέτει διαφορετικά προγράμματα οδήγησης που αλλάζουν την απόδοση, την κατανομή της ροπής και τις ρυθμίσεις της ανάρτησης. Ανάμεσά τους υπάρχει φυσικά Track mode, ενώ προσφέρεται και τέταρτο πρόγραμμα που μπορεί να παραμετροποιηθεί πλήρως από τον οδηγό.

Τρία Nordschleife χωρίς να πέφτει η απόδοση

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο τόσο υψηλών επιδόσεων είναι η θερμοκρασία. Όταν μπαταρία και ηλεκτροκινητήρες υπερθερμανθούν, το σύστημα περιορίζει την ισχύ προκειμένου να προστατεύσει τα εξαρτήματα. Σε χρήση πίστας αυτό μπορεί να συμβεί σχετικά γρήγορα. Η Peugeot Sport υποστηρίζει ότι έδωσε ιδιαίτερη έμφαση ακριβώς σε αυτό το σημείο.

Το E-T16 χρησιμοποιεί τεχνολογία ψύξης Side Cooling, μέσω της οποίας οι κυψέλες της μπαταρίας ψύχονται από τις πλευρικές τους επιφάνειες και όχι μόνο από τη βάση. Σύμφωνα με τη γαλλική εταιρεία, το αποτέλεσμα είναι αρκετό ώστε το αυτοκίνητο να μπορεί να πραγματοποιήσει τρεις συνεχόμενους γύρους στο Nürburgring Nordschleife, δηλαδή περισσότερα από 60 km, σε Performance mode χωρίς περιορισμό της διαθέσιμης ισχύος.

Μπαταρία 85 kWh και φόρτιση κάτω από 15 λεπτά

Παρά τις ακραίες επιδόσεις του, το E-T16 δεν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά ως αυτοκίνητο πίστας. Χρησιμοποιεί ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 V και μπαταρία 85 kWh, με την Peugeot να ανακοινώνει συνδυασμένη αυτονομία έως 400 km στον κύκλο WLTP. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το κομμάτι της φόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί από 10% έως 80% σε λιγότερο από 15 λεπτά, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η εταιρεία για το concept.

Φρένα 380 mm και υδραυλικό χειρόφρενο

Η αγωνιστική επιρροή φαίνεται και σε αρκετά από τα υπόλοιπα μηχανικά μέρη. Το E-T16 διαθέτει δισκόφρενα διαμέτρου 380 mm, ενώ στο εσωτερικό υπάρχει κάθετα τοποθετημένο υδραυλικό χειρόφρενο, όπως σε ένα πραγματικό αγωνιστικό ράλλυ.

Τα ελαστικά της Michelin έχουν επίσης ακραίες διαστάσεις, με πλάτος 275 mm εμπρός και 315 mm πίσω. Η μεγάλη διαφορά όμως βρίσκεται στο τιμόνι.

Hypersquare και steer-by-wire όπως στο επόμενο E-208

Μπροστά από τον οδηγό δεν υπάρχει συμβατικό τιμόνι, αλλά το Hypersquare, την τεχνολογία που η Peugeot έχει ήδη δείξει ως επόμενο μεγάλο βήμα στην εξέλιξη του i-Cockpit. Το σύστημα λειτουργεί με steer-by-wire, χωρίς δηλαδή την παραδοσιακή μηχανική σύνδεση μεταξύ τιμονιού και εμπρός τροχών.

Στο E-T16 έχει αποκτήσει πιο ακραίες ρυθμίσεις, προσαρμοσμένες για οδήγηση υψηλών επιδόσεων, ενώ στο κέντρο του Hypersquare υπάρχει επιπλέον ψηφιακή οθόνη που μπορεί να εμφανίζει πληροφορίες όπως ταχύτητα και χρόνους γύρου. Το συγκεκριμένο στοιχείο έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί δεν αφορά μόνο το concept. Η Peugeot επιβεβαιώνει ότι το Hypersquare θα περάσει στο επόμενο E-208, μαζί με τη νέα γενιά του i-Cockpit.

Οθόνη 21 ιντσών στο εσωτερικό

Η καμπίνα ακολουθεί αντίστοιχα φουτουριστική προσέγγιση. Μπροστά από οδηγό και συνοδηγό εκτείνεται μία κυρτή πανοραμική HD οθόνη 21 ιντσών, η οποία συνδυάζει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και τις λειτουργίες infotainment.

Τα καθίσματα έχουν κέλυφος από ανθρακονήματα, ενώ στο εσωτερικό χρησιμοποιούνται carbon, ανοδιωμένο αλουμίνιο και τεχνικά υφάσματα. Το κόκκινο χρώμα έχει κυρίαρχο ρόλο, ως αναφορά στην αγωνιστική ιστορία της Peugeot και στα GTi μοντέλα της. Υπάρχει επίσης εμφανές σωληνωτό roll cage και τετρασημείες ζώνες ασφαλείας, υπογραμμίζοντας ότι εδώ δεν μιλάμε απλώς για ένα E-208 με περισσότερη ισχύ.

Οι αναφορές στο θρυλικό 205 T16

Παρά τη φουτουριστική σχεδίαση, οι αναφορές στο 205 T16 είναι πολλές και σκόπιμες. Το αμάξωμα είναι βαμμένο σε Winchester Matte Grey, απόχρωση που παραπέμπει άμεσα στο γκρι του ιστορικού αυτοκινήτου, ενώ γύρω από το αμάξωμα υπάρχει μία φωτιζόμενη κόκκινη γραμμή που θυμίζει την αντίστοιχη κόκκινη λεπτομέρεια του 205.

Οι έντονα φουσκωμένοι θόλοι, το σχεδόν τετράγωνο αμάξωμα και η θέση των εισαγωγών αέρα δημιουργούν επίσης ξεκάθαρη σύνδεση με το Group B. Ακόμη και η εισαγωγή αέρα μπροστά από τον πίσω τροχό, που στο 205 T16 τροφοδοτούσε τον κεντρικά τοποθετημένο θερμικό κινητήρα, έχει διατηρηθεί. Σήμερα, βέβαια, φιλοξενεί τη θύρα φόρτισης και τον μηχανισμό ανοίγματος της πόρτας.

Η μεγαλύτερη αναφορά βρίσκεται πίσω. Όπως ακριβώς στο αγωνιστικό 205 T16, ολόκληρο το πίσω τμήμα του αμαξώματος ανασηκώνεται, αποκαλύπτοντας τα μηχανικά μέρη. Μόνο που εκεί όπου κάποτε βρισκόταν ένας υπερτροφοδοτούμενος τετρακύλινδρος κινητήρας, τώρα βρίσκονται δύο ηλεκτροκινητήρες, η ανάρτηση και τα ηλεκτρικά συστήματα.

Μια πρώτη εικόνα του επόμενου Peugeot E-208

Η Peugeot το περιγράφει ως την «απόλυτη εκδοχή» της σχεδιαστικής κατεύθυνσης του επόμενου E-208. Προφανώς, κανείς δεν περιμένει το επόμενο 208 παραγωγής να διαθέτει 816 ίππους, τεράστια αεροτομή ή υδραυλικό χειρόφρενο. Τα βασικά σχεδιαστικά στοιχεία όμως θα περάσουν στα επόμενα μοντέλα της εταιρείας.

Ανάμεσά τους βρίσκεται η νέα ερμηνεία της χαρακτηριστικής φωτεινής υπογραφής με τις τρεις νυχιές, οι οποίες εδώ γίνονται οριζόντιες, καθώς και η νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Feline Future. Ακόμη πιο συγκεκριμένη είναι η σύνδεση στο εσωτερικό, καθώς η Peugeot επιβεβαιώνει ότι το νέο E-208 θα χρησιμοποιήσει την επόμενη γενιά i-Cockpit, το Hypersquare και την τεχνολογία steer-by-wire.

Το E-T16 επομένως δεν είναι μόνο μία άσκηση νοσταλγίας γύρω από έναν θρύλο των ράλλυ. Είναι ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί την ιστορία της Peugeot ως αφετηρία για να δείξει πώς φαντάζεται τα σπορ ηλεκτρικά μοντέλα του μέλλοντος και, κυρίως, πώς θα αλλάξει ένα από τα σημαντικότερα αυτοκίνητα της γκάμας της.

Θα βγει στην παραγωγή;

Προς το παρόν, η Peugeot δεν έχει ανακοινώσει σχέδιο παραγωγής του E-T16 Concept. Το αυτοκίνητο αποτελεί τεχνολογικό και σχεδιαστικό πρωτότυπο και η πραγματική του σημασία βρίσκεται περισσότερο σε όσα προαναγγέλλει για τη μάρκα. Αυτό δεν μειώνει πάντως το ενδιαφέρον γύρω του.

Με 816 ίππους, τρεις ηλεκτροκινητήρες και επιτάχυνση έως τα 300 km/h σε 16 sec, η Peugeot έφτιαξε μια ηλεκτρική αναβίωση του 205 T16 που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Και αν το αρχικό T16 δημιουργήθηκε για να κερδίσει ειδικές διαδρομές, το νέο E-T16 έχει μια διαφορετική αποστολή. Να δείξει ότι στην ηλεκτρική εποχή η Peugeot θέλει να διατηρήσει ζωντανή την πιο ακραία πλευρά της.

Τι κρατάμε;