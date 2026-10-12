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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Peugeot RCZ Vision: Το σπορ coupe που υπόσχεται 500 ίππους και 11,5 kWh/100km κατανάλωση

ΔΕΥΤΕΡΑ | 12.10.2026
Autotypos Team
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Η Peugeot παρουσιάζει το RCZ Vision, ένα concept που τοποθετεί την οδηγική απόλαυση και την τεχνολογία στο επίκεντρο

Το νέο RCZ Vision αποτελεί τη σύγχρονη εκδοχή του εμβληματικού RCZ (2009–2015) και την πιο προηγμένη έκφραση της σχεδιαστικής γλώσσας «Feline Future» της Peugeot. Βασίζεται στην πλατφόρμα STLA One και συνδυάζει μπαταρία στερεάς κατάστασης (σε συνεργασία με τη Factorial Energy) με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 1.000 V.

Αποδίδει 500 ίππους, υπόσχεται αυτονομία έως 600 χλμ. και κατανάλωση ενέργειας μόλις 11,5 kWh/100 km (στον μικτό κύκλο WLTP, στοιχεία προς επιβεβαίωση). Η φόρτιση από 10% έως 80% ολοκληρώνεται σε μόλις 10 λεπτά, χάρη στη μπαταρία πάχους μόλις 110 mm και την υψηλή τάση.

Σχεδίαση Feline Future

Το RCZ Vision είναι η πρώτη έκφραση της σχεδιαστικής φιλοσοφίας «Feline Future», που βασίζεται σε πέντε αρχές: Ελευθερία, Θάρρος, Κομψότητα, Εσωτερική δύναμη και Ένστικτο. Η στάση του οχήματος θυμίζει γάτα έτοιμη να ορμήσει: χαμηλό προφίλ, έντονους ώμους εμπρός και πίσω, βαθιά σμιλεμένες πλευρές και λεπτή, διαφανή καμπίνα σε αντίθεση με το πλατύ αμάξωμα. Η νέα φωτεινή υπογραφή με τρεις οριζόντιες «δαγκωματιές» επαναπροσδιορίζει το εμβληματικό μοτίβο της Peugeot. Εμπρός συνοδεύονται από συμπαγή Thin Lens LED προβολέα, ενώ πίσω ενσωματώνουν όλες τις λειτουργίες φωτισμού.

Η «γυάλινη φυσαλίδα» της οροφής και οι αψίδες του cockpit αποτίουν φόρο τιμής στο πρωτότυπο RCZ, με τη διπλή καμπύλη να τονίζεται για περισσότερο χώρο πίσω. Οι αψίδες είναι πιο λεπτές και φαίνονται να αιωρούνται. Οι ζάντες είναι 21 ιντσών εμπρός και 22 πίσω, από σφυρήλατο αλουμίνιο, με ακτινωτό σχέδιο και μικρές τριγωνικές λεπτομέρειες που παραπέμπουν στην πρώτη γενιά RCZ. Το ενεργό σπόιλερ παραμένει αόρατο όταν το όχημα είναι σταματημένο.

Νέα γενιά i-Cockpit και Hypersquare

Το RCZ Vision προεικονίζει τη μελλοντική εμπειρία οδήγησης της Peugeot, με νέο i-Cockpit που συνδυάζει το Hypersquare (το ίδιο που θα χρησιμοποιηθεί στο επόμενο E-208) με διαφανείς οθόνες Micro LED. Η διαφανής οθόνη πάνω από το Hypersquare εμφανίζει τις βασικές πληροφορίες στο οπτικό πεδίο του οδηγού, χωρίς να αποσπά την προσοχή.

Η κεντρική κάθετη οθόνη, ελαφρώς στραμμένη προς τον οδηγό, διαχειρίζεται το σύστημα ενημέρωσης και πλοήγησης. Μπορεί να απενεργοποιηθεί πλήρως ενώ, χάρη στη διαφάνεια, σχεδόν εξαφανίζεται από το ταμπλό. Το Hypersquare επιτρέπει πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες χωρίς να μετακινεί ο οδηγός τα χέρια του από το τιμόνι, μέσα από τέσσερις δακτυλίους.

Εσωτερικό Grand Touring

Η καμπίνα είναι σχεδιασμένη ως φωτεινό, φιλόξενο κουκούλι. Το ταμπλό ακολουθεί στενά τα τεχνικά εξαρτήματα, χωρίς περιττό όγκο, ενώ οι αεραγωγοί μπορούν να εξαφανίζονται όταν δεν χρησιμοποιούνται. Η αιωρούμενη κεντρική κονσόλα συγκεντρώνει φυσικούς διακόπτες από αλουμίνιο σε επιφάνεια παγωμένου γυαλιού.

Τα καθίσματα έχουν ασύμμετρη αρχιτεκτονική για καλύτερη πλευρική στήριξη και προστασία της κεντρικής οθόνης, με ανοίγματα στα στηρίγματα για μείωση βάρους. Η διάταξη είναι τετραθέσια, με άνετη πρόσβαση πίσω και δυνατότητα αναδίπλωσης των πίσω καθισμάτων. Τα υλικά περιλαμβάνουν Alcantara και PELINOVA® δέρμα από ανακυκλωμένα απορρίμματα δερμάτινης βιομηχανίας, σε φωτεινό ανοιχτό μπλε χρώμα. Στην κονσόλα ενσωματώνεται ρολόι της γαλλικής SERICA.

X-by-Wire τεχνολογίες

Το RCZ Vision παρουσιάζει τις τεχνολογίες X-by-Wire της Peugeot. Με Steer-by-Wire δεν υπάρχει μηχανική σύνδεση ανάμεσα στο τιμόνι και τους τροχούς: η διεύθυνση είναι 100% ηλεκτρονική και προσαρμόζει τη σχέση ανάλογα με την ταχύτητα. Σε χαμηλές ταχύτητες οι ελιγμοί γίνονται εύκολα (λιγότερο από μία πλήρη περιστροφή), ενώ σε υψηλότερες ταχύτητες η απόκριση γίνεται πιο ήρεμη και φιλτράρει κραδασμούς από την άσφαλτο.

Είναι επίσης το πρώτο Peugeot με Brake-by-Wire, όπου η υδραυλική σύνδεση αντικαθίσταται από ηλεκτρονικό έλεγχο, για πιο ακριβή πέδηση και καλύτερη ενσωμάτωση της αναγεννητικής πέδησης. Υποστηρίζει ακόμη Level 2++ αυτοματοποιημένη οδήγηση, με hands-free λειτουργία κατόπιν ζήτησης. Η πλατφόρμα STLA One είναι αρθρωτή, σχεδιασμένη για τις μελλοντικές τεχνολογίες της μάρκας, με στόχο μείωση πολυπλοκότητας, ταχύτερους κύκλους ανάπτυξης και ευκολότερη επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση εξαρτημάτων.

Το RCZ Vision παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το μέλλον της Peugeot: υψηλές επιδόσεις, χαμηλή κατανάλωση, καινοτόμο cockpit και σχεδίαση που συνδέει την κληρονομιά του RCZ με την επόμενη γενιά μοντέλων της μάρκας.

«Με το PEUGEOT RCZ Vision, παρουσιάζουμε το όραμά μας μέσα από ένα αυτοκίνητο απόλυτα προσανατολισμένο στο μέλλον, αφιερωμένο στην απόλυτη οδηγική απόλαυση. Με το συναίσθημα στον πυρήνα του, αυτό το μανιφέστο ενσαρκώνει τον τολμηρό χαρακτήρα της PEUGEOT και αποδεικνύει ότι ο σχεδιασμός και η τεχνολογία μπορούν να συνδυαστούν αρμονικά, δημιουργώντας μια εμπειρία ενστικτώδη, εκλεπτυσμένη και εξαιρετικά ελκυστική» – Alain FAVEY, Διευθύνων Σύμβουλος της PEUGEOT.

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Tags
#Peugeot#Peugeot RCZ Vision
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