Πεζός πέρασε τον δρόμο και έφαγε κλήση 30 ευρώ – Ο κανόνας που αγνόησε

Αγνόησε τις υποδείξεις τροχονόμου και βρέθηκε με πρόστιμο. Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για τους πεζούς και πότε επιτρέπεται να περάσεις τον δρόμο χωρίς διάβαση;

Για να σε «γράψει» η Τροχαία δεν χρειάζεται να βρίσκεσαι πίσω από το τιμόνι. Μπορεί να αρκεί μια βόλτα με τα πόδια, εφόσον παραβιάσεις τους κανόνες κυκλοφορίας. Αυτό υπενθυμίζει ένα περιστατικό στην Αλεξανδρούπολη, όπου βεβαιώθηκε πρόστιμο 30 ευρώ σε πεζό.

Η είδηση τραβάει την προσοχή επειδή ανατρέπει μια συνηθισμένη – αλλά λανθασμένη – αντίληψη: ότι ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας αφορά αποκλειστικά οδηγούς αυτοκινήτων και δικύκλων. Στην πραγματικότητα, υποχρεώσεις υπάρχουν και για εκείνους που κινούνται ανάμεσά τους με τα πόδια.

Ο πεζός επιχείρησε να περάσει τον δρόμο αγνοώντας τον τροχονόμο

Tο περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη. Αστυνομικός της Τροχαίας που ρύθμιζε την κυκλοφορία διαπίστωσε ότι ένας πεζός επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο εκτός διάβασης, χωρίς να συμμορφωθεί στις υποδείξεις του.

Ακολούθησε η βεβαίωση προστίμου 30 ευρώ. Το κρίσιμο στοιχείο στην περιγραφή του περιστατικού είναι ότι υπήρχε τροχονόμος που έδινε οδηγίες για την κυκλοφορία, τις οποίες ο πεζός φέρεται να αγνόησε. Δεν πρόκειται, επομένως, απλώς για κάποιον που πέρασε απέναντι σε έναν δρόμο χωρίς διαγραμμισμένη διάβαση.

Ο ΚΟΚ προβλέπει πρόστιμο 30 ευρώ και για παραβάσεις πεζών

Το άρθρο 42 του ν. 5209/2025 καθορίζει τους κανόνες κυκλοφορίας των πεζών και κατατάσσει τις παραβάσεις του στην κατηγορία Ε1-Α. Για αυτήν, το άρθρο 108 προβλέπει διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ.

Οι πεζοί οφείλουν να χρησιμοποιούν τις διαβάσεις όταν υπάρχουν και να ακολουθούν τους φωτεινούς σηματοδότες τους. Όπου δεν υπάρχει φανάρι πεζών, αλλά τροχονόμος ή σηματοδότης επιτρέπει την κίνηση των οχημάτων, δεν πρέπει να κατεβαίνουν στη διάβαση. Η βιασύνη για να προλάβουμε το απέναντι πεζοδρόμιο δεν αποτελεί εξαίρεση στους κανόνες.

Η απουσία διάβασης δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται να περάσεις απέναντι

Εδώ χρειάζεται μια διευκρίνιση, ώστε η είδηση να μη δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις. Ο ΚΟΚ δεν απαγορεύει πάντοτε τη διέλευση σε δρόμο όπου δεν υπάρχουν διαβάσεις.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο πεζός πρέπει πρώτα να βεβαιωθεί ότι δεν θα παρεμποδίσει την κυκλοφορία των οχημάτων και στη συνέχεια να διασχίσει το οδόστρωμα κάθετα. Δεν επιτρέπεται να καθυστερεί ή να σταματά αδικαιολόγητα μέσα σε αυτό. Άλλο, λοιπόν, η προσεκτική διέλευση εκεί όπου απουσιάζει διάβαση και άλλο η αγνόηση των σημάτων που ρυθμίζουν την κυκλοφορία.

Οι υποχρεώσεις των πεζών δεν καταργούν την ευθύνη των οδηγών

Η άλλη πλευρά του ίδιου κανόνα βρίσκεται στο άρθρο 43. Σε σημασμένη διάβαση χωρίς φανάρι ή τροχονόμο, ο οδηγός οφείλει να πλησιάζει με χαμηλή ταχύτητα. Αν πεζοί χρησιμοποιούν ή ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν τη διάβαση, πρέπει να ακινητοποιήσει το όχημά του μέχρι να περάσουν.

Το πρόστιμο στην Αλεξανδρούπολη προσφέρεται, επομένως, για μια χρήσιμη υπενθύμιση και προς τις δύο πλευρές. Ο πεζός έχει κανόνες να ακολουθήσει και ο οδηγός υποχρέωση να τον προστατεύει. Η διάβαση, το φανάρι και οι υποδείξεις του τροχονόμου έχουν τον ίδιο σκοπό: να μη μετατρέπεται η συνύπαρξή τους στον δρόμο σε δοκιμασία αντανακλαστικών.