quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Πιάστηκε» να οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι μεθυσμένη στην Αθήνα – Δείτε τι πρόστιμο θα πληρώσει

ΔΕΥΤΕΡΑ | 29.12.2025
Autotypos Team
piastike-na-odigei-ilektriko-patini-methysmeni-stin-athina-deite-ti-prostimo-tha-plirosei-665791

Οι έλεγχοι της Τροχαίας συνεχίζονται και από τα «δίχτυα» των αστυνομικών δεν γλίτωσε ούτε μια μεθυσμένη οδηγός με ηλεκτρικό πατίνι

Η Τροχαία συνεχίζει με αμείωτη ένταση το έργο της με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων. Στα πλαίσια αυτής, κλιμάκια της Τροχαίας πραγματοποίησαν ελέγχους αλκοτέστ σε περίπου 2.500 οδηγούς στο κέντρο της Αθήνας το βράδυ της Κυριακής (28/12).

Μεταξύ αυτών, 11 οδηγοί βρέθηκαν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τα οχήματά τους χρειάστηκε να «σηκωθούν» από γερανό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι νόμοι ισχύουν και για τα… πατίνια

Μεταξύ των περιστατικών ξεχώρισε η περίπτωση μιας γυναίκας η οποία βρέθηκε να οδηγεί μεθυσμένη ένα ηλεκτρικό πατίνι. Στην εν λόγω οδηγό επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, ενώ το πατίνι της ήταν μεταξύ των οχημάτων που απομακρύνθηκε με γερανό.

Η Αστυνομία θα συνεχίσει τους ελέγχους σε κεντρικά σημεία της Αθήνας κατά τη διάρκεια των γιορτών με αμείωτη ένταση. Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ είναι από τις βασικές αιτίες για τις ζωές που χάνονται καθημερινά στους δρόμους, κάτι που πολλοί  Έλληνες οδηγοί συνεχίζουν να αγνοούν.

Ενδεικτικά, μεταξύ 24 και 27 Δεκεμβρίου 2025, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε πάνω από 24.000 αλκοτέστ στην Αττική και επιβεβαιώθηκαν 248 παραβάσεις, ενώ 8 οδηγοί συνελήφθησαν αφού στο αίμα τους είχαν πάνω από 0,60 mg/l.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#αλκοτέστ#ηλεκτρικά πατίνια
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

oi-alfa-romeo-kai-maserati-xekinoun-nea-synergasia-ti-tha-dimiourgisoun-782150

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.11.2025

Οι Alfa Romeo και Maserati ξεκινούν νέα συνεργασία – Τι θα δημιουργήσουν;
nea-ekdosi-gia-to-best-seller-suv-tis-alfa-romeo-ti-perilamvanei-781437

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

31.10.2025

Νέα έκδοση για το best-seller SUV της Alfa Romeo – Τι περιλαμβάνει;
maserati-mcpura-to-neo-supercar-tis-astynomias-781077

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.10.2025

Maserati MCPURA: Το νέο supercar της αστυνομίας
epistrefei-o-twin-turbo-v6-ton-500-ippon-sta-montela-tis-alfa-romeo-753184

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.10.2025

Επιστρέφει ο twin-turbo V6 των 500+ ίππων στα μοντέλα της Alfa Romeo
to-stilato-b-suv-pou-echei-idi-poulisei-pano-apo-45-000-aftokinita-se-ligous-mines-poso-kanei-stin-ellada-769605

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.08.2025

Το στιλάτο B-SUV που έχει ήδη πουλήσει πάνω από 45.000 αυτοκίνητα σε λίγους μήνες – Πόσο κάνει στην Ελλάδα;
Αποκλειστικό
apokleistiko-afti-einai-i-nea-alfa-romeo-tonale-fotografies-769298

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.07.2025

Αποκλειστικό: Αυτή είναι η νέα Alfa Romeo Tonale (φωτογραφίες)

Πρόσφατες Ειδήσεις