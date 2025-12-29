«Πιάστηκε» να οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι μεθυσμένη στην Αθήνα – Δείτε τι πρόστιμο θα πληρώσει

Οι έλεγχοι της Τροχαίας συνεχίζονται και από τα «δίχτυα» των αστυνομικών δεν γλίτωσε ούτε μια μεθυσμένη οδηγός με ηλεκτρικό πατίνι

Η Τροχαία συνεχίζει με αμείωτη ένταση το έργο της με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων. Στα πλαίσια αυτής, κλιμάκια της Τροχαίας πραγματοποίησαν ελέγχους αλκοτέστ σε περίπου 2.500 οδηγούς στο κέντρο της Αθήνας το βράδυ της Κυριακής (28/12).

Μεταξύ αυτών, 11 οδηγοί βρέθηκαν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τα οχήματά τους χρειάστηκε να «σηκωθούν» από γερανό.

Οι νόμοι ισχύουν και για τα… πατίνια

Μεταξύ των περιστατικών ξεχώρισε η περίπτωση μιας γυναίκας η οποία βρέθηκε να οδηγεί μεθυσμένη ένα ηλεκτρικό πατίνι. Στην εν λόγω οδηγό επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, ενώ το πατίνι της ήταν μεταξύ των οχημάτων που απομακρύνθηκε με γερανό.

Η Αστυνομία θα συνεχίσει τους ελέγχους σε κεντρικά σημεία της Αθήνας κατά τη διάρκεια των γιορτών με αμείωτη ένταση. Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ είναι από τις βασικές αιτίες για τις ζωές που χάνονται καθημερινά στους δρόμους, κάτι που πολλοί Έλληνες οδηγοί συνεχίζουν να αγνοούν.

Ενδεικτικά, μεταξύ 24 και 27 Δεκεμβρίου 2025, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε πάνω από 24.000 αλκοτέστ στην Αττική και επιβεβαιώθηκαν 248 παραβάσεις, ενώ 8 οδηγοί συνελήφθησαν αφού στο αίμα τους είχαν πάνω από 0,60 mg/l.