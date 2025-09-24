quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πήγαινε με 200 στην Αθηνών-Κορίνθου και το ανέβασε στο διαδίκτυο – Δεν πήγε καλά αυτό (Βίντεο)

ΤΕΤΑΡΤΗ | 24.09.2025
Autotypos Team
pigaine-me-200-stin-athinon-korinthou-kai-to-anevase-sto-diadiktyo-den-pige-kala-afto-vinteo-776273

Όχι μόνο ξεπέρασε το όριο κατά… 120 χλμ./ώρα, αλλά το ανέβασε ο ίδιος στο διαδίκτυο και «καμάρωνε» τον εαυτό του.

  • Οδηγός πήγαινε με 200+ χλμ./ώρα στην Αθηνών-Κορίνθου ενώ τράβαγε βίντεο
  • Στο σημείο το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι 80 χλμ./ώρα
  • Ο «άνιωθος» οδηγός ανέβασε το βίντεο στα social media, κάτι που οδήγησε στη σύλληψή του

Οι αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) πέρασαν χειροπέδες σε έναν 36χρονο οδηγό ο οποίος, όχι μόνο ξεπέρασε το όριο ταχύτητας κατά πολύ στην Αθηνών-Κορίνθου, αλλά τράβαγε και βίντεο το οποίο ανέβασε στο διαδίκτυο «καμαρώνοντας».

Στο σύντομο βίντεο, ο άνδρας φαίνεται να κινείται με μέχρι και 205 χλμ./ώρα σε σημείο που το όριο είναι 80 χλμ./ώρα, ενώ τραβάει βίντεο το κοντέρ με το ένα χέρι. Σε άλλο βίντεο, ο ίδιος φαίνεται να «τρέχει» και εντός κατοικημένης περιοχής, κάτι που σημαίνει πως αυτό δεν ήταν «το πρώτο του ροντέο».


Το να ξεπεράσεις για λίγο το όριο ταχύτητας είναι κάτι που όλοι πιθανότατα έχουμε κάνει, αλλά το να οδηγείς με 200+ χλμ./ώρα με ένα χέρι και να μη διστάζεις να το ανεβάσεις και στο διαδίκτυο για να το δουν όλοι δείχνει πως μάλλον δεν πρόκειται για… επιστήμονα. Δυστυχώς για αυτόν, η αστυνομικοί κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής. Ο 36χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Αποστολή στην Ολλανδία: Οδηγούμε το νέο Nissan Micra

Δακτύλιος: Πλησιάζει η ώρα της επιστροφής του – Τι πρέπει να προσέχουμε

Η Porsche δεν αποχαιρετά (ακόμη) τη βενζίνη για τις Boxster & Cayman

