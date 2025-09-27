Πήγε να κλέψει αυτοκίνητο, έφαγε ξύλο και τώρα ζητάει τα ρέστα

Οι υπάλληλοι ενός καταστήματος έριξαν πολύ ξύλο σε έναν άνδρα που προσπάθησε να κλέψει ένα αυτοκίνητο, αλλά τώρα έμπλεξαν.

«Θεία δίκη» για έναν κατά συρροή κλέφτη στο Winnipeg του Καναδά, με τον 36χρονο να τρώει πολύ ξύλο από τους εργαζόμενους ενός καταστήματος όταν επιχείρησε να κλέψει ένα αυτοκίνητο από το πάρκινγκ. Ο δράστης τώρα κινείται νομικά κατά του ιδιοκτήτη του καταστήματος, και οκτώ εργαζόμενων.

Κάτι δεν υπολόγισε καλά

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 36χρονος Michael Prince αρχικά πήγε στο Dino’s Grocery Mart στις 26 Φεβρουαρίου και έκλεψε ένα μπουφάν, ένα πορτοφόλι και ένα μπρελόκ, ωστόσο, αυτά μάλλον δεν ήταν αρκετά για μια μέρα. Ο δράστης επέστρεψε μετά από περίπου μισή ώρα και επιχείρησε να κλέψει ένα αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο έξω από το κατάστημα.

Για κακή του τύχη, ο συναγερμός του αυτοκινήτου άρχισε να χτυπά με αποτέλεσμα να γίνει αντιληπτός από τους εργαζόμενους του καταστήματος. Ο Prince ισχυρίζεται πως στη συνέχεια δέχτηκε επίθεση από 8 ή 9 εργαζόμενους, με έναν από αυτούς να τον χτυπάει στο κεφάλι με σφυρί.

Αυτό δεν ήταν το πρώτο «ροντέο» για τον Michael Prince, ο οποίος στο παρελθόν κοκορευόταν πως μαζί με την ομάδα του έχουν κλέψει «πάνω από 1 εκατ. σε εμπορεύματα». Ο 36χρονος έχει στο «παλμαρέ» συνολικά 17 καταδίκες για κλοπή. Σε μία περίπτωση, ο δράστης έκλεψε ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο αξίας 800 δολαρίων, ενώ σε μια άλλη κατάφερε να κλέψει δύο τηλεοράσεις από ένα κατάστημα.

Μάλλον θα αργήσει να ξανακλέψει

Ο καριερίστας κλέφτης τώρα ισχυρίζεται πως από το ξύλο αποκόμισε μόνιμη βλάβη σε ακοή και όραση, ενώ υποφέρει και από αυπνίες, κρίσεις πανικού και ημικρανίες. Ο δράστης έχει κινηθεί νομικά κατά του ιδιοκτήτη του καταστήματος και 8 εργαζόμενων, ισχυριζόμενος πως το περιστατικό του έχει στερήσει την ικανότητα να έχει εισόδημα και να «χαίρεται τη ζωή».

Σε μια δήλωση μέσω του δικηγόρου του, ο Prince λέει πως οι εργαζόμενοι του παντοπωλείου χρησιμοποίησαν «υπερβολική βία εναντίον του ξεπερνούσε τα επιτρεπόμενα όρια». Άγνωστο το πως θα καταλήξει η υπόθεση για τον δράστη και τους εργαζόμενους. Ενώ απ’ ότι φαίνεται οι τελευταίοι μάλλον το παράκαναν λίγο, ο 36χρονος θα μπορούσε να έχει σκεφτεί από πριν τις πιθανές συνέπειες των πράξεων του.

Τι κρατάμε:

Πήγε να φορτώσει κλοπιμαία και νέο αυτοκίνητο και τελικά έφυγε φορτωμένος με… ξύλο

Οι εργαζόμενοι μάλλον το παράκαναν, αφού το μόνο που χρειαζόταν ήταν να τον ακινητοποιήσουν μέχρι να έρθει η αστυνομία

Μένει να δούμε αν ο δράστης στο τέλος βγει και… κερδισμένος

Πηγή: Carscoops.com

