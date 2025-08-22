Πήγε την BMW M3 του για απλό σέρβις – Δείτε πόσο τον χρέωσαν!

Για ένα σέρβις ρουτίνας πήγε την BMW M3 του και τον χρέωσαν λες και έπρεπε να τη γεμίσουν υγρό… χρυσάφι

Ιδιοκτήτης μιας BMW M3 του 2021 πήγε το αυτοκίνητό του για σέρβις και του ζήτησαν να πληρώσει… 1.200 δολάρια

Το αυτοκίνητο χρειαζόταν αλλαγή λαδιών και φίλτρου καμπίνας, κάτι που μπορούσε να κάνει και μόνος του

Ο ιδιοκτήτης της M3 ανέβασε την ιστορία στο Reddit και φυσικά έγινε χαμός

Όταν πας το αυτοκίνητό σου για σέρβις σε μια αντιπροσωπεία πάντα περιμένεις να δώσεις κάτι παραπάνω, έχοντας ωστόσο ήσυχο το κεφάλι σου ότι θα το πάρεις έτοιμο με τη σφραγίδα σιγουριάς ενός επίσημου αντιπρόσωπου. Τι γίνεται όπως όταν η αντιπροσωπία επιχειρήσει να σου πιεί κυριολεκτικά το «αίμα», ζητώντας πάνω από 1.000 δολάρια για μια απλή εργασία που στην τελική μπορείς να κάνεις και μόνος σου;

Λάδια από… χρυσό

Ένας ιδιοκτήτης μιας M3 γενιάς G80 ήρθε αντιμέτωπος με ένα τέτοιο φαινόμενο αισχροκέρδειας όταν πήγε την BMW του για σέρβις. Στο αυτοκίνητο χρειαζόταν να γίνουν συνολικά τέσσερις εργασίες: Αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρου, απλός και διαγνωστικός έλεγχος. Κι ενώ περίμενε να τον χρεώσουν μερικές εκατοντάδες δολάρια, η αντιπροσωπία του είπε πως οι εν λόγω εργασίες θα κοστίσουν 1.199,85 δολάρια!

Συγκεκριμένα, στο επίσημο έγγραφο διαβάζουμε πως οι έλεγχοι κοστίζουν 279,95 και 179,95 δολάρια, ενώ η αλλαγή λαδιών 399,95 δολάρια. Ωστόσο, εκεί που πραγματικά το «τερμάτισαν» ήταν με την αλλαγή φίλτρου καμπίνας, κάτι για το οποίο η αντιπροσωπία του ζήτησε 340 δολάρια!!!

Βάζοντας στην άκρη τους ελέγχους, θα έλεγε κανείς πως η τιμή για το φίλτρο καμπίνας είναι λογική, «αφού πρόκειται για φίλτρο BMW M3». Στην πραγματικότητα, το εν λόγω φίλτρο δεν έχει καμία διαφορά με αυτό που τοποθετείται σε μια απλή BMW Σειρά 3, το κόστος του είναι περίπου 40$ και για την αλλαγή του χρειάζονται περίπου 5 λεπτά δουλειάς.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη M3 γεμίζει με 7,4 λίτρα λάδι 0W-30 το οποίο κοστίζει μεταξύ 10-15$ το λίτρο, δηλαδή μια αλλαγή λαδιών θα σου κοστίσει περίπου 100 δολάρια ή περίπου… 4 φορές λιγότερο απ’ όσο του ζήτησαν να πληρώσει στην αντιπροσωπία.

Ο ιδιοκτήτης της BMW φυσικά δεν συμφώνησε με το ποσό που του ζητήθηκε να πληρώσει για ένα απλό σέρβις και διάλεξε να πάει αλλού την M3 του.

Πηγή: Carscoops.com

