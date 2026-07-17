Πλήρης αποκάλυψη για το νέο Freelander – Με οθόνη 46,3 ιντσών

Το νέο Freelander 8 των Chery και Jaguar Land Rover δείχνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με τα Freelander του παρελθόντος

Η νέα μάρκα που δημιουργήθηκε από τη συνεργασία της Chery με τη Jaguar Land Rover αποκάλυψε για πρώτη φορά το εσωτερικό του μεγάλου SUV, το οποίο επενδύει στην ψηφιακή τεχνολογία, τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό και την premium αίσθηση.

Η εταιρεία χαρακτηρίζει την καμπίνα ως μια «νέα γενιά πολυτελών εσωτερικών», δίνοντας έμφαση στην ευρυχωρία και την προηγμένη εμπειρία χρήσης.

Πανοραμική οθόνη που καλύπτει όλο το ταμπλό

Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η τεράστια πανοραμική οθόνη, η οποία εκτείνεται σχεδόν από άκρη σε άκρη στη βάση του παρμπρίζ. Μπροστά από τον οδηγό προβάλλονται οι βασικές πληροφορίες, όπως η ταχύτητα και η επιλεγμένη σχέση, ενώ στο κεντρικό τμήμα εμφανίζονται δεδομένα του οχήματος. Στην πλευρά του συνοδηγού υπάρχει μία μεγάλη ψηφιακή ένδειξη ρολογιού, με τις πληροφορίες να μπορούν, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, να παραμετροποιούνται και να λειτουργούν και ως σύστημα ψυχαγωγίας.

Στο κέντρο της κονσόλας βρίσκεται ακόμη μία ανεξάρτητη οθόνη αφής για το infotainment, κάτω από την οποία διατηρούνται φυσικοί διακόπτες με μεταλλικό φινίρισμα για τις βασικές λειτουργίες.

Η καμπίνα ακολουθεί μία ιδιαίτερα λιτή σχεδιαστική φιλοσοφία, με καθαρές επιφάνειες και ελάχιστα κουμπιά. Η φαρδιά κεντρική κονσόλα διαθέτει επένδυση που θυμίζει ξύλο και ενσωματώνει διπλή ασύρματη βάση φόρτισης για smartphones. Το τιμόνι έχει στιβαρή σχεδίαση, ενώ μεταλλικές λεπτομέρειες, διακριτικές χειρολαβές στις πόρτες και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός συμπληρώνουν την premium εικόνα. Παράλληλα, διακρίνεται και σύστημα παρακολούθησης του οδηγού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κίνα, τo Freelander 8 θα εξοπλίζεται με πανοραμική οθόνη 46,3 ιντσών, ενώ η οθόνη του infotainment θα έχει διαγώνιο 15,6 ίντσες. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται ακόμη ατμοσφαιρικός φωτισμός 256 χρωμάτων, καθώς και σύστημα διάχυσης αρωμάτων που δημιουργεί στην καμπίνα ατμόσφαιρα εμπνευσμένη από μία παραδοσιακή αγγλική έπαυλη.

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει είναι το εμπρός κάθισμα του συνοδηγού, το οποίο η εταιρεία ονομάζει “LADY”. Διαθέτει αυξημένες δυνατότητες ηλεκτρικών ρυθμίσεων, ώστε να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη άνεση και ξεκούραστη θέση σε πολύωρα ταξίδια.

Range extender με ηλεκτρική αυτονομία 221 χιλιομέτρων

Το Freelander 8 αναμένεται να λανσαριστεί μέσα στη χρονιά και θα χρησιμοποιεί σύστημα κίνησης range extender. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κάτω από το καπό θα βρίσκεται ένας turbo βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων, ο οποίος θα συνεργάζεται με μπαταρία 60,3 kWh. Το σύστημα θα προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 221 χιλιόμετρα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες για το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης.

Με το νέο Freelander 8, η κοινοπραξία Chery Jaguar Land Rover δείχνει ξεκάθαρα ότι θέλει να αφήσει πίσω την εικόνα των παλαιότερων Freelander και να τοποθετήσει το νέο μοντέλο απέναντι στα πιο σύγχρονα premium SUV της αγοράς, με έμφαση στην τεχνολογία και την ψηφιακή εμπειρία στην καμπίνα.

Πηγή: Carscoops.com